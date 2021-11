“Yo jamás haría algo así”, dice Delfina Gómez sobre diezmo de trabajadores en Texcoco//

Recientemente la secretaria de Educación, Delfina Gómez, compareció ante el Senado y le lanzaron la pregunta matadora relacionada con la investigación y multa que el INE confirmó contra Morena por el diezmo voluntario a los trabajadores cuando era alcaldesa de Texcoco, en el Estado de México.

Como respuesta, la funcionaria explicó que tiene la calidad moral para estar en ese puesto, que requiere mucha responsabilidad, y que sus familiares, amigos y compañeros de trabajo saben que ella “no sería capaz de hacer algo así”.

“Quiero agradecer a todos los que me mandaron mensajito y me dieron su confianza. Agradezco a mi familia, a mi compañeros, a mis alumnos, a todos los que me conocen saben que yo jamás haría algo así. Que tengo la calidad moral para estar así, porque de otra manera no estaría“, señaló.

“Yo no soy capaz de hacer algo así”, responde @delfinagomeza a @XochitlGalvez sobre la investigación del descuento ilegal de dinero a los trabajadores del gobierno de Texcoco para desviarlo a Morena. pic.twitter.com/Z4SQBZP8W1 — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 16, 2021

¿A qué investigación se refiere?

A principios de septiembre la Unidad Técnica de Fiscalización del INe identificó, después de 3 años de investigación, que en la época en que Delfina Gómez era alcaldesa de Texcoco los trabajadores del ayuntamiento entregaron diezmos voluntariamente a fuerzas de sus salarios.

Encontró 59 cheques expedidos por casi 13 millones de pesos pero solo se pusieron comprobar 2 millones 114 mil 612 pesos.

La Unidad de Fiscalización del INE obtuvo pólizas de cheques emitidos por el municipio, copias de las nóminas y recibos de los trabajadores.

La operación funcionaba así: los trabajadores firmaban una carta en la que presuntamente solicitaban el 20% de descuento de sus salarios que se irían a Morena, antes de pasar por las manos de María Victoria Anaya Campos, una trabajadora de confianza de Gómez.

“Vengo a solicitar por mi propio derecho y de manera voluntaria se me realice el descuento del 10% de mi sueldo para ser transmitido al grupo de acción política, mismo que deberá ser otorgado a la C. María Victoria Anaya Campos, por así convenir a mis intereses personales”, se lee en el documento firmado por el trabajador/trabajadora en cuestión.

El asunto es que este chistesito le salió a Morena en una multa de 4.5 millones de pesos, además de avisarle a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, a la Unidad de Inteligencia Financiera y al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México para que le echen ojos a posibles delitos electorales.