Arrestan a Ezra Miller por acoso y alterar el orden público en un bar

Si algo nos queda muy claro es que hay celebridades que les encanta meterse en problemas. Parece que fue ayer cuando Ezra Miller se dio una vuelta por la CDMX y que incluso nos dejó un montón de memes (POR ACÁ pueden checar qué onda con eso), pero desde entonces el actor –además de trabajar en distintos proyectos– también ha dado de qué hablar por su comportamiento. Tal como lo que estamos por contarle ya que al Flash del universo cinematográfico de DC lo arrestaron las autoridades… sí, eso pasó.

Para nadie es un secreto que el protagonista de We Need To Talk About Kevin nos ha sorprendido con cada historia gacha que híjole, nomás no entendemos cómo se le ocurre. La más reciente de ellas llegó en 2020, cuando supuestamente apareció un video e imágenes donde aparentemente ahorcaba a una fan (AQUÍ les dejamos el caso completo). Sin embargo, en esta ocasión sí terminó con las autoridades, tras las rejas y todo por andar de parranda y alterar el orden público.

¿Cómo está eso de que arrestaron a Ezra Miller?

Resulta que en la madrugada del 28 de marzo, Ezra Miller se encontraba en Hawaii pasando unas merecidas vacaciones en dicho lugar. Pero en medio de la playa y todo lo que estaba comiendo, decidió ir a un bar de karaoke para echarse una que otra rolita y en una de esas, sorprendía al público y sus fans le pedían “otra”. Pero de la nada y sin esperarlo, al actor que pronto veremos en su película en solitario de The Flash se le botó la canica y por si esto no fuera suficiente, lo arrestaron las autoridades.

De acuerdo con el propio Departamento de Policía de Hawaii, las cosas con Miller se salieron de control mientras los clientes del lugar empezaban a cantar. El actor de 29 años comenzó a gritar obscenidades y en un momento dado le arrebató el micrófono a una mujer de 23 años que cantaba en este establecimiento (ese es un deltio de alteración del orden público) y por si eso no fuera suficiente, más tarde se abalanzó sobre un hombre de 32 años que jugaba a los dardos (delito de acoso).

Según las autoridades, el dueño del bar le pidió a Ezra Miller que le bajara a su fiesta pero todo lo que le dijo fue en vano. Es por eso que recurrió a la policía, quienes lo arrestaron e incluso le tomaron las tradicionales fotos para tenerlo dentro de su sistema. Y probablemente en este punto se estén preguntando, ¿el actor se quedó tras las rejas? Bueno, no se preocupen porque al final decidieron dejarlo en libertad tras pagar una multa de 500 dólares (cerca de 10 mil pesitos mexas) y después de todo, esto solo fue una anécdota más para él.