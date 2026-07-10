Letterboxd tiene 15 años en el mercado, pero mucho menos de haberse convertido en una de las plataformas más populares para la comunidad cinéfila gracias a la pregunta de “tus cuatro películas favoritas”. Y ahora existe la posibilidad de que Netflix y otras compañías la compren.

Ahora bien. Antes de que peguen el grito en el cielo, por acá les explicamos cómo está la cosa, por qué Netflix la compraría y qué sucedería si algo así pasara.

Un perfil de Letterboxd / Foto: Captura de pantalla

Letterboxd y el crecimiento desmedido

Como les decíamos, Letterboxd es una compañía fundada en 2011 por Matthew Buchanan y Karl von Randow, con sede en Auckland, Nueva Zelanda. Actualmente tiene una app, un sitio web y acaba de lanzar un servicio de renta online de películas.

La pandemia fue clave para el crecimiento de Letterboxd. Mucha gente se puso a ver una cantidad endemoniada de películas y series desde casa, encontrando en esta plataforma una comunidad para compartir opiniones, calificaciones y recomendaciones de personas “normales”.

Actualmente registra cerca de 30 millones de miembros a nivel global.

El crecimiento de Letterboxd, desde luego, ya se ve reflejado en su valor y en las cifras. En 2023, 60 por ciento de la compañía fue adquirida por la empresa canadiense Tiny en un acuerdo que la valuó entre 50 y 60 millones de dólares. El resto, 40 por ciento, se mantiene en manos de los dos cofundadores.

Foto: Pexels.

La posible compra de Letterboxd

Desde hace unos días, los dueños de Letterboxd se han sentado con compradores potenciales para explorar una venta con una valuación de 250 millones de dólares.

Si en 2023 Letterboxd estaba valuada entre 50 y 60 millones de dólares, y ahora se busca una valuación de 250 millones, eso quiere decir que la compañía podría venderse por entre cuatro y cinco veces su valor anterior. Partiendo del punto medio de 55 millones, el aumento sería de 195 millones, aproximadamente 354.5 por ciento. ¡En tres años!

Los reportes de ahora dicen que compañías como Netflix, Sony Pictures Entertainment, Paramount Skydance, TPG y hasta Seven Seven Six se han sentado con los dueños de Letterboxd para hablar de compras y dinero.

Meme de Letterboxd / Foto: reddit

¿Conflicto de interés?

Ahora bien. Más allá de la lana, las cosas se podrían complicar en caso de que Letterboxd caiga en manos de Netflix, Sony o Paramount, casas que producen y distribuyen películas y series. ¿Habría preferencia por sus títulos en una plataforma que califica y recomienda películas?

Mientras leíamos de la noticia, nos enteramos de que, durante muchos años, Rotten Tomatoes, quizá el sitio de calificación más famoso en la industria del entretenimiento, formó parte de las filas de NBCUniversal a través de Fandango, lo que abrió la conversación sobre posibles conflictos de interés.

Y por si no lo sabían, como nosotros, IMDb, el sitio más grande con fichas técnicas de títulos y también calificaciones, es parte de Amazon…

Así que, si una compañía como Netflix adquiriera Letterboxd, no sería la primera vez que una empresa de producción y distribución tuviera en sus manos una plataforma de rating y calificación.