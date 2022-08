Diego Luna y Gael García Bernal son dos de los actores mexicanos más populares y aclamados a nivel internacional. Han colaborado detrás y frente a las cámaras en varia ocasiones a lo largo de los años entre películas, series y documentales. Y ahora, después de un buen rato de no verlos juntos, es momento de unirse una vez más para La Máquina.

La Máquina es una serie de Star+ que los une después de 10 años de no verlos compartiendo una escena. Su última película juntos fue La casa de mi padre con Will Ferrell, la cual llegó después de cuatro años de Rudo y Cursi. Pero ahora dan el paso a la televisión con esta producción de Searchlight Television, hulu, La Corriente del Golfo y la colaboración de ESPN Knockout.

El anuncio de esta serie ya se había dado en a finales de julio de este mismo año. AQUÍ la noticia. Pero ahora se han revelado más detalles de sus personajes, quién está detrás del proyecto y la participación de los famosos charolastras en la serie. Acá les contamos más.

Gael García y Diego Luna en Cannes 2019 / Foto: Getty Images

¿Pero de qué va y cómo veremos a Diego Luna y Gael García?

La Máquina tiene como protagonista a un boxeador que ya está en las últimas de su carrera. Es así como su manager, le consigue una última oportunidad para pelear por un último título. Ahora bien. En el momento más crucial, ocurre algo que le da un giro de 180 grados a su plan, y amenaza con robarle la posibilidad de su última gloria.

Gael García Bernal da vida al boxeador mientras Diego Luna es el manager del deportista. Ellos dos no son los únicos nombres importantes en esta producción. Detrás de cámaras tendremos a Marco Ramírez, como showrunner, quien también participó en Daredevil y Orange is the New Black.

Charlie Cox regresará a ser Daredevil en una nueva serie / Foto: Disney

El director es Gabriel Ripstein, conocido por 600 millas y Un extraño enemigo. Mientras la producción correrá a cargo de Gerardo Gatica, Leandro Halperin, Adam Fishbach y los mismos protagonistas.

“Es un verdadero honor volver a reunir a Gael y Diego en la pantalla en ‘La Máquina’. Es una maravilla disfrutar de la amistad y la química que hay entre ellos”, dijeron Matthew Greenfield y David Greenbaum, presidentes de Searchlight.

Gael García y Diego Luna en el estreno de ‘La casa de mi padre’ en 2012 / Foto: Getty Images

¿Qué sigue para ellos?

La Máquina no es el único proyecto que los mexicanos tienen en puerta. Gael García Bernal protagonizará el especial de Halloween de Marvel en exclusiva para Disney+. Y no sólo eso, también está armando todo para la cinta Cassandro sobre el “liberace de la lucha libre”.

En cuanto a Diego Luna, está próximo a estrenar la primera temporada de Andor, la más reciente producción para la televisión del universo de Star Wars en Disney+. También prestó su voz para la cinta animada DC Liga De Supermascotas junto a Dwayne Johnson. Viene de dirigir para Netflix la serie Todo va a estar bien, y de grabar en España la más reciente entrega de Pan y Circo.