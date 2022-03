Estas son las mejores colaboraciones entre actores y directores en la historia del cine

Hay directores determinantes para la historia del cine. Los más importantes y trascendentes se cuentan en un pequeño grupo liderado por figuras como Federico Fellini, Ingmar Bergman, Stanley Kubrick, Andréi Tarkovski, Orson Welles, Akira Kurosawa, Alfred Hitchcock, Luis Buñuel, Jean-Luc Godard y más. Pero la realidad es que ninguno de ellos habría alcanzado ese nivel de importancia, sin sus colaboradores más cercanos: los actores y actrices.

Y así, con el tiempo y bajo distintas circunstancias, ellos y otros directores conocieron a quienes se convertirían en sus musas, o bien, en las personas encargadas de llevar sus personajes más emblemáticos y representativos. Una de las duplas más conocidas es la que formó Werner Herzog junto a Klaus Kinski, y no por la cantidad de colaboraciones en las que trabajaron juntos, sino por la importancia de esas producciones para la historia del cine a nivel internacional.

Por eso, por acá les dejamos una lista de directores y actores que formaron duplas determinantes para el séptimo arte y que alguna vez llegaron a los premios Oscar juntos:

Akira Kurosawa y Toshirō Mifune

El director y actor japonés trabajaron juntos en 16 producciones. Dos esas colaboraciones fueron de suma importancia para el cine japonés y su llegada a occidente. Se trata de Rashōmon de 1950 y Los siete samuráis de 1955. Con esta primera y su llegada a los festivales de cine más importantes, el cine nacional tuvo su primera presentación en el mundo.

La importancia de su trabajo llevó a Mifune a protagonizar Ánimas Trujano de Ismael Rodríguez de 1961, la cual compitió por un Oscar en representación de México. Ambos artistas murieron sin el reconocimiento de glorias pasadas y con nueve meses de diferencia.

El ángel ebrio en 1948

El perro rabioso de 1949

Duelo silencioso de 1949

Rashōmon de 1950

Escándalo de 1950

El idiota de 1951

Los siete samuráis de 1955

Crónica de un ser vivo de 1955

Trono de sangre de 1957

Los bajos fondos de 1957

La fortaleza escondida de 1958

Los malvados duermen bien de 1960

Yojimbo de 1961

Sanjuro de 1962

El infierno del odio de 1963

Barbarroja de 1965

Ismael Rodríguez y Pedro Infante

Ismael Rodríguez es uno de los directores más conocidos de la época de cine de oro en México junto a Emilio “El Indio” Fernández, Roberto Gavaldón, entre otros. Sin embargo, su etapa más conocida fue junto a Pedro Infante en 15 producciones distintas a lo largo de 10 años.

Su colaboración fue interrumpida por la repentina muerte de Pedro Infante en 1957. Pero juntos construyeron el imaginario de diversos personajes mexicanos que ahora forman parte de la cultura popular como el ranchero cantor y enamorado en películas conocidas en el cine nacional como Nosotros los pobres, Los tres huastecos y Dos tipos de cuidado.

Escándalo de estrellas de 1944

Cuando lloran los valientes de 1945

Los tres García

Vuelven los García de 1946

Nosotros los pobres de 1947

Ustedes los ricos de 1948

Los tres huastecos de 1948

La oveja negra

No desearás a la mujer de tu hijo de 1949

Sobre las olas de 1950

Las mujeres de mi general

A toda máquina de 1951

¿Qué te ha dado esa mujer? de 1951

Dos tipos de cuidado de 1952

Tizoc de 1956

Wes Anderson y Bill Murray

Wes Anderson también es famoso por tomar a algunos actores y repetirlos en sus diversas producciones. Jason Schwartzman y Edward Norton son dos grandes ejemplos, pero el más popular entre sus películas es Bill Murray, quien ha participado en nueve películas. En todas, con excepción de una, The Life Aquatic with Steve Zissou, ha colaborado como actor de reparto.

Rushmore de 1998

The Royal Tenenbaums de 2001

The Life Aquatic with Steve Zissou de 2004

The Darjeeling Limited de 2007

Fantastic Mr. Fox de 2009

Moonrise Kingdom de 2012

El gran hotel Budapest de 2014

Isla de perros de 2018

The French Dispatch de 2019 o 2020

Woody Allen y Diane Keaton

A lo largo de su carrera, Woody Allen ha elegido a una serie de actrices para personificar el objeto de deseo de su personaje (él mismo, en realidad) y la imagen de lo que provoca ansiedad, tristeza y soledad. Antes de que Scarlett Johansson se subiera al barco a principios de milenio, lo hizo primero Diane Keaton trabajó con Allen en ocho producciones, empezando con un cortometraje en 1971. Juntos llegaron a los premios Oscar en algunas ocasiones, sobre todo con Annie Hall de 1977 y por la cual Allen se llevó el premio a Mejor Película.

Men of Crisis: The Harvey Wallinger Story de 1971

Sueños de un seductor de 1972

Sleeper de 1973

Love and Death de 1975

Annie Hall de 1977

Interiores de 1978

Manhattan de 1979

Días de radio de 1987

Manhattan Murder Mystery de 1993

Tim Burton y Johnny Depp

Después de Scorsese y DiCaprio, sigue Tim Burton con Johnny Depp, quienes han trabajado juntos en un total de nueve películas. Todo comenzó cuando fichó a Depp para Edward Scissorhands en 1990, desatando una ola de películas exitosas a nivel taquilla y crítica como La leyenda del jinete sin cabeza y el musical de Sweeney Todd. Sin embargo, sus últimas colaboraciones no han sido muy bien recibidas, sobre todo a partir del live action para Disney de Alicia en el país de las maravillas.

El joven manos de tijera de 1990

Ed Wood de 1994

La leyenda del jinete sin cabeza de 1999

El cadáver de la novia de 2005

Charlie y la fábrica de chocolate de 2005

Sweeney Todd de 2007

Alicia en el país de las maravillas de 2010

Alicia a través del espejo en 2016

Sombras tenebrosas de 2012

Martin Scorsese y Robert De Niro

La mancuerna entre Martin Scorsese y Robert De Niro es una de las más populares en la industria. Juntos trabajaron en clásicos del cine como Taxi Driver, Toro salvaje y Goodfellas, reconocidas por la Academia en diversos aspectos, pero sobre todo por el trabajo de director y actor.

En 2019, Scorsese volvió a llamar a De Niro para la producción The Irishman junto a Netflix, la cual se llevó 10 nominaciones a los premios Oscar 2020 incluida Mejor Película y Director (Robert De Niro se quedó fuera de la contienda como Mejor Actor a diferencia de Joe Pesci y Al Pacino, quienes van por el Oscar a Mejor Actor de Reparto).

Desde hace algunos años, el director neoyorquino eligió a otro actor, Leonardo DiCaprio, como su colaborador cercano. Juntos han trabajado en distintas películas como El lobo de Wall Street, Isla siniestra o Pandillas de Nueva York. La próxima película de Scorsese tendrá tanto a De Niro como DiCaprio entre su elenco principal y llevará por nombre Killers of the Flower Moon.

Mean Streets de 1973

Taxi Driver de 1976

New York, New York de 1977

Toro salvaje de 1980

El rey de la comedia de 1983

Goodfellas de 1990

El cabo del miedo de 1991

Casino de 1995

The Irishman de 2019

Federico Fellini y Giulietta Masina

Federico Fellini y su esposa Giulietta Masina, trabajaron juntos en siete producciones, muchas de esas reconocidas a nivel internacional con un Oscar como La strada de 1954 y Las noches de Cabiria de 1957.

Luces de variedades de 1950

El jeque blanco de 1951

La strada de 1954

Almas sin conciencia de 1955

Las noches de Cabiria de 1957

Giulietta de los espíritus de 1965

Ginger y Fred de 1985

Werner Herzog y Klaus Kinski

Werner Herzog y Klaus Kinski protagonizaron una mancuerna que ha marcado la historia del cine de muchas formas. La razón se debe a su conocida enemistad dentro y fuera del set de filmación. En muchas ocasiones se ha hablado de cómo el director alemán y actor polaco (de nacimiento), no se llevaban bien, pero fue precisamente ese choque de personalidades lo que los llevó a crear películas y personajes míticos como los que se presentan en sus siete colaboraciones (a pesar de que la última fue un documental sobre su amistad).

Aguirre, la ira de Dios de 1972

Nosferatu, el vampiro de 1979

Woyzeck 1979

Fitzcarraldo de 1982

Cobra verde de 1987

Mi enemigo íntimo de 1999

Pedro Almodóvar y Penélope Cruz

Pedro Almodóvar es el mayor representante del cine español a nivel internacional mientras Penélope Cruz es la actriz que ha logrado triunfar en Hollywood. En gran medida se debe a su trabajo juntos en seis películas, la última estrenada en 2019 bajo el nombre de Dolor y gloria (nominada a los Oscar 2020 en Mejor Película Extranjera para España y Actor para Antonio Banderas).

Todo comenzó con un papel secundario para Cruz en 1997 que dio paso a Todo sobre mi madre, el cual cuenta con un personaje determinante. Esta cinta se llevó el Oscar en representación de España. Siete años después protagonizó su más grande película con el director, Volver.

Carne trémula de 1997

Todo sobre mi madre de 1999

Volver de 2006

Los abrazos rotos de 2009

Los amantes pasajeros de 2013

Dolor y gloria de 2019

Tilda Swinton y Luca Guadagnino

La aparición de Tilda Swinton en varios personajes de Suspiria, sorprendió a todo el público del director italiano y la actriz. Pero en realidad, su trabajo juntos lleva más tiempo, desde 1999 cuando Swinton participó en The Protagonists, hasta llegar a esta última producción que se presentó en Cannes 2018 con mucho éxito.

The Protagonists de 1999

El amante de 2009

A Bigger Splash de 2015

Suspiria de 2018

David Fincher y Brad Pitt

David Fincher ha elegido a Brad Pitt para protagonizar cuatro de sus películas más importantes y conocidas. Todo comenzó con Sev7n de 1995 junto a Morgan Freeman para dar paso a Fight Club, quizá su trabajo más importante juntos. Y a partir de ahí, han construido una de las relaciones más largas y que más van contra la corriente en la historia del cine.

Sev7n de 1995

El club de la pelea de 1999

El curioso caso de Benjamin Button de 2008

Quentin Tarantino y Samuel L. Jackson

Quentin Tarantino es uno de los directores más icónicos de la actualidad que con tan sólo ocho películas, una novena en proceso de producción, ha alcanzado un estatus de director de culto que no pierde fuerza en taquilla. En cuatro de esas cintas ha participado Samuel L. Jackson, empezando con su conocido personaje de Jules Winnfield en Pulp Fiction en 1994.

Pulp Fiction de 1994

Jackie Brown de 1997

Django Unchained de 2012

Los 8 más odiados de 2015

David Cronenberg y Viggo Mortensen

David Cronenberg es uno de los maestros del horror corporal con un par de producciones importantes dentro de este género. Sin embargo, para sus “últimos” trabajos se salió de lo conocido para entrar a una serie de dramas violentos protagonizados por Viggo Mortensen. Primero fue una producción de 2005 para dar paso a su colaboración más aplaudida bajo el título de Eastern Promises en 2007 donde interpreta a un ruso, miembro de la mafia, en Londres.

Una historia violenta de 2005

Promesas del este de 2007

Un método peligroso de 2011

Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis / Joaquin Phoenix

Paul Thomas Anderson tiene pocos largometrajes en su historial, pero le han valido el reconocimiento de la crítica internacional gracias a Boogie Nights y Magnolia de 1997 y 1999, respectivamente. Pero cuatro de sus trabajos más conocidos han sido junto dos actores: Daniel Day-Lewis y Joaquin Phoenix, destacando There Will Be Blood por la cual Lewis se llevó el Oscar a Mejor Actor y The Master con Phoenix, una de sus actuaciones más reconocidas por la crítica especializada junto a Phillip Seymour Hoffman y Amy Adams.

Joaquin Phoenix está nominado a los Oscar 2020 en la categoría de Mejor Actor por su personaje en Joker, la cual tiene un total de 11 nominaciones. Es el favorito de la ceremonia después de haber triunfado en otras fiestas de cine como los Golden Globes y los SAG Awards 2020.

There Will Be Blood de 2007

Phantom Thread de 2017

The Master en 2012

Inherent Vice de 2014