Lo que necesitas saber: 28 Years Later llegará a las pantallas en junio... y, aunque parecía que participaría Cillian Murphy, este nuevo trailer indica que no es muy probable.

Un nuevo adelanto de 28 Years Later ya está aquí y ya sólo es para acabar de elevar las ansias de ver la tercera parte de la saga post-apocalíptica de Danny Boyle y Alex Garland…porque ya hay fecha de estreno.

Adelanto ’28 Years Later’ / Captura de pantalla

“Los días se convirtieron en semanas y las semanas en años”

28 Years Later es la secuela de 28 Weeks Later (precedida de 28 Days Later) y, como tal, es el panorama que quedó del mundo dibujado en el filme protagonizado por Cillian Murphy. ¿En que se convirtió el mundo casi tres décadas después de que el virus de la rabia escapó de un laboratorio de armas biológicas?

Bajo la dirección de Danny Boyle, en 28 Days Later se ha impuesto una dura cuarentena. Pese a ello, los sobrevivientes al virus han encontrado la forma de existir entre los infectados. Algunos viven en una isla conectada al continente por una única calzada fuertemente defendida.

¿Estará Cillian Murphy en 28 Years Later?

“Cuando uno del grupo abandona la isla en una misión hacia el corazón oscuro del continente, descubre secretos, maravillas y horrores que han mutado no solo a los infectados sino también a otros sobrevivientes”.

28 Years Later es protagonizada por Jodie Comer, Aaron Taylor-Johnson, Jack O’Connell, Alfie Williams y Ralph Fiennes… y, ¿con participación especial de Cillian Murphy?

En un primer adelanto, los fans juraba que sí… por un zombi que aparecía y tenía rasgos parecidos a los del idolatrado actor.

Adelanto ’28 Years Later’ / Captura de pantalla

Sin embargo, en el nuevo trailer como que se desvanece la posibilidad. El zombi mencionado se ve con más claridad y parece que no es Cillian Murphy.

¿Cuándo se estrena 28 Years later?

La cinta que reune a Danny Boyle y Alex Garland está a nada de estrenarse en las salas de cine.

Con el nuevo trailer, ya se tiene la fecha de estreno. Será el 20 de junio cuando 28 Days Later sea estrenada.

28 Years Later / Captura de pantalla (video: Sony Pictures)

Esta será parte de una trilogía en la que participarán Danny Boyle y Alex Garland… y que tendrá cuarta entrega. Sólo que la próxima será Nia DaCosta quien esté en la dirección, Boyle asumirá funciones de productor.