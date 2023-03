Sin duda, los premios de la Academia de Hollywood son el reconocimiento más importante de la industria cinematográfica, pues todos los que trabajan dentro del cine quieren quedarse con una estatuilla y en particular, formar parte de alguna de las películas ganadoras del Oscar (porque ya saben, eso en el CV de cualquiera luce increíble).

A lo largo de 94 años, la Academia ha premiado a toda clase de historias increíbles. En su mayoría, las películas ganadoras del Oscar –casi siempre– tratan de dramas conmovedores que nos impactan en lo más profundo, pero también hay excepciones, porque el premio se lo han llevado cintas musicales y hasta de comedia.

Imagen ilustrativa de la ceremonia de los Oscar/Foto: Getty Images

Te contamos dónde ver en streaming las últimas 10 películas ganadoras del Oscar

Por supuesto que en los últimos años, la contienda entre las producciones para convertirse en una de las películas ganadoras del Oscar ha sido intensa y fuerte. Y para ser honestos, cada vez es más complicado atinarle a la cinta que arrasará en la ceremonia y dejará a las demás con las manos vacías. Casi casi es un volado.

Pero mientras nos preparamos para una nueva edición de los premios de la Academia de Hollywood y se armen un maratón antes de conocer la cinta que se quedará con la estatuilla dorada, acá les contamos dónde pueden ver en streaming las últimas 10 películas ganadoras del Oscar. ¿Preparados? Ahí les va toda la información.

Imagen ilustrativa de las estatuillas del Oscar/Fotos: Getty Images

Argo

Puedes comprar o rentar Argo en Apple TV+

Comencemos esta de lista de películas ganadoras del Oscar con una cinta que la rompió en la ceremonia de 2012, ni más ni menos que Argo. En aquella edición de los premios de la Academia, la contienda se puso buena porque andaban en la pelea Django Unchained, Les Misérables, Life of Pi y Amour, pero la producción dirigida por Ben Affleck se quedó con la estatuilla.

Esta historia se centra en lo que tuvo qué pasar el oficial Tony Mendez en la vida real, pues lideró el rescate de seis diplomáticos estadounidenses secuestrados en Irán con el pretexto de filmar una cinta de ciencia ficción durante la crisis que vivió ese país a finales de los 70. Así de fuerte arrancamos con las últimas películas ganadoras del Oscar que puedes ver en streaming.

12 Years A Slave

Puedes ver 12 Years A Slave en Star+

Vaya que en el 2014 tuvimos una pelea muuuy buena por la máxima categoría en los premios de la Academia de Hollywood. Para que se den una idea, aquel año competían cintas como Gravity de Alfonso Cuarón, Her, American Hustle, Dallas Buyers Club y The Wolf of Wall Street. Sin embargo, 12 Years A Slave de Steve McQueen se alzó como una de las películas ganadoras del Oscar.

Basada en un hecho real ocurrido en 1850, esta cinta cuenta la historia de Solomon Northup, un músico afrodescendiente que vivía con su familia en Nueva York y termina secuestrado para ser vendido como esclavo en plantaciones de algodón, donde lo obligan a trabar 12 años para liberarlo. Sin duda, esta es de esas películas ganadoras del Oscar que te apachurran el corazón.

Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

Puedes ver Birdman en HBO Max y Star+

Claro que en esta lista de películas ganadoras del Oscar tenía que aparecer el talento nacional y arrancamos con Alejandro González Iñárritu. En 2015, el director mexicano se llevó el premio a Mejor Película por Birdman, dejando con las manos vacías a cintas como Boyhood, The Grand Budapest Hotel, The Theory of Everything y Whiplash.

La historia de Iñárritu se centra en Riggan Thomson, un actor famoso por dar vida en la pantalla grande a un icónico superhéroe. Sin embargo, en medio de una crisis profesional y personal, decir dar un giro a su carrera montando una obra de teatro en Broadway que lo cambiará para siempre. Y la verdad es que de todas las películas ganadoras del Oscar, esta es una maravilla.

Spotlight

Puedes ver Spotlight en Star+ y Apple TV+

El 2016 fue un gran año para la industria cinematográfica, pues competían por el premio de la Academia de Hollywood varias cintas increíbles como The Revenant, The Big Short, Mad Max: Fury Road y The Martian. Sin embargo, Spotlight de Tom McCarthy entró a la categoría de las películas ganadoras del Oscar.

La historia –basada en un hecho real– nos muestra a un grupo de periodistas investigando el caso de un cura acusado de haber abusado de más de 80 niños. Con la idea de llegar a la verdad, entrevistan a las víctimas e intentan encontrar pruebas para demostrar el encubrimiento de los abusos sexuales en la Iglesia Católica… de las películas ganadoras del Oscar más impactantes.

Moonlight

Puedes ver Moonlight en HBO Max

Cómo olvidar el momento en el que Moonlight se convirtió en una de las películas ganadoras del Oscar. En 2017, la Academia de Hollywood se aventó el peor error de su historia, pues los presentadores anunciaron que La La Land se quedaba con la victoria en la máxima categoría, pero mientras Damien Chazelle y compañía festejaban, confirmaron que la verdadera triunfadora era la cinta de Barry Jenkins.

En esta historia seguimos a Chiron, un joven afroamericano que vive en una zona conflictiva y que tiene problemas para aceptar su homosexualidad. Mientras madura en un ambiente hostil, experimenta la alegría, la ira, el placer de la belleza y el dolor, donde se descubre a sí mismo sobreviviendo a situaciones gachas. No cabe duda que es una de las películas ganadoras del Oscar más controversiales.

The Shape of Water

Puedes ver The Shape of Water en Star+

Por supuesto que dentro de las películas ganadoras del Oscar, no podíamos dejar de lado a un tipazo que queremos mucho, el mismísimo Guillermo del Toro. En 2018 y a pesar de competir con cintas como Call Me By Your Name, Get Out o Dunkirk, el cineasta mexicano se llevó el máximo premio de la industria cinematográfica por The Shape of Water.

Aquí, Del Toro nos presenta a Elisa, una mujer mude desde que trabaja en la limpieza de un centro de investigación aeroespacial. Una noche, ve cómo llevan al laboratorio una cápsula con un extraño ser en su interior, un hombre anfiibio que despierta su curiosidad y con el que se empieza a relacionar. Sin duda, esta es de nuestras películas ganadoras del Oscar favoritas.

Green Book

Puedes ver Green Book en Amazon Prime Video y HBO Max

En 2019, la Academia de Hollywood nominó a varias historias muuuy buenas en la categoría de Mejor Película. ROMA de Alfonso Cuarón, A Star is Born, Vice, The Favourite y hasta Bohemian Rhapsody aparecieron en las nominaciones, pero la cinta que se unió a la lista de películas ganadoras del Oscar fue Green Book de Peter Farrelly.

Dentro de esta cinta basada en un caso real conocemos a Don, un pianista afroamericano que contrata a Tony para que sea su chófer y guardaespaldas durante una gira por el sur de Estados Unidos en 1962. Ambos viven una aventura intensa, donde se enfrentan al racismo y forman una gran amistad. ¿Creen que estuvo bien que Green Book se convirtiera en una de las películas ganadoras del Oscar?

Parasite

Puedes ver Parasite en Netflix

Ahora sí, es momento de hablar de una de las películas ganadoras del Oscar que impactó a la industria cinematográfica con su victoria. En 2020 y a pesar de cintas como The Irishman, Joker, 1917 o Once Upon a Time in Hollywood, Bong Joon-ho arrasó llevándose el premio a Mejor Película Internacional y Mejor Película por Parasite.

La historia de Parasite es brutal, pues tiene como protagonistas a una familia surcoreana sin trabajo y que vive en condiciones terribles. Sin embargo, se involucran con una familia adinerada y ambas descubren que tienen mucho en común y comienzan una relación que te deja con el ojo cuadrado. Sin duda, esta es una de las películas ganadoras del Oscar más impresionantes.

Nomadland

Puedes ver Nomadland en Star+

La ceremonia del 2021 tuvo cintas muuuy buenas que buscaban convertirse en una de las películas ganadoras del Oscar. The Sound of Metal, Minari, Promising Young Woman, MANK, The Father y The Trial of the Chicago 7 lo dieron todo en la batalla por la máxima categoría, pero Chloé Zhao se quedó con el premio de la Academia por Nomadland.

En esta cinta seguimos a Fern, una mujer que pierde su trabajo, el cual compartía con su esposo, quien recientemente falleció. Fern decide vender la mayoría de sus pertenencias y comprar un camper para vivir y viajar por Estados Unidos en busca de trabajo, convirtiéndose en una nómada. Si no la han visto, deben checarla para entender por qué es una de las películas ganadoras del Oscar.

CODA

Puedes ver CODA en Amazon Prime Video y Apple TV+

Cerramos esta lista de películas ganadoras del Oscar con la gran vencedora de los premios de la Academia de Hollywood en 2022. Fue una decisión controversial –pues en las nominaciones había cintas como The Power of the Dog y Dune–, pero al final, CODA se quedó con la estatuilla, una adaptación de la película francesa La familia Bélier dirigida por Sian Heder.

La historia se centra en Ruby, la única integrante con audición de una familia de sordos. Cada mañana, antes de ir a clases, trabaja con sus padres y su hermano tratando de mantener su negocio. Sin embargo, esta chica descubre su pasión por la música y es ahí donde tiene que decidir entre ayudar a su familia o perseguir su sueño. Cuéntenos, ¿cuál de estas películas ganadoras del Oscar es su favorita?