Lo que necesitas saber: AMLO reveló en su conferencia matutina el número personal de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times, y dijo que no tenía nada de malo

José Ramón López Beltrán, el hijo “incómodo” de AMLO, denunció a través de sus redes sociales que filtraron su número de teléfono personal. Algo así como lo que su hizo su papá en la mañanera al exponer el número de la periodista del New York Times.

¿Es lo mismo que hizo AMLO en la mañanera? El propio José Ramón López Beltrán enlistó una serie de razones por las que (considera) no se trata de una situación equilibrada.

AMLO y José Ramón López Beltrán / Foto: Cuartoscuro

José Ramón López denuncia que revelaron su número de teléfono personal

“En las últimas horas, he sido objeto de un acto de invasión a mi privacidad, a través de la filtración de mi número de teléfono”, con esas palabras comienza el mensaje de José Ramón López Beltrán, hijo de AMLO que se ha visto envuelto en varias polémicas por ir en contra de la austeridad que tanto pregona su papá.

“Este acto, que entiendo como una forma de venganza y un intento de hacer daño, no solo me afecta a mí, sino que también pone en peligro a mi familia y a la seguridad que merecen“, finaliza.

José Ramón López Beltrán denuncia que revelaron su número

Obviamente todo mundo se le fue encima diciendo que lo mismo hizo su papá en la mañanera al revelar el número de Natalie Kitroeff, periodista del New York Times (lo que se conoce como Doxxear).

Pero dice José Ramón que no es así. Como mencionamos antes, enlistó diferentes puntos para defender que divulgar su número personal no es igual a lo que hizo AMLO en su conferencia matutina, lo cual hizo para responder los señalamientos de que la DEA le anda echando ojo a posibles vínculos con el narco.

AMLO al doxxear a una periodista incómoda del New York Times

¿Víctima de lo mismo que hizo AMLO con Natalie Kitroeff? José Ramón López Beltrán dice que no y da sus razones

A continuación citamos, textualmente, los puntos expuestos por José Ramón López Beltrán tras revelar que alguien divulgó su número personal:

1. Esta situación comenzó con una carta que contenía amenazas y mentiras dirigidas al Presidente de México y a sus hijos.

2. Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola.

3. Según han anunciado varios medios, el número de teléfono de esta periodista ya era público en internet. Le insto a verificar y confirmar este hecho.

4. El Presidente respondió directamente a ella sin involucrar a sus familiares.

5. ¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono? ¿Qué tengo que ver yo con todo esto?

6. No cesan de exponer mi privacidad. Nos han acosado en todos los lugares en donde he vivido con mi familia, utilizando drones, cámaras, “políticos” y “periodistas”, revelando la ubicación de todas ellas. Incluso han enviado extraños a mi casa con la intención de intimidar.

7. Esta es la segunda vez que exponen mi número telefónico. No me molesta en absoluto cambiarlo nuevamente, pero ¿hasta cuándo planean seguir acosándonos?

8. No trabajo como periodista ni mucho menos en el sector público. Por lo tanto, deseo seguir manteniendo la privacidad de mi familia y la mía propia HASTA QUE DECIDA LO CONTRARIO.

Si nos ponemos a cuestionar punto por punto lo que dice el hijo de AMLO, le daremos la razón en unas y no en otras. Decir que la carta del New York Times son mentiras, bueno, eso lo dirá una investigación, no él. Tampoco tiene razón al decir que la revelación del número de Natalie fue “consecuencia de ella por exponerlo”.

Ella lo envió en privado en la carta y en ningún momento autorizó su divulgación. Compartir un dato con alguien no le da derecho a ese alguien de divulgarlo.

José Ramón López Beltrán / Foto: Cuartoscuro

Pero ojo, en lo que sí le damos la razón, es en la parte que cuestiona que la hayan agarrado contra él al divulgar su número. Efectivamente él no tiene nada que ver, y al revelar su información personal “para que sepa lo que siente”, entramos en un juego sin salida. “Violencia sólo genera violencia” y hacer lo mismo de lo que nos quejamos, no resuelve nada.

También le damos toda la razón al decir que ponen en peligro su seguridad y la de su familia, nada más le pedimos que le explique a su papá cómo y por qué, pues al parecer el Presidente no entiende ese peligro.

Imagenes que se comparten en redes sociales sobre la periodista

¿Realmente era público el número de Natalie Kitroeff?

Pero enfoquémonos en el punto más importante. José Ramón López Beltrán dice que el número de Natalie Kitroeff ya era público. ¿Eso es cierto?

Efectivamente en redes sociales se divulgaron capturas de pantalla para “probar” que la periodista del New York Times compartía correos y números de teléfono en sus perfiles.

Pero quienes compartieron eso diciendo que AMLO no hizo nada malo, mienten. En esa imagen que comparten en realidad no se revelan números de teléfono porque éstos son censurados con varias X. Además, ninguno de esos números es el mismo que reveló AMLO en su conferencia matutina.

En fin, no se puede defender lo indefendible, pero cobrársela a su hijo tampoco es como que vaya a resolver algo, ¿no crees?

