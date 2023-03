Tenía entre ocho y nueve años cuando me llevaron al cine a ver la primera película de Harry Potter. Fue, durante mucho tiempo, la cosa más impresionante que había visto en mi vida entre los cuadros que se movían, las velas flotando en el comedor y el truco para hacer volar una pluma.

Desde luego, el niño que le hacía de Harry Potter (Daniel no sé qué porque no podía pronunciar su nombre) me parecía guapísimo. Y el niño que le hacía de Ron era lo más divertido. Pero la que más me impactó era ella, la niña que la hacía de Hermione (gran personaje).

Emma Watson como Hermione Granger en la primera película de Harry Potter / Foto: Warner Bros.

Era bonita, y su cabello era enorme y esponjado (cabe decir que mi cabello es rizado). Pero además, era muy segura de sí misma y sabía siempre lo que decía, le gustaba leer, era una gran bruja y sin ella, los otros dos protagonistas por más divertidos y guapos no habrían sobrevivido a nada.

Durante años, mi personaje favorito fue Hermione. Crecí con ella casi a la par de la edad que los personajes presentaban en las películas. No podía entender, por ejemplo, por qué se sentía insegura si era linda e inteligente, pero me hacía sentir mejor respecto a mis inseguriades. Y no sólo eso, sino que era leal y buena amiga. Cada una de las películas me parecían grandiosas gracias a ella.

Emma Watson como Hermione Granger en la penúltima película de Harry Potter / Foto: Warner Bros.

¿Con qué personajes o celebridades crecen ahora las niñas y adolescentes?

¿Pero por qué decir todo esto? Hace unos meses, buscando qué ver en HBO Max, me salió como recomendación entre las colecciones de Warner todo el catálogo de Harry Potter, y decidí ver esa primera película. Es mágica, la mayoría de los efectos se siguen viendo bien (pensando que pasaron más de 20 años) y sobre todo, recordé lo lindo que fue crecer con un personaje como el de Hermione.

Vinieron a mi mente otros personajes que me gustaban como Spinelli de El recreo porque era muy “ruda” o Úrsula de George de la selva porque era bonita y no trataba mal a George, quien no sabía ni entendía nada. Recordé cómo me afectó ver a Mia Thermopolis en Diario de una princesa cambiar su cabello rizado hacia uno lacio para “verse más bonita”.

Teniendo este en mente, y con motivo de marzo, el 8M y el mes de la mujer, decidimos acercanos a algunas niñas y adolescentes para preguntarles quiénes son sus personajes/celebridades que más admiran y con los que están creciendo ahora.

Anne Hathaway como Mia Thermopolis en ‘Diario de una princesa’ / Foto: Disney

Emma Watson

Me gusa cómo actúa, cómo se expresa siempre sobre todo de las mujeres y cómo las defiende. Yo aprecio mucho a Emma porque es una gran mujer.

Valeria, 12 años

Emma Watson / Foto: Getty Imahes

Ahsoka Tano

Me encanta Star Wars y creo que Ashoka es la mejor de los Jedi porque tiene una actitud positiva siempre, es inteligente y nunca cambia lo que piensa.

Sabina, 15 años

Imagen de Ahsoka / Foto: Lucasfilm

Lana del Rey

La admiro porque me encanta cómo canta y sus canciones. Aparte, es una mujer muy guapa, y la verdad no merece el hate que le está llegando sólo porque subió de peso.

Giovanna, 13 años

Lana Del Rey / Foto: Getty Images

Lizzie McGuire

Mi mamá me puso una vez Lizzie McGuire y me gustó mucho porque es bonita y divertida. Y me encanta que salga su versión animada. Sólo se me hace raro cómo se hablaban antes.

Ana, 12 años

Hilary Duff como Lizzie McGuire / Foto: Disney

Mapi León

Adoro con todo mi corazón a Mari porque es una gran futbolista y me encanta cómo juega. Es hermosa y ella merece mucho más trofeos.

Marlene, 13 años

Maria Leon / Foto: Getty Images)

Lisa

BLACKPINK es la mejor banda del mundo y Lisa es la mejor de todas. Amo como se viste y rapea, además de que es hermosa porque se ve diferente. Tiene mucho talento.

Meli, 14 años

Lisa o Lalisa Manoban de BLACKPINK / Foto: Getty Images

Olivia Rodrigo

Amo mucho a Oli porque aparte de que canta muy bien, la conozco desde chiquita porque veía su serie. Es una chica muy fantástica, no tengo palabras para describirla.

Daniela, 12 años

Olivia Rodrigo / Foto: Getty Images