Lo que necesitas saber: El director de 'Oppenheimer' le echó flores a TayTay y confirmó que en efecto, su película es cine.

Definitivamente, el 2023 lo recordaremos como uno de los más importantes en la carrera de Taylor Swift. Y no lo decimos a la ligera, pues arrancó con The Eras Tour, su gira que tuvimos chance de ver en México y que podría convertirse en la más exitosa de todos los tiempos. Pero no solo eso, la cantante también estrenó la película de este show y aunque no lo crean, hasta Christopher Nolan la felicitó.

No, no está rota la Matrix ni estamos exagerando, lo leyeron bien. El pasado 13 de octubre, se estrenó en los cines de gran parte del mundo esta cinta, donde aquellos que no han tenido chance de ir a una de las fechas, pueden vivir la experiencia de ver el espectáculo que TayTay armó para esta gira y como era de esperarse, fue un trancazo (si no nos creen, chequen acá la millonada que se embolsó en el primer fin de semana)

Imagen ilustrativa de la película. Foto: Captura de YouTube.

El mismísimo Christopher Nolan le echó porras a Taylor Swift por la película de ‘The Eras Tour’

Sin embargo, más allá de la recaudación en taquilla y lejos de enojarse por su éxito, la industria cinematográfica está felicitando a Taylor Swift por estrenar la película de The Eras Tour. Y el ejemplo claro de esto fue el mismísimo Christopher Nolan, quien de plano felicitó a la cantante tanto por la lana que está ganando como por desafiar a los grandes estudios de Hollywood… no es broma.

De acuerdo con Billboard, durante un evento el pasado 18 de octubre, el director de Oppenheimer elogió a Taylor por su decisión de distribuir su cinta directamente a través de AMC (la cadena de cines estadounidense). Además, Nolan afirmó que fue una decisión inteligente no recurrir a las grandes productoras para que la película llegara a un montón de salas en todo el planeta.

“Taylor Swift está a punto de dejar en evidencia a los estudios, porque su película concierto no está siendo distribuida por los estudios, está siendo distribuida por el propietario de un cine, AMC, y va a hacer una enorme cantidad de dinero. Y esta es la cuestión: este es un formato, esta es una forma de ver las cosas y compartir historias, o compartir experiencias, que es increíblemente valioso. Y si ellos no lo quieren, otro lo hará. Esa es la verdad”. Mencionó Christopher Nolan sobre la forma en que Taylor Swift planeó el estreno de su película

Christopher Nolan piensa que Taylor Swift hizo muy bien en distribuir su película sin la ayuda de un estudio de cine/Foto: Reuters

Las palabras de Christopher Nolan vaya que tienen mucha razón, pues varios medios especializados mencionan que la cinta de The Eras Tour de Taylor Swift ya es la película de un concierto más taquillera de todos los tiempos en Norteamérica, además de ocupar el segundo puesto en cuanto a mejor debut en octubre en Estados Unidos. Una verdadera locura que no cualquiera puede lograr.

Christopher Nolan no es el único director que le ha echado porras a Taylor Swift

Aunque eso sí, la mente detrás de joyas como Inception, Memento e Interstellar no es el único que ha felicitado a Taylor por su éxito en el cine. El director Shawn Levy (quien por cierto, tiene un papel en el corto de “All Too Well”) comparó la visión que la cantante tiene con la de Steven Spielberg a la hora de contar historias en la pantalla grande.

“Taylor, la profundidad de su visión de cómo quiere que sea una pieza creativa, ya sea una letra, una melodía, un puente, una gira de conciertos, un video, es profunda. Es profundamente vívido y ella tiene la fuerza de sus convicciones”, declaró Levy sobre la forma que tiene la artista de mostrar su arte. En pocas palabras, en efecto, Taylor Swift y la película de The Eras Tour son cine.

Te puede interesar