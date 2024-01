Checa a Angus Cloud, Melissa Barrera y Giancarlo Esposito en el aterrador tráiler de 'Abigail'

Lo que necesitas saber: 'Abigail' fue una de las últimas películas que hizo Angus Cloud, donde lo acompaña un elenco interesante. Y después de mucha espera, por fin tenemos el tráiler oficial.

Si algo tenemos muy claro es que el 2024 estará lleno de grandes estrenos, pues llegarán a la pantalla grande un montón de películas para todos los gustos. Y si a ustedes les late el terror, esto les interesa y mucho, porque muy pronto estará Abigail en cines de todo el mundo, una cinta que promete quitarnos el sueño.

Desde hace un buen rato se anunció que el combo de directores conformado por Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillett (quienes nos han traído historias de miedo como V/H/S, Ready or Not y Scream de 2022) estaban a cargo de este proyecto junto a Universal Pictures, basado ligeramente en La hija de Drácula. Por si esto no fuera suficiente, también confirmaron el elenco, encabezado por nombres como la mexicana Melissa Barrera, Giancarlo Esposito, Angus Cloud y Kathryn Newton.

Giancarlo Esposito en el tráiler de ‘Abigail’/Foto: Universal Pictures

Por fin tenemos el primer tráiler de ‘Abigail’, una de las últimas películas de Angus Cloud

Para ser honestos, en un principio Abigail no llamó la atención como se esperaba. Sin embargo, lamentablemente todo cambió con la inesperada muerte a los 25 años de Cloud, pues ésta y You Lucky Day se convirtieron en las últimas películas que grabó el actor que se hizo mundialmente famoso por interpretar a Fezco en Euphoria.

De alguna manera, el fallecimiento de Angus Cloud hizo que muchos se fijaran en esta producción, que a decir verdad parece que será uno de los estrenos de terror importantes para arrancar el 2024. O al menos eso nos quedó claro luego de ver el primer tráiler de la cinta, que seguro los tendrá al filo del asiento.

‘Abigail’ fue una de las últimas películas que grabó Angus Cloud/Foto: Universal Pictures

En este adelanto seguimos a Melissa Barrera, Angus Cloud y Kathryn Newton como los miembros de una banda comandada por Giancarlo Esposito, cuya misión es secuestrar a Abigail, la hija de 12 años de un hombre poderoso para sacarle 50 millones de dólares de rescate. Lo único que necesitan para cumplir su objetivo es cuidar a la niña por una noche.

Sin embargo, lo que todos ellos no saben es que esta niña es un vampiro… así como lo leen. Es por eso que a lo largo de este adelanto, vemos a Abigail cazando a cada uno de sus secuestradores al ritmo de ballet… no es broma. Pero eso sí, los captores no se quedarán con las manos cruzadas, pues tratarán de eliminarla de cualquier manera. De eso más o menos va esta historia.

Melissa Barrera regresará a la pantalla grande tras su salida de ‘Scream’ con ‘Abigail’/Foto: Universal Pictures

Elenco y fecha de estreno de la película

Además de Barrera, Cloud, Newton y Esposito, el resto del elenco lo conforman nombres como Dan Stevens, William Catlett, Kevin Durand y Alisha Weir como Abigail. Así que si ustedes quieren ver una cinta de terror que además de tener momentos violentos y gráficos, los llene de tensión y les saque una que otra risa, esta historia es lo que estaban buscando.

Por el momento, aún no hay una fecha oficial de estreno de Abigail en México (aunque podemos adelantarles que llegará a los cines en abril de 2024). Pero mientras esperamos a que confirmen el día exacto en el que podremos ver esta película en la pantalla grande y para calentar motores, a continuación les dejamos el tráiler oficial.

Te puede interesar