Lo que necesitas saber: La película sobre 'Rocky' estará dirigida por el ganador del Oscar, Peter Farrelly.

I Play Rocky, la película que contará el detrás de cámara de, precisamente, Rocky ya está casi lista. Desde hace meses se mostraron imágenes de Anthony Ippolito como el legendario Sylvester Stallone… y n’ombre, separados al nacer.

Película que será de las indispensables para los fans de la saga del Semental Italiano.

Escena de la película ‘Rocky’ – Foto: Getty Images

Anthony Ippolito como Sylvester Stallone

Hace un par de meses, Amazon MGM compartió el primer vistazo de Anthony Ippolito interpretando a un joven Sylvester Stallone en la película que nos contará el intenso trabajo que hubo detrás de la creación de Rocky.

Y además de mostrarnos como el actor interpreta a la perfección a Stallone a los 29 años, también se reveló que ya estaba en marcha la realización de la película.

Primer vistazo de Anthony Ippolito como Sylvester Stallone // X:@AmazonMGMStudio

Anthony Ippolito también interpretó a Al Pacino

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Anthony Ippolito es quien tendrá la difícil tarea de actuar para que parezca que no sabe actuar… que es lo que pasaba con el gran Sylvester Stallone en las épocas de Rocky (bueno, todavía).

Para los que se les haga conocido, Anthony Ippolito es quien la hizo de Al Pacino en otra producción que contaba un “making of”: The Offer, serie que trató de retratar las peripecias que hubo detrás de la filmación de El Padrino.

Anthony Ippolito en ‘The Offer’ / Imagen: imdb

I Play Rocky, una película dirigida por Peter Farrelly

Desde 2024 se sabía de I Play Rocky… y, como en su momento lo señaló Deadline, la película es dirigida por el ganador del Oscar, Peter Farrelly, con guion de Peter Gamble.

Según The Hollywood Reporter, la película que protagonizará Anthony Ippolito tratará sobre lo que ya muchos saben que hubo detrás de Rocky: un joven Sylvester Stallone que, nomás no la arma para la actuación, pero que, por iluminación divina, escribe un guion pasado de lanza… y entonces, lo ofrece a cuanto estudio cinematográfico puede.

Imagen ilustrativa de Rocky, una de las películas más inspiradoras de todos los tiempos según AFI. Foto: United Artist.

Y tal parece que el papel fue hecho para él. Pues en cuanto se enteró del proyecto, Anthony Ippolito se preparó y, como pudo, pidió ser tomado en cuenta para el papel de Stallone… y pues se le hizo.

¿Cuándo se estrena I Play Rocky?

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la película que todo fan de Rocky tiene urgencias locas de ver, se estrenará en los cines el 20 de noviembre. Antes de eso, tendrá un preestreno el 13 de noviembre.

Quién sabe por qué no se aguantaron un día más. De haberlo hecho (bueno, todavía pueden cambiar de parecer), I Play Rocky se estrenaría en el aniversario 50 de la versión original de Rocky, la cual vio la luz el 21 de noviembre de 1976 (en Nueva York… su estreno a nivel nacional en Estados Unidos fue en diciembre de ese año).