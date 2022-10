Más allá del futbol: 5 películas sobre Qatar que puedes ver para conocer y aprender de este país

No cabe duda que Qatar es un país interesante. Para muchos es simplemente un lugar desértico conocido por sus grandes reservas de petróleo y gas natural. Sin embargo, más allá de la enorme riqueza con la que cuenta, en los últimos años se han puesto las pilas para destacar en otras disciplinas, como el deporte (ya que será la sede del Mundial del 2022) y en particular del cine, sobre todo apoyando a varias producciones árabes y claro, qatarís.

La industria cinematográfica en este país es relativamente nueva. Pero en los últimos años y aprovechando el capital que tienen, han decidido empujarla para apoyar a un montón de directores jóvenes que a través de sus distintas historias, cuentan muchas de las realidades que el mundo no conoce sobre su gente, tanto las cosas buenas como las malas. Es por eso que sí quieren clavarse un poco con Qatar antes de aventarse los partidos de la Copa del Mundo, acá les contamos sobre cinco películas que no estaría de más checar.

Robert De Niro en el Doha Tribeca Film Festival de 2012/Foto: Getty Images

También puedes leer: Puro rolón: Repasemos todas las canciones que han sonado en la historia de los Mundiales

‘Clockwise’

Empecemos con una de las películas más importantes en la historia de Qatar, ni más ni menos que Clockwise, dirigida por el cineasta Khalifa Almuraikhi y estrenada en 2010. Imagínense qué tan relevante es esta cinta que fue el primer largometraje completamente filmado en dicho país. La trama se centra en Saad, un joven que revive su pasado a través de los poderes mágicos de un reloj, que lo lleva hasta su adolescencia donde recuerda un misterioso episodio que. lo marcó para siempre.

Sin embargo, lo más valioso de esta producción es que gracias a ella, nos cuentan sobre la cultura y las tradiciones de Khaleeji y qataría, así como las historias y el folclore local. Después de su estreno, Clockwise participó en algunos festivales de cine importantes a nivel mundial donde recibió un montón de elogios, sobre todo por la banda sonora escrita por el compositor polaco, Maciek Dobrowolski.

‘Black Gold’

Tan solo un año más tarde, para 2011, Qatar junto a Francia lanza una de sus primeras mega producciones, Black Gold que contó con la dirección de Jean-Jaques Annaud. Esta película está basada en la novela South of the Heart: A Novel of Modern Arabia del escritor suizo, Hans Ruesch y para que se den una idea de qué tan grande fue esta cinta, tuvo la participación de figuras de Hollywood como Antonio Banderas, Mark Strong y Riz Ahmed.

La historia se centra en los años 30, cuando el hallazgo de ricos yacimientos de petróleo provoca una terrible rivalidad entre dos emires árabes. Al mismo tiempo, un joven y carismático líder consigue unir bajo su mando diversas tribus en el desierto. Y sí, quizá no fue el éxito que esperaban –porque con este cast era casi un hecho que la rompería en taquilla– ni mucho menos es una película excelsa, pero es relevante para comprender cómo ha evolucionado la industria cinematográfica en dicho país.

‘Khuzama’

Regresando a la fantasía que no está tan alejada de la realidad, tenemos una película que estamos seguros que Khuzama les llamará la atención. Esta cinta de la directora AJ Al-Thani cuenta la historia de Leila, una joven que oculta su identidad para sobrevivir en el duro desierto de Remal, pues fue criada como hombre para convertirse en la heredera de la tribu de su padre.

Sin embargo, cuando es enviada en una misión para salvar a las Joharas, un grupo de mujeres bellas y las únicas que no están obligadas a servir, limpiar y obedecer a los hombres de la tribu descubre que una ellas se encargó de secuestrarlas. Es aquí donde nuestra protagonista inicia una travesía para conseguir su objetivo y encontrar un lugar tranquilo en el que por fin pueda ser quien quiera ser. Y sí, aquí podemos ver a través del cine la situación que muchas niñas viven en Qatar y en los países de Medio Oriente.

Foto: Doha Film Institute

‘Under the Shadow’

Si a ustedes les late el terror, este país también tiene cintas al respecto. Sin embargo, en esta ocasión les contaremos en particular de Under the Shadow, película del director Babak Anvari. Esta historia se centra en una madre y su hija siendo perseguidas por un misterioso mal en la Teherán de 1980, justo en el periodo de la llamada Guerra de las Ciudades, que protagonizó Irán y Qatar vio de cerca justo a las orillas del Golfo Pérsico. Así que si ustedes quieren checar algo que los asuste y además les cuente cómo se vivió ese momento histórico a través de la mirada de personas comunes, tienen qué verla.

‘Hawi’

Por último pero no menos importante, tenemos una película cuya historia los dejará con el ojo cuadrado. Hablamos de Hawi, película de 2011 dirigida por Ibrahim El-Batout. La trama se centra en Youssef, Ibrahim y Fadi, tres hombres que han estado 20 años juntos en la misma cárcel hasta por fin regresan a la sociedad. Al primero lo liberan para que encuentre documentos confidenciales, mientras que el segundo quiere volver a ver a su hija, que ensaya con un músico que resulta ser el tercer preso.

Además de estos sujetos, también aparecen más personajes que buscan algo o a alguien en este retrato completo de la soledad y la desesperación actual en Qatar y otras partes de Medio Oriente.