Lo que necesitas saber: Amores Perros se estrenó en junio del 2000.

Amores Perros de Alejandro González Iñarritu se ha convertido en una películas más importantes del cine mexicano, no solo fue un parteaguas en la carrera del director, también significó un gran saltó para varios de los actores como Gael García Bernal.

Y justamente para celebrar los 25 años desde su entreno, varios cines en México tendrán un reestreno durante octubre. Acá les tenemos toda la info para que puedan lanzarse a verla.

Amores Perros / Captura de pantalla

¿Cuándo se reestrena Amores Perros en cines?

El 9 de octubre del 2025 será el reestreno de Amores Perros en Cinépolis y Cinemex, ambos cines ya tienen activada la preventa en sus respectivas páginas para que compren sus boletos.

Lo mejor de todo es que aquellos que se lancen al reestreno podrán ver una versión restaurada de la película por solo 71 pesos. Eso sí, como sucede en todos los reestrenos, no siempre están disponibles en todas las salas.

“Después de 25 años, el legendario debut de Alejandro González Iñárritu regresa a la pantalla grande en una impresionante restauración.”

Reestreno de Amores Perros en el cine

Así que, si no tuvieron chance de verla en cines cuando se estrenó en junio del 2000, ahora pueden aprovechar el aniversario y vivir la experiencia de verla en pantallas gigantes.

Y de paso pueden ver de dónde salió este meme tan icónico que es tan popular en internet, por si no lo conocían su origen.