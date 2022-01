“Si el presidente no nos cree…”: Las palabras durante la disculpa por el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio

María de Jesús Jaimes Zamudio tenía 19 años, era estudiante del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y falleció el 24 de enero de 2016 tras ser empujada de más de 12 metros de altura, caída que le provocó golpes en la cabeza y fracturas muy graves.

En este feminicidio estuvo involucrado uno de los profesores de María, que ya no trabaja en el IPN, así como cuatro amigos más. Tuvieron que pasar cuatro años para que la Fiscalía de la Ciudad de México reclasificara el delito como feminicidio.

Este 24 de enero, seis años después, el IPN ofreció una disculpa pública a la mamá de María, Yesenia Zamudio, así como el título postmortem de su hija.

El IPN ofrece a María de Jesús Jaimes Zamudio, víctima de feminicidio 2016, título post mortem , durante el acto de disculpa pública la institución se comprometió a dar seguimiento a los casos de violencia de género. 🎥@ObturadorMX_ pic.twitter.com/2XH2aoscq1 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) January 24, 2022

Durante el acto público, la institución se comprometió a reconocer la violencia de género y a dar seguimiento puntual a todos los casos y denuncias que surjan…

El presidente no nos escucha

En su intervención, Yesenia Zamudio afirmó que para el Estado los feminicidios y las agresiones contra las mujeres son solo datos, por lo que miles de mujeres terminan muertas porque no les creen, porque no importa cuántas historias horribles cuenten, piensan que están exagerando.

“El presidente no le creyó a las mujeres abusadas de Guerrero y quería a Félix Salgado Macedonio como gobernador. El presidente no le cree a las estudiantes y maestras del ITAM y quiere a Pedro Salmerón de embajador en Panamá. El presidente no le creyó a la periodista Lourdes Maldonado López, no la protegió y ayer fue asesinada. Si el presidente no nos cree, es evidente que en los trabajos, en las escuelas, universidades, que en las calles no nos crean“.

“Si el presidente no nos cree… es evidente que en las calles no nos crean”.

Estas fueron las palabras de Yesenia Zamudio durante la disculpa pública que el Instituto Politécnico Nacional (IPN) le ofreció por el feminicidio de su hija, María de Jesús Zamudio. pic.twitter.com/lEumKM9uX0 — AJ+Español (@ajplusespanol) January 24, 2022

En el evento, Yesenia Zamudio recuerda cuando en su momento, tras el feminicidio de su hija, no hubo apoyo del IPN e incluso recibió amenazas de los estudiantes que protegían al profesor. Lo mismo con la respuesta del Ministerio Público, que catalogó todo como un intento de suicidio por muchos años.

La titular de la CNDH, Rosario Ibarra, afirmó que este acto tiene como objetivo escuchar la voz de las víctimas y reconocer la responsabilidad de las víctimas en estos casos.