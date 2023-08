Lo que necesitas saber: Está por terminar el proceso de recolección de firmas de los aspirantes a la candidatura del Frente Amplio... y, según Gálvez, uno ni han salido a la calle, pero ya casi tienen las rúbricas necesarias.

Que dice Xóchitl Gálvez que cómo es posible que ella ande haciendo el pin%&/(e ridículo una intensa campaña, subiéndose al ring con máscara y otras cosas… y los otros que ni hacen nada y ya casi juntaron también las firmas para pasar a la siguiente ronda del proceso de selección de candidato presidencial.

Xóchitl Gálvez en intensa y muy seria campaña por la candidatura de la oposición / Foto: @XochitlGalvez

La senadora denunció algunas irregularidades que ha notado en el proceso de recolección de firmas para pasar a la siguiente etapa de la contienda para ser candidato presidencial de la oposición. De acuerdo con Xóchitl Gálvez, luego de que se modificara un pequeñito detalle en la plataforma en la que se suben las firmas, ¡pum!, de repente otros aspirantes ya tenían miles de rúbricas.

“Personajes que tienen ya 100 mil firmas y yo no los veo en la calle buscando la firma (…) Entonces que lo revise el comité. Es como mágico lo que pasó en dos, tres días”, acusó Gálvez sin animarse a decir nombres de aspirantes que estarían incurriendo en el posible “mapacheo” de firmas.

Xóchitl Gálvez en conferencia de prensa / Foto: Yerenia Rolón.

Xóchitl Gálvez acusa que ciertos aspirantes a la candidatura tienen preferencia

De acuerdo con Xóchitl Gálvez, el cambio en la plataforma que ha permitido tan sospechoso levantón de los aspirantes que no han pisado calle como ella es uno relacionado con la posibilidad de registrar firmas con la pura foto de la credencial de elector. Nada más con eso se empezó a notar “una captura masiva de firmas que sí me pareció un poco, no sé, rara”, reprochó la senadora.

Pero bueno, tema aparte (quizás no tanto) y olvidándose de la “cargada” que se le aplicó al inicio de su campaña, ahora la panista acusa que ha notado también un muy marcado apoyo a ciertos candidatos. Según la legisladora, cada partido de los que conforman el Frente Amplio tiene un favorito: del PAN, sería Santiago Creel; del PRI, Beatriz Paredes y del PRD (no se rían), Silvano Aureoles.

Gálvez denunció posible “mapacheo” de firmas / Foto: @XochitlGalvez

Aspirantes que pasan a siguiente ronda se darán a conocer esta semana

“No tengo esas estructuras tan poderosas, ojalá (…) yo soy una mujer súper transparente, háganme suya también, yo se los pido”, dijo Xóchitl Gálvez dirigiéndose a los partidos que, dice, la tienen medio abandonada. “Seré una persona echada para adelante, pero aparte de los ciudadanos, necesito de los partidos”.

Pues bueno, con apoyo de los cambios en la plataforma o sin ellos, mañana se termina al fase de recolección de firmas. Así que esta misma semana sabremos quiénes son los aspirantes a la candidatura presidencial del Frente Amplio que pasan a la siguiente ronda que, si no mal recordamos, es la prueba de talento… o la de debates intensos, alguna de las dos.

