Si tienes una relación de amor y odio con los premios Oscar (y te sorprendieron las nominaciones a los Oscar 2026), estás en el lugar correcto. Y si tu odio viene de lo injusta que ha sido la categoría de Mejor Director, entonces esta nota es para ti.

Amamos los premios Oscar en muchos sentidos, son emocionantes y motivan al chisme. Pero al mismo tiempo, siempre dejan mucho qué desear, sobre todo ante la inmensa cantidad de películas y creadores grandiosos que la Academia pasa por alto.

Meme del gatito sad / Foto: Especial

En esta nota nos vamos a enfocar en el segundo, específicamente en el caso de la categoría de los premios Oscar de Mejor Director y cómo algunos de los nombres más importantes en la historia del cine, jamás se llevaron la estatuilla… incluso algunos jamás fueron nominados (como Luis Buñuel, Sergio Leone, Roberto Rossellini, Robert Bresson o Michael Powell).

Y es momento de hacer una aclaración. No encontrarán nombres de mujeres directoras porque no terminaríamos con las muchas omisiones que a la fecha, se siguen haciendo. Ese es otro texto.

10 directores icónicos que no se llevaron el premio Oscar

Ingmar Bergman

Abrimos la lista de directores que no ganaron el premio Oscar a Mejor Director con Ingmar Bergman, quien sin lugar a duda es uno de los cineastas más influyentes de todos los tiempos tanto en el cine como en el teatro.

Pero para los premios Oscar, nada de lo que hizo en sus más de 40 años de carrera, fue suficiente para darle un Oscar a Mejor Director a pesar de haber estado nominado para esa categoría en tres ocasiones.

Imagen de ‘Cries and Whispers’. Foto: Svensk Filmindustri

Recuento de los daños

Tres de sus películas se llevaron el premio Oscar como Mejor Película Extranjera: The Virgin Spring, Through a Glass Darkly y Fanny och Alexander. Pero estuvo más presente con otras cintas.

En 1974, Cries and Whispers se llevó cinco nominaciones incluida Mejor Película y Director, pero sólo se llevó Mejor Fotografía

En 1977, Face to Face fue nominada a Mejor Actriz para Ullman y Mejor Director para Bergman, pero los dos se fueron con las manos vacías.

Finalmente, en 1984 Fanny och Alexander tuvo seis nominaciones de las cuales se llevó cuatro con Mejor Película Extranjera, Fotografía, Diseño de producción y Vestuario, pero nada para Bergman como Director.

David Lynch no fue reconocido en los premios Oscar

No sé qué opinen. Pero habría sido una suerte de milagro que los premios Oscar reconocieran, en algún momento, el trabajo de David Lynch, un artista que nunca se apegó a los estándares de la Academia. Y ojo, no es que muchos de los ganadores lo hagan, pero sus posibilidades aumentan cuando reconocen los criterios de los Oscar.

David Lynch los reconocía y se los pasaba por alto. Lo cual es grandioso. Pero eso no quita que el director, sí nominado, no se haya llevado la estatuilla. Tres de sus películas lo llevaron a los premios Oscar como nominado a Mejor Director.

Imagen de ‘The Elephant Man’ de David Lynch / Foto: Paramount Pictures

En 1981, The Elephant Man junto a John Hurt le dio su primera nominación, pero perdió como Mejor Película y Director frente a Robert Redford por Ordinary People. Unos seis años después llegó con la película que le ayudó a la audiencia a reconocer su narrativa: Blue Velvet. Esta cinta le valió su segunda mención, pero no se llevó la estatuilla frente a Oliver Stone por Platoon.

Al inicio del nuevo milenio, llegó Mulholland Drive para su tercera y última ocasión nominado al premio Oscar como Mejor Director. Esa ocasión, Ron Howard se llevó el premio por A Beautiful Mind. Curioso si pensamos que Mulholland Drive, para muchos, está entre las 10 mejores películas del siglo XXI

Frente a la indiferencia de la Academia siempre estará Cannes, quien sí lo reconoció por dos de sus películas con la Palma de Oro: Wild at Heart y el premio para Director por Mulholland Drive. ¿Ustedes también creen que es injusto que Lynch esté entre los directores que nunca han ganado el premio Oscar a Mejor Director?

Akira Kurosawa

Akira Kurosawa también forma parte de esta lista porque tuvo varias oportunidades de, para empezar, ser nominado. Pero no ocurrió. Cuatro de sus películas se llevaron nominación al premio Oscar en la categoría de Mejor Película de Habla no inglesa.

La primera fue Rashōmon, la cual sí ganó (igual el León de Oro). Dodes’ka-den de 1972 se quedó ahí. Dersú Uzalá ganó el premio Oscar en esa categoría. Y luego, Kagemusha también recibió nominación a Mejor Diseño de producción (Palma de Oro).

Luego, en 1985 llegó Ran, cinta que obtuvo cuatro nominaciones a los premios Oscar en Diseño de producción, Vestuario, Fotografía y Director. Sólo ganó Vestuario. Haciendo una recapitulación, Kurosawa merecía nominación al premio Oscar como Mejor Director, mínimo, de esas cuatro cintas que lo llevaron a la ceremonia.

Stanley Kubrick estuvo cerca en los premios Oscar

Stanley Kubrick estuvo nominado cuatro veces en la categoría de Mejor Director de los premios Oscar, pero nunca se lo llevó. ¿Lo peor? Sólo una de sus películas se llevó un Oscar, y esa fue 2001: A Space Odyssey por Mejores Efectos Especiales.

Sólo tres de sus cintas fueron nominadas a Mejor Película: Dr. Strangelove, A ClockWork Orange y Barry Lyndon con una de las mejores fotografías en la historia. ¿Qué hay de la categoría de Director? Lo mismo.

Ryan O’Neal en su personaje de ‘Barry Lyndon’. Foto: Warner Bros.

Recuento de los daños

La tragedia empezó en 1964 cuando Dr. Strangelove llegó a los premios Oscar en las máximas categorías… para perder en ambas. Una segunda “oportunidad” se le dio cuatro años después por la que muchos consideran es la base de la ciencia ficción actual, 2001: A Space Odyssey, la cual ni siquiera estuvo nominada a Mejor Película. Se fue con las manos vacías para Diseño de Producción, Mejor Guión Original y Director.

¿La tercera es la vencida? No. En 1972 lo nominaron por su trabajo en A Clockwork Orange, pero el premio Oscar a Mejor Director se lo llevó a casa William Friedkin por The French Connection, la cual también se alzó con Mejor Película.

Y porque parece una costumbre, en 1975 fue para ver si los votantes decidían que Barry Lyndon era suficiente, pero no. Perdió contra el checo Miloš Forman por One Flew Over the Cuckoo’s Nest. Conclusión: Kubrick, sorpresivamente, es parte de la lista de directores que nunca se llevaron el premio Oscar a Mejor Director.

Federico Fellini

Quizá Federico Fellini esté demasiado lejano, pero precisamente eso lo hace tan importante en esta lista de geniales directores que nunca ganaron el premio Oscar a Mejor Director… Eso sí, recibió un premio de consolación –que le dicen honorario– en 1993 a pesar de sus cuatro nominaciones como Director y sus tantas otras como guionista.

En 1961, Fellini fue nominado por La dolce vita, una de las películas italianas más importantes; sin embargo, no se lo llevó. Los ganadores fueron los directores de West Side Story…

Imagen ilustrativa de ‘La dolce vita’. Foto: Riama film/Pathé Consortium Cinema/Gray Film

Tres años después, en el 64, se quedó en las mismas con 8 ½. Aquí sí se lo llevó por Película Extranjera porque, de acuerdo con otros expertos, es una de las mejores películas que se han hecho en la historia.

Satyricon lo llevó en 1971 a los premios Oscar para quedarse sentado durante la ceremonia en el momento de anunciar al Mejor Director. Por último, en 1975, con Amarcord, se enfrentó contra otro grande que apareció en esta lista: Stanley Kubrick por Barry Lyndon. ¿Uno de los años más injustos de los premios de la Academia? Definitivamente.

Alfred Hitchcock tampoco ganó como Mejor Director

Alfred Hitchcock representa el arte de la manipulación visual en el cine y el suspenso en las historias. ¿Qué necesitaba la Academia para darle un Oscar después de cinco nominaciones como Mejor Director?

En 1968 recibió un Oscar Honorífico por su gran trabajo. “Muchas gracias”, fue lo único que pudo decir en uno de los discursos más cortos en al historia de los. premios Oscar. No había otras palabras después de Notorious, Vertigo, Strangers on a Train, The Birds…

Con eso en mente, uno no se puede imaginar que esté entre los directores que nunca ganaron el premio Oscar a Mejor Director.

Kim Novak en ‘Vertigo’ de Alfred Hitchcock / Foto: Paramount Pictures

Recuento de los daños

Lo terrible comienza en 1941 con Rebecca, cinta que también estuvo nominada a Mejor Película, Director, Actriz, Actor, Actriz de Reparto, Mejor Guion Adaptado, Música Original, Fotografía, Dirección Artística, Montaje, Efectos Visuales… para llevarse sólo el Oscar por Fotografía.

En 1945, Hitchcock apareció con Lifeboat, para la cual tampoco se llevó nada a pesar de sus otras nominaciones. En la edición número 18 de los premios, llegó con su tercera cinta reconocida, Spellbound, que ganó el premio Oscar a Mejor Score.

La cuarta fue en 1955 con Rear Window, película que ni siquiera estuvo nominada a Mejor Película y no se llevó, junto con Hitchcock, el Mejor Guion ni Sonido. Manos vacías.

Por último, en 1961 lo nominaron por Psycho, quizá su película más famosa. Lo nominaron para dejarlo con las manos vacías. Ni siquiera estuvo nominada como Mejor Película.

Sidney Lumet

50 años de carrera, influencia directa para muchos directores, grandes películas en el siglo XX y XXI… pero no lo suficiente para que Sidney Lumet se llevara, ni una sola vez, el premio Oscar a Mejor Director. ¿Y qué creen? Le dieron un Oscar Honorífico en 2006.

Lumet nunca se llevó un Oscar a pesar de las múltiples nominaciones de sus cintas dentro y fuera de la categoría de Mejor Director.

Imagen de ’12 Angry Men’ de Sidney Lumet / Foto: United Artists

La tragedia empezó en 1958 con 12 Angry Men, la cual tuvo tres menciones, incluida Mejor Director, pero no se llevó nada. Dog Day Afternoon recibió seis nominaciones entre las que destaca Mejor Actor para Al Pacino, pero sólo ganó Mejor Guion original, nada más.

Poquitito después llegó Network con 10 nominaciones al Oscar. Se llevó cuatro estatuillas, pero esas no incluyeron Mejor Director para Lumet. En los 80 recibió su última nominación como Mejor Director por The Verdict, pero la cinta no se llevó ninguna de las 5 estatuillas por las que recibió nominaciones.

La única otra nominaciones a los premios Oscar que Sidney Lumet recibió fue en la categoría de Mejor Guion adaptado por El príncipe de la ciudad.

Robert Altman

Otro director al que le dieron un Oscar Honorífico para intentar reducir el daño, pero fue irreversible. Y eso lo podemos ver en cómo cuando se habla de los granes directores estadounidenses como Scorsese o Spielberg, no se menciona a Robert Altman.

Básicamente, Altman fue de los que definieron el Nuevo Hollywood, y su influencia llega hasta directores aclamados en la actualidad como Paul Thomas Anderson. ¿Pero cómo es que se cuenta la trágica historia entre Altman y los premios Oscar como Mejor Director?

Imagen de ‘Nashville’ de Robert Altman / Foto: Paramount Pictures

Altman se llevó cinco nominaciones a los premios Oscar como Mejor Director, empezando con M*A*S*H con cinco menciones, pero sólo una estatuilla por Mejor Guion adaptado.

Luego se armó Nashville con otras cinco nominaciones y una sola estatuilla para Mejor Canción original. Nada por dirección. Damos un paso en el tiempo hasta los 90 para su tercera nominación como Mejor Director por The Player, junto con otras dos. Pero aquí no hubo ni una sola.

Short Cuts también de los 90 le dio su cuarta mención y pérdida. Esta fue la única nominación que recibió la cinta. Y por último, Gosford Park ya en el nuevo milenio con siete nominaciones. La película obtuvo una estatuilla por Mejor Guion Original. Tan tan.

Orson Welles, el hijo pródigo sin premio Oscar

Orson Welles es otro director que se llevó el Oscar Honorífico que, ya vimos, se los dan a aquellos que pasaron por alto en una que otra categoría. En el caso de Welles, el también actor sólo estuvo nominado una vez en la categoría de Mejor Director. Y a lo largo de su carrera, sólo se llevó un premio Oscar.

Pero vamos por partes. En 1942, cuando apenas tenía 25 años, debutó con la producción, guion y dirección de Ciudadano Kane, la película que más tiempo ha pasado en el número 1 de lo mejor de todos los tiempos. Obtuvo nueve nominaciones a los premios Oscar que incluían Mejor Película y Director.

Pero no se llevó ninguna. El único premio Oscar de esa película fue en la categoría de Mejor Guion para Welles y Herman J. Mankiewicz.

Esta fue la única vez que fue nominado y sabemos no ganó. Eso quiere decir que otras cintas destacadas como The Magnificent Ambersons de 1942 o la cinta de Otelo de 1951 (ganadora de la Palma de Oro), por mencionar alguna, pasaron por alto siquiera su nominación como Mejor Director.

François Truffaut

Cerramos este listado con François Truffaut, uno de los nombres más importantes dentro y fuera del cine francés, específicamente de la nouvelle vague, responsable, además, de una de las cintas que más influencia ha generado en la historia: Los 400 golpes.

Con esta película es que arrancó el historial de Truffaut en los premios Oscar al recibir nominación como Mejor Guion original. Sin embargo, el reconocimiento como Director sí se lo llevó en el Festival de Cannes.

Baisers volés se llevó nominación como Mejor Película de habla no inglesa pero perdió contra La guerra y la paz para la URSS. La nuit américaine de los 70 le dio a Truffaut su primera y única nominación a los premios Oscar como Mejor Director. Además, recibió otras dos menciones para Guion original y Película de habla no inglesa, llevándose este último.

La cuarta y última fue Le dernier métro para Mejor Película de Habla no inglesa. Pero no se lo llevó frente a Moscow Does Not Believe in Tears, también de la URSS.