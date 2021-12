“Ahora entiendo que te revictimicé”: YosStop ofrece disculpas públicas a Ainara

La noche del pasado 30 de noviembre la youtuber mejor conocida como YosTop salió de prisión, en donde estuvo por 5 meses acusada en un inicio de pornografía infantil. El acuerdo reparatorio con la víctima incluyó una disculpa pública, disculpa que ya fue publicada en las redes sociales de la youtuber.

El video de más de cinco minutos, muestra a Yoselinne sentada en un sillón frente a la cámara y leyendo el discurso de una computadora.

“Perdón Ainara, te pido perdón por haberte insultado, calificado y denigrado. Te pido perdón por haberte discriminado, estigmatizado y maltratado. Hoy entiendo que nadie debe calificar a otra persona por su aspecto físico, ni juzgarla por su comportamiento sexual, pero sobre todo ahora entiendo que te violaron Ainara y que yo hice más grande tu herida y tu dolor…“

Las disculpas públicas

YosStop continua diciendo que con aquel video la revictimizó, que ahora lo entiende y espera que todos los entiendan para no le suceda a más víctimas. Afirma que entiende que si no hay consentimiento es violación y que una persona alcoholizada no puede dar consentimiento.

Además ofrece también disculpas a todas las personas que pudo haber ofendido anteriormente. Explica que no tuvo ninguna empatía y que dio por sentadas cosas que le dijeron pero que no le constaban.

Reconoce que en ese momento no comprendía las dimensiones de su conducta, que expusieron a la víctima, pero que ahora se compromete a colaborar con las investigaciones. En este mismo sentido, hace un llamado a sus seguidores para no acosar a Ainara ni a su familia.

En el video explica que como parte de la suspensión del proceso penal en su contra, pero sobre todo como parte del proceso de aprendizaje, se compromete a:

No acercarse, ni contactar, ni habla de Ainara

No volverse a dirigir de forma denigrante, humillante o revictimizante hacia cualquier persona, sobre todo mujeres y niñas

Cursos de capacitación en temas de género

Sesiones impartidas por colectivas feministas por un periodo de tres años

Publicará en sus redes sociales una vez al mes lo aprendido en los cursos

Donará el 5% de todos sus ingresos a instituciones de apoyo a mujeres y niñas

En los videos de estos temas, agregará un botón para que sus seguidores también puedan donar

Colaborará como testigo de la investigación

“Hoy me di cuenta que las palabras tienen un poder inmenso, no solo son pensamientos puestos en voz, con ellas podemos crear y presumir. Reconozco la importancia del diálogo positivo conmigo misma y con las demás personas y a partir de hoy, así será“.