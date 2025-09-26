Lo que necesitas saber: La copia de Amores Perros que será proyectada es la versión restaurada a partir del negativo original de cámara de 35 mm.

Esto se va a poner padriurix, como dicen los chavos: a las actividades especiales que ya se conocen por los 25 años de Amores Perros, se le suma esta que se realizará nada menos que en Bellas Artes.

Gael García Bernal. Foto: Altavista Films.

Gustavo Santaolalla ofrecerá concierto

Así es. En el recinto en el que alguna vez triunfó Juan Gabriel habrá una proyección especial de la cinta que catapultó la carrera de Alejandro González Iñárritu (ahora Alejandro G. Iñárritu) y Guillermo Arriaga.

Muy especial, ya que, además de ver Amores Perros en, quizás, la sala más importante de la cultura en México, también habrá un concierto a cargo de Gustavo Santaolalla… conocido productor que se encargó de la música de esta película que, con los años, se ha convertido en un hito de la cinematografía nacional.

Por cierto, la versión de la película que se proyectará es la que fue restaurada partir del negativo original de cámara de 35 mm, con resolución 4K de 16 bits, a cargo de Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films.

“El color fue supervisado y aprobado por Iñárritu, así como por el director de fotografía Rodrigo Prieto”, presume Bellas Artes.

¿Cuándo es la proyección de Amores Perros en Bellas Artes?

La cita para ver la cinta protagonizada por Gael García Bernal, Emilio Echavarría, Vanessa Bauche, Alejandra Barraza y un elenco de lujo es el próximo 6 d octubre, a las 18:15 horas (aunque la proyección será a las 19:00).

Los boletos para ver Amores Perros en Bellas Artes están ya disponibles en taquillas del recinto, así como por el sistema Ticketmaster, con precios que van de los 80 a los 160 pesitos… una ganga, la verdad.