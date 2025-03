Lo que necesitas saber: Esta película fue una de las que Warner Bros enlató, como parte de un movimiento que le permitiría sanear sus finanzas, luego de la pandemia.

No todos los héroes tienen capa y uno de ellos es Ketchup Entertainment. Esta empresa se encargó de cerrar un trato con Warner Bros que permitirá al mundo ver la película Coyote vs Acme.

Imagen ilustrativa. Foto: Warner Bros.

Entonces, ¿cuándo se estrenará Coyote vs Acme?

De acuerdo con Deadline, Ketchup Entertainment cerró trato con Warner Bros para obtener los derechos mundiales de la película que tiene como protagonista al eterno rival del Correcaminos, Willie E. Coyote.

“Coyote Vs. Acme es una combinación perfecta de nostalgia y narrativa moderna, que captura la esencia de los queridos personajes de Looney Tunes y los presenta a una nueva generación”, comentó el CEO de Ketchup Entertainment, Gareth West.

Tras haber desembolsado por ahí de 50 millones de dólares, Ketchup Entertainment podrá distribuir esta película… se espera que sea estrenada, entonces, para el próximo año, en 2026.

Imagen ilustrativa de la serie animada del Coyote y el Correcaminos. Foto: Warner Bros.

¿Por qué se enlató la película?

En 2023, Warner Bros anunció que Coyote vs Acme no saldría a luz. No por mala (esperemos), sino por una estrategia financiera que le significaría una deducción de impuestos de alrededor de 30 millones de dólares.

Pese a las súplicas de fans, Warner Bros le dio cuello a la cinta… pero eso ahora ya es cosa del pasado y sólo será cuestión de meses para ver a Wile E. Coyote compartiendo créditos con Will Forte, John Cena, Lana Condor y Tone Bell.

Según se sabe, en Coyote vs Acme (dirigida por David Green) Coyote veremos al buen cazador demandando a la Corporación Acme. ¿Por? debido a las muchas fallas de los productos que éste ha comprado para cazar al Correcaminos.