Ay, no: El volcán de La Palma finalmente hace erupción en España

Luego de una semana llena de bastante sismos de intensidad considerable y el temor por una posible erupción volcánica (por favor Don Goyo, acá en México no aplique esa), la mañana de este domingo 19 de septiembre el volcán de La Palma, ubicado en el municipio de El Paso en España, finalmente comenzó a escupir lava.

De acuerdo con medios locales como El País y ABC, el volcán de La Palma –considerado el más joven que España tiene en superficie– explotó después de dos pequeños terremotos que se registraron en la zona. El volcán finalmente comenzó a lanzar lava y grandes columnas de ceniza a las 3:10 de la tarde (en México eran las 8:10 de la mañana).

Volcanic eruption right now on La Palma, Canary Islands. 🌋🔥 pic.twitter.com/x8BIrakwBi

— Michael Bolognesi (@TeideMike) September 19, 2021