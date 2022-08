Bueno, no es como que sea el misterio más grande el universo cinematográfico de Marvel (mucho menos ahora con todo el rollo del multiverso), pero seguro que más de uno se lo habrá preguntado: ¿El Capitán América tuvo intimidad alguna vez?

Algunos más pensarían que por su deber como héroe, antes y después de congelarse por muchos años como se muestra en The First Avenger, quizá eso no sucedió. Pero esa cuestión al parecer se resolvió con la llegada de She-Hulk: Attorney At Law y la participación de Kevin Feige como tal.

Chris Evans. Foto: Getty

La serie ‘She-Hulk’ resolvió el misterio de la virginidad del Capitán América

Si no has visto el primer episodio de She-Hulk: Attorney At Law, entonces abrimos una ALERTA DE SPOILER… Bien, continuemos. El capítulo debut de esta nueva serie de Marvel Studios nos mostró a Bruce Banner/Hulk y a su prima Jennifer Walters (Tatiana Maslany) teniendo un debate sobre la ya mencionada virginidad de Steve Rogers/Capitán América.

Como dijimos, es una cuestión que sería secundaria teniendo en cuenta todas las tramas que hay de por medio en el MCU, pero es una de esas cuestiones picaronas y curiosas que de repente aparecen en los fans. La discusión entre Bruce y Jennifer escala a tal grado que el personaje de Mark Ruffalo cede a las preguntas confesando que en efecto, “el primer vengador” sí tuvo intimidad.

Y todo habría sucedido en la secuencia de Captain America: The First Avenger cuando Steve, tras recibir las habilidades de la fórmula del supersoldado, va de gira con un espectáculo de entretenimiento para el ejército, esto en lugar de ser enlistado como se suponía al inicio.

Kevin Feige en la Comic-Con 2019/ Foto: Getty

¿Y cómo se llegó a la resolución de este chiste? Bueno, la showrunner de She-Hulk, Jessica Gao, dijo en una reciente entrevista que ella y su equipo de escritores propusieron la idea de abordar esa broma y a Kevin Feige -productor de Marvel Studios- le gustó tanto que él mismo resolvió el asunto.

“A Kevin realmente le gustaba esa broma y en realidad fue él quien ofreció la respuesta a esa pregunta... No podía creer que pudiéramos resolver definitivamente ese problema de una vez por todas”, contó Gao.

Chris Evans como el Capitán América. Foto: Marvel Studios.

Chris Evans reaccionó al chiste

Luego de que se transmitió el primer episodio de She-Hulk: Attorney At Law, Chris Evans fue uno de los que casi de inmediato reaccionó al chiste sobre la virginidad (que ya quedó claro que no existe más) del Capitán América.

El actor solo publicó algunos emojis en Twitter dando a entender que le pareció bastante graciosa la broma. Y hasta Mark Ruffalo le respondió en otro tuit diciendo “Perdón, hermano. Fue bajo máxima presión”. Vaya que se pusieron picarones los escritores del Marvel Studios.

Sorry bro. It was under extreme duress. — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) August 18, 2022