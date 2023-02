Filadelfia, tremenda ciudad… No solo es la urbe más grande de Pensilvania y casa de uno de los equipos de fútbol americano más populares, las Philadelphia Eagles (que buscarán conquistar el Super Bowl LVII); también es escenario de la historia muchas películas geniales.

Aprovechando que el juego más importante de la NFL está cerca, por acá recordamos 9 películas ambientadas en Filadelfia que debes ver alguna vez en la vida.

Imagen ilustrativa de Rocky / Foto: Netflix

Philadelphia

La puedes ver en: HBO Max

Tener a Denzel Washington y a Tom Hanks en una misma película no es una cosa de todos los días. Y la verdad es que Philadelphia, es quizá uno de los dramas más intensos que nos dejó la década de los 90.

Hanks interpreta a Andrew Beckett, un asociado de un reconocido buffet de abogados que es despedido supuestamente por un tema laboral, aunque se entiende que todo sucedió de manera injusta por su homosexualidad y por su condición como enfermo de SIDA.

El hombre se mira solo en esta situación cuando decide llevar a la corte su caso, hasta que el abogado Joseph Miller (Washington), aunque en un inicio se veía reacio a hacerlo por sus propios prejuicios, lo apoya cuando ve que Beckett está pasando por un tema discriminatorio como lo ha padecido la gente afrodescendiente históricamente.

Rocky

La puedes ver en: Prime Video

¿Qué podemos decir de Rocky que la gente no sepa en realidad? Es un clásico del cine de todos los tiempos, que encumbró la carrera –y es justo decir que enderezó la propia vida– de Sylvester Stallone.

Nuestro protagonista, un buen tipo pero que debe trabajar para un prestamista como un cobrador intimidante para un prestamista, nos muestra que con perseverancia, dedicación, fortaleza y convicción, podemos hacer cosas imposibles, incluso si eso significa ganarle a uno de los boxeadores profesionales más burlones y habilidosos del mundo.

Invincible

La puedes ver en: Disney+

Hablando precisamente de los Philadelphia Eagles, no puede faltar en esta lista la película Invincible donde Mark Wahlberg interpreta al icónico Vince Papale, quien fuera jugador profesional de ese mismo equipo.

Y es que esta, al igual que Rocky, es una película de drama deportivo imperdible, de esas que nomás de verla te da motivación. Sobre todo cuando vemos a Papale anteponerse a una mala racha de vida para ver su sueño concretado de ser futbolista profesional, convirtiendo a un equipo endeble en uno competitivo.

12 Monkeys

La puedes ver en: Netflix

Una de las películas de ciencia ficción más geniales de la década de los 90, donde Bruce Willis y Brad Pitt se rifan como siempre. Y es que a pesar de su historia de ‘ficción’, lo cierto es que 12 Monkeys ya nos hacía pensar bastante sobre el futuro sobre los virus y de más.

Un prisionero en 2035 vive en un complejo subterráneo, donde es reclutado para llevar a cabo una misión en el tiempo: debe volver al pasado y recabar pruebas del virus que en su tiempo ha diezmado a la humanidad, esto para encontrar una cura.

Y aunque los expertos del futuro creen que todo se debe a un virus liberado por una organización el Ejército de los 12 Monos es culpable de todo, los saltos en el tiempo del protagonista nos revelarán quién es el verdadero culpable de todo.

The Sixth Sense

La puedes ver en: Star+

¿Es este el plot twist más perturbador de la historia del cine? Bueno, tal vez no el más intenso, pero sí un de los más impactantes que hemos visto jamás.

The Sixth Sense de M. Night Shyamalan con Bruce Willis y Haley Joel Osment es una cinta que, aunque salió en 1999, ha superado la prueba del tiempo convirtiéndose en otro clasicazo de todos los tiempos.

Malcolm Crowe, el psicólogo infantil radicado en Filadelfia que trata al pequeño Cole, siempre nos dejará sobresaltados con su trágico, triste y a la vez, pacífico final. Y claro, jamás olvidaremos el icónico “veo gente muerta” del protagonista infantil.

Silver Linings Playbook

La puedes ver en: Netflix, Prime Video

¿Te podrías recuperar de una infidelidad? Esa pregunta está dura…. Pero en Silver Linings Playbook, el personaje de Bradley Cooper que eso, aunque es difícil, no es imposible.

Pat Solitano Jr ha salido del hospital psiquiátrico donde estuvo recluido después de haber agredido al amante de su esposa. El protagonista, diagnosticado con trastorno bipolar, ahora sale con el objetivo de ver las cosas de manera más positiva y con el objetivo –un tanto irracional– de recuperar a su pareja.

La cosa es que se enamora de una mujer llamada Tiffany (Jennifer Lawrence), que al igual que él, tiene problemas psiquiátricos y no tiene un muy buena fama que digamos. Aunque en un inicio no se agradan del todo, pronto comienzan a desarrollar sentimientos mutuos, los cuales se verán en una complicación cuando Pat deba decidir si quiere estar con Tiffany o si sus sentimientos por su ex siguen vigentes.

Witness

Disponible para renta en diferentes plataformas

Esta es una de esas películas de Harrison Ford de la que quizá muchos no se acuerdan, pero que es bastante buena. Aquí, Ford interpreta a James Book, detective que debe proteger a la familia de un niño de una comunidad amish quien circunstancialmente, ha sido testigo del asesinato de un policía por parte de un traficante de droga.

El pequeño es el único testigo del asesinato y debido a ello, buscan asesinarlo. En su misión por proteger al menor, Book va descubriendo poco a poco que varios de sus colegas de la policía están envueltos en la corrupción alrededor del caso que investigaba.

Law Abiding Citizen

La puedes ver en: Prime Video

Luego de un allanamiento de morada, el criminal Clarence Darby asesina a la familia del ingeniero Clyde Shelton. Debido a fallas en el sistema judicial y a que inculpó a un cómplice, el asesino no recibe la sentencia que merecía, por lo que sale de prisión a los pocos años.

Sin embargo, Clyde Shelton no ha olvidado lo sucedido, así que prepara su venganza no solo contra Darby, sino contra todo el sistema corrupto que evitó que recibiera la pena que merecía.

Concrete Cowboy

La puedes ver en: Netflix

Un drama del oeste que tiene a Cole, un adolescente problemático, como protagonista. En un viaje de Detroit a Filadelfia, el chico pasará unos días con su padre debido a que ha tenido bastantes problemas en su escuela.

Y la cosa no pinta bien cuando el joven se da cuenta que entre él y su papá, la relación no es muy buena que digamos. Aún así, se distrae del asunto cuando conoce a un viejo de caballo con reputación de ‘indomable’, y sobre todo, a su también problemático primo Smush, quien es un traficante de drogas cuyo único objetivo es juntar dinero para irse a vivir a otro lado. Y así, comienzan a trabajar juntos en el negocio delictivo.

La relación de hermandad entre Cole y Smush distanciará aún más al protagonista de su papá, pero en medio de todo esto y de un trágico acontecimiento, tanto el chico como su padre verán que están más conectados de lo que creían.