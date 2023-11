Lo que necesitas saber: Debido al cierre de la fábrica que producía la plastilina de Wallace y Gromit, los estudios están en apuros.

¿Es el fin de una época de grandes clásicos? Pues… todo depende de si los estudios de animación británica Aardman se ponen las pilas y consiguen la plastilina especial para seguir dándole vida a los queridos Wallace y Gromit.

Todo esto debido a que la empresa encargada de producir el material para darle vida a Wallace y Gromit va a cerrar, a causa del poco interés de otros por trabajar con este tipo de arcilla reforzada con nailon.

Wallace y Gromit en riesgo de ser cancelados porque… no hay plastilina

Sí, se trata de Newclay Products, una fábrica que se encargaba de surtir a los estudios Aardman la plastilina necesaria para moldear a los personajes de Wallace y Gromit —que todo mundo conoció a partir de los cortometrajes en stop motion, a finales de la década de los 80 y mediados de los 90.

¿Y por qué decimos que los estudios Aardman podrían hacer algo para seguir trabajando con este tipo de plastilina?

En primera porque la empresa, fundada en 1972, por Peter Lord y David Sproxton compró toooooodo el material que le quedó a Newclay Products.

Por lo pronto, Wallace y Gromit podrán sobrevivir de aquí a dos años con lo que compraron los estudios pero, ¿será suficiente?

La respuesta es que tal vez no sea suficiente aguantar la producción de Wallace y Gromit con solo 40 cajas de Newplast, una patente del tipo de arcilla reforzada con nailon, que sirve para moldear a los personajes que suelen usarse con la técnica de stop motion.

Los dueños de esta fábrica platicaron con The Telegraph sobre la decisión de cerrar el changarro. Luego, la noticia fue compartida por medios internacionales y llegó hasta acá a México.

Ahora, los/las fans tendrán que esperar más noticias sobre cómo salvan este proyecto.

Sobre todo después de las declaraciones de los propietarios acerca de que son pocos los interesados con trabajar con este tipo de material, que implica horas y horas de trabajo para lograr algo así como lo que vimos en Wallace & Gromit: The Curse of the Were-Rabbit, ganadora del Oscar a Mejor peli animada 2005.

En busca de más plastilina para salvar a Wallace y Gromit

Si bien Aardman ya compró plastilina para sobrevivir durante dos años, ahora su tarea será encontrar a un productor de este tipo de material, que fue patentado por la misma Newclay Products

Esperamos que tengan éxito y por aquellos lares encuentren a más surtidores, ya que esta compañía ha creado personajes entrañables como Morph —los sopilectores ochenteros seguro lo recuerdan—, un personaje de plastilina que hablaba el idioma pingu... o bueno, algo por el estilo y que tenía la capacidad de cambiar de forma.

En aquella época se trataba de una técnica de animación revolucionaria: el stop motion, aunque ahora con la llegada de la Inteligencia Artificial, tal vez pocos sean los interesados en ella, ¿ustedes qué dicen?

