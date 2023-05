A lo largo de la enorme historia del cine, hemos visto a actores convertirse en leyenda gracias a uno o más personajes por los que el mundo los recuerdo, pues trascendieron de la pantalla grande. Y uno de ellos es Arnold Schwarzenegger, quien dio vida a T-800 en Terminator, uno de los papeles más icónicos de su carrera.

Fue en 1984 cuando apareció la primera película de esta franquicia, dirigida por James Cameron. Desde entonces han aparecido más entregas de Terminator, unas más exitosas que otras, con el elenco original o con nuevo reparto. Sin embargo, parece que para Arnold Schwarzenegger, ya terminaron sus días dentro de esta historia.

Resulta que The Hollywood Reporter platicó con el mismísimo Arnold Schwarzenegger por el estreno de su nueva serie en Netflix, Fubar. Y aprovechando que lo tenían ahí, le preguntaron si tenía en mente regresar para una siguiente película de Terminator, pero la celebridad de 75 años fue muy claro con su respuesta.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, el protagonista de Terminator declaró que acabó su tiempo como actor en las cintas de la franquicia, aunque está aún no termina. Además, Arnold Schwarzenegger declaró que se dio cuenta que las más recientes cintas serían un fracaso porque la gente está cansada de verlo en el papel y los guiones no estaban tan bien escritos.

“La franquicia no ha terminado. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de The Terminator. Alguien tiene que tener una gran idea. The Terminator fue en gran parte responsable de mi éxito, por lo que siempre lo miraría con mucho cariño. Las primeras tres películas fueron geniales. En la número cuatro [Salvation] no estuve porque era gobernador. Luego, en la cinco [Genisys] y seis [Dark Fate] no lograron cerrar el trato en lo que a mí respecta. Lo sabíamos de antemano porque simplemente no estaban bien escritas”.