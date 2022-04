Sin duda, Los Simpson es una de las series más importantes de todos los tiempos. Desde su primer episodio en 1989, no solo significó un referente de la sátira de la sociedad estadounidense, también se convirtió en un ícono de la cultura pop, todo gracias a sus entrañables personajes y al humor que manejan. Sin embargo, a pesar de que muchas veces nos han sacado un montón de carcajadas, es justo decirlo que por momentos nos han conmovido casi casi hasta las lágrimas y eso no lo podemos ocultar.

Son varios los capítulos donde Homero, Marge, Lisa, Bart y hasta Maggie han dejado las situaciones bizarras de lado por hacernos reflexionar sobre la propia vida, la importancia de la familia, el amor, la muerte y muchas cosas más, sacando ese lado emotivo que jamás creímos que una serie animada lograría provocar en nosotros. Aunque tenemos un montón de ejemplos de esto, pocas veces se habla de las veces que Matt Groening y los creadores se han puesto serios para tocar temas maduros y hasta oscuros.

‘Los Simpson’ han sacado nuestro lado emotivo en varias ocasiones

Sin embargo, en esta ocasión en lugar de enfocarnos en los momentos más icónicos de Los Simpson –que casi siempre tiene qué ver con aquellos que nos han sacado una risa por lo que vemos en pantalla o por alguna frase del doblaje–, queremos repasar algunos de los episodios de esta serie que nos han conmovido hasta los huesos y que estamos seguros que muchos de ustedes han visto un montón de veces (quizá hasta el cansancio) por lo impactantes que llegaron a ser sus historias.

Así que pónganse cómodos, corran por los pañuelos –porque probablemente los necesitarán y mucho a la hora de leer esta nota– y chequen cada uno de estos capítulos emotivos que esta serie animada nos ha regalado a lo largo de sus más de 32 años al aire. Cabe aclarar que este listado no tiene un orden en específico la idea solamente es recordar y por qué no, echar la lloradita un rato. ¿Están listos? Ahí vamos.

‘Y con Maggie son tres’

La verdad es que hasta este episodio de Los Simpson, no teníamos idea de qué hacía Homero trabajando en la planta nuclear de Springfield (porque es evidente que no está calificado para el empleo y mucho menos le gusta estar ahí). Sin embargo, aquí nos queda muy claro el amor que este personajazo le tiene a su familia –sobre todo a Maggie– pues aunque odia su trabajo y que al principio no tomó bien la noticia de un tercer bebé, todo lo hace por ella… y vamos, es inevitable no soltar la lagrimita con el cuadro que tiene en su cubículo lleno de fotos de su pequeña.

‘Mamá Simpson’

Durante años nos preguntamos dónde estaba la mamá de Homero, y ese misterio lo resolvimos durante la séptima temporada de Los Simpson. En este episodio y después de 25 años reaparece Mona, su madre, quien lo abandonó cuando apenas era un niño. Aunque al inicio no la veían con buenos ojos por dejarlo, al final nos cuenta la razón por la que desapareció tanto tiempo. Pero lo que nos rompe el corazón es que cuando parecía que llegaba para quedarse, una vez más se tiene qué despedir de su hijo para evitar que el FBI la atrape. Preparen los pañuelos, porque los necesitarán.

‘La primera palabra de Lisa’

Durante los primeros episodios de Los Simpson, los creadores nos mostraron la relación que existía entre Bart y Lisa, una bastante disfuncional porque tienen personalidades completamente distintas y esto los lleva a chocar constantemente. Pero esa percepción cambio en este capítulo, donde a través de un flashback, nos cuentan que a pesar de que estos hermanos pelean a cada rato y les encanta molestarse, ambos darían todo lo que esté en sus manos para que el otro esté bien.

‘El bebé de mamá’

Sabemos que Bart es la oveja negra de Los Simpson, porque a cada rato se está metiendo en problemas solamente porque sí. Sin embargo, ninguna travesura puede superar lo que vimos en este episodio donde decide robar un videojuego y al enterarse de esto, Marge termina completamente decepcionada de su hijo. Pero contra todo pronóstico, el primogénito de la familia amarilla hace lo imposible para reparar su error y al final nos regala uno de sus momentos más emotivos en toda la serie.

‘Aviso de muerte’

¿Qué pasaría si les dijeran que tienen 22 horas de vida y solo les queda poco tiempo con sus seres queridos? Bueno, pues eso es lo que pasa en este episodio de Los Simpson, donde Homero come un plato hecho con pescado que bien cocinado es prácticamente inofensivo, pero mal preparado puede ser mortal, justo como en su caso. Cuando le avisan que está envenenado, hace una lista con las cosas que quiere hacer antes de morir con su familia y antes de “partir” se despide de todos, regalándonos un momento super emotivo.

‘Los años que vivimos’

Después de mucha espera, en este episodio por fin nos enteramos de cómo se conocieron Homero y Marge, una historia que tiene muchos plot twists y momentos conmovedores. A pesar de que ella no quería prestarle atención y luego de que este le pidiera ayuda con su clase de francés, Marge acepta ir al baile con él. Pero todo cambia en un instante cuando Homero le dice que inventó todo para pasar tiempo a su lado. Aunque el ahora padre de familia Simpson va solo a este eventazo, al final ella decide llevarlo a su casa y a partir de ese instante nunca volvieron a separarse.

‘Por la ciudad de Springfield’

Una de las características de Lisa es el amor que siente por la música, sobre todo por el jazz. Sin embargo, todo cambia para ella en este episodio cuando se da cuenta que su ídolo, Encías Sangrantes Murphy, se encuentra en el hospital solo, decide pasar tiempo a su lado y él le presta su saxofón para dar una presentación espectacular. Sin embargo, cuando ella regresa para contarle cómo le fue en su concierto, llega a la habitación para darse cuenta que su amigo murió… El final de este capítulo es sumamente conmovedor y nos recuerda lo frágil que puede ser la vida.

‘Helados de Marge (la del cabello azul claro)’

Son incontables las veces que Homero a decepcionado a Marge, que incluso han pasado por momentos tan tensos que incluso los llevó a considerar el divorcio. Sin embargo, lo que pasó en este episodio de Los Simpson estuvo cañón, pues el mero mero de la familia destruyó la exposición artística de su esposa, lo cual obviamente hace que ella se enoje y con justa razón. A pesar de todo, Homero se arrepiente y para pedir perdón comienza a tomarse fotos para demostrar lo triste que está por haberle fallado.

‘La herencia de Mona’

Una vez más, tenemos un capítulo emotivo junto a Homero y su madre, Mona. Luego de que esta lo dejara para escapar –como ya lo comentábamos antes–, regresa a Springfield con la intención de convertirse en la mamá que el patriarca de Los Simpson nunca ha tenido. A pesar de que él la rechaza porque la culpa de su adicción a la comida y la cerveza, decide disculparse haciéndole una tarjeta y es aquí donde nuestros corazones se rompieron porque ella muere frente a la chimenea de la casa.

‘Nuestros años felices’

Son varios los episodios donde el Abuelo Simpson nos ha hecho llorar (como cuando le dice a Homero que no fue deseado). Sin embargo, nada se compara a lo que le pasa en este capítulo, ya que luego de enojarse con el personal del asilo donde vive, conoce a Beatrice, otra huésped del lugar de la cual se enamora perdidamente. Pero todo cambia después de que regresa de un viaje al que su hijo lo obligó a ir, pues se encuentra con una ambulancia que se está llevando el cuerpo de su amada… Todo en esta historia es sumamente triste.