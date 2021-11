Los xenobots: Así es como los primeros robots vivos del mundo se pueden reproducir

Achis, achis los mariachis: Científicos de Estados Unidos informaron que los xenobots, los robots vivos que crearon, los primeros de todo el mundo mundial, ahora se pueden reproducir. Sí, incluso aseguraron que la manera en que lo hacen se diferencia a la forma en como lo consiguen animales y plantas.

Según CNN, científicos de la Universidad de Vermont, de la Universidad de Tufts y del Instituto Wyss de Ingeniería Biológicamente Inspirada de la Universidad de Harvard aseguraron que los primeros robots vivos del mundo que crearon, los llamados xenobots, ya se pueden reproducir.

Pero antes de contarles como se reproducen estos robots vivos, les queremos contar que estos se formaron a partir de las células madre de la rana africana con garras (Xenopis laevis), de la cual, como podrán haberse dado cuenta, toma su nombre.

Estos xenobots, que parecen pequeñas manchas, miden menos de un milímetro de ancho y fue apenas hace un año, en 2020, que se dieron a conocer después de que se demostrara con experimento que podían moverse, trabajar juntos en grupos y curarse por sí mismos.

Ahora resulta que, según los científicos estadounidenses, estos robots vivos se pueden reproducir de una manera totalmente diferente a como lo hacen los animales o plantas que se conocen hasta ahora.

Al respecto, Michael Levin, profesor de biología y director del Allen Discovery Center en la Universidad de Tufts, quien fue coautor principal de la investigación, explicó lo siguiente: “Las ranas tienen una forma de reproducirse que normalmente usan, pero cuando tú liberas (las células) del resto del embrión y les das la oportunidad de descubrir cómo estar en un nuevo entorno, no solo se dan cuenta, descubren una nueva forma de moverse, pero también, aparentemente, descubren una nueva forma de reproducirse“.

— CNN (@CNN) November 29, 2021