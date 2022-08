Pues agárrense que los últimos meses de este 2022 nos traerán muchas películas interesantes. Entre los lanzamientos, tendremos Bones and All en la que Timothée Chalamet y el director Luca Guadagnino se reencontrarán tras su colaboración en Call By Your Name.

La cinta se estrenará primero como parte de la selección oficial de la próxima edición Festival de Cine de Venecia (del 31 de agosto al 10 de septiembre) y luego, llegará a salas de cine internacionales en noviembre. Este miércoles 10 de agosto, se ha compartido un primer avance oficial.

Logo de la película. Foto: MGM.

Este es el teaser de ‘Bones and All’ con Timothée Chalamet y Taylor Russell

El amor entre dos personas puede ser color de rosa… pero eso no siempre significa que se perciba de la manera más tradicional posible. La prueba está en este largometraje llamado Bones and All inspirado en la novela del mismo nombre de la autora Camille DeAngelis.

Protagonizada por Timothée Chalamet como Lee y Taylor Russell como Maren, la trama nos presenta el viaje de esta joven y romántica pareja a través de Estados Unidos, todo bajo el concepto del primer amor. Ambos se visualizan como marginados de la sociedad, casi rozando el vagabundeo y tienen una inquietante relación basada en sus hábitos caníbales.

Timothée Chalamet en el avance de ‘Bones and All’. Foto: MGM.

“Hay algo en los marginados, en las personas que viven al margen de la sociedad, que me atrae y me conmueve. Quiero ver dónde se encuentran las posibilidades para ellos, enredados en la imposibilidad que enfrentan”, dijo el director Luca Guadagnino en un comunicado (vía Variety).

“La película es para mí una meditación sobre quién soy y cómo puedo superar lo que siento, especialmente si es algo que no puedo controlar en mí mismo. Y por último, y lo más importante, ¿cuándo podré encontrarme en la mirada del otro?”, remató Guadagnino en su anuncio.

El avance de apenas 30 segundos que Chalamet compartió en Twitter nos muestra a la pareja compartiendo un momento romántico de cercanía mientras se susurran mutuamente, cuestionándose si son malas personas pero dejando en claro que se aman. Pronto, el ambiente aparentemente calmado cambia y para mostrarnos algunas escenas tensas. Véanlo acá abajo:

LUCA GUADAGNINO’S BONES AND ALL ??? pic.twitter.com/Q1ErygQvGF — Timothée Chalamet (@RealChalamet) August 10, 2022

Tras su estreno en el Festival de Cine de Venecia, la película llegará a salas de cine el 23 de noviembre en Estados Unidos, a la espera de que se anuncie si habrá una fecha de lanzamiento diferente en otras regiones del mundo.