Los posibles cambios que haría Disney en el Universo Cinematográfico de Marvel

Desde hace algunos años, el Universo Cinematográfico de Marvel ha dominado la industria y puso de moda el cine de superhéroes. Sin embargo, la realidad es que las últimas películas de la casa de cómics no les ha ido como muchos esperaba, es por eso que hay rumores de que Disney haría algunos cambios importantes para cambiar la situación.

Resulta que el CEO de la casa de Mickey Mouse, Bob Iger se juntó con varios inversionistas y personas clave de Disney en la Conferencia anual de Tecnología, Medios de Comunicación y Telecomunicaciones de Morgan Stanley para contarles sobre el camino por el que quiere llevar a la compañía. Y claro que en la conversación salieron temas importantes, como el futuro de Disney+, Hulu y por supuesto, Star Wars y Marvel.

Bob Iger y Michael Douglas en el estreno de ‘Ant-Man and The Wasp Quantumania’/Foto: Getty Images

Bob Iger habló sobre los posibles cambios que Disney haría en el universo de Marvel

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa y de acuerdo con CNN, Bob Iger propuso posibles cambios que haría Disney en varias franquicias, siendo la principal el Universo Cinematográfico de Marvel. En un inicio, el mero mero de la compañía mencionó que de ahora en adelante, le darán prioridad a la calidad y no a la cantidad.

Esto porque Disney busca reducir los costos asociados a la producción de televisión y cine (incluido Marvel). Iger dijo que está “encantado” con el apoyo que está recibiendo de los “creadores de contenidos de la compañía” y que están de acuerdo en que una parte clave de bajarle a los presupuestos es “entender cuánto volumen” es realmente necesario.

Imagen ilustrativa de Marvel Studios/Foto: Getty Images

Disney planearía menos secuelas de Marvel y más películas sobre nuevos personajes

Y fue justo después de anunciar que ya no harán tantas series y películas que Bob Iger soltó una bomba. El CEO de Disney habló sobre las secuelas del Universo Cinematográfico –que a veces son innecesarias–, es por eso que sugirió que en lugar de sacar más cintas de superhéroes que ya conocemos, deberían presentar nuevos personajes e historias.

Iger fue muy claro al mencionar, que tal vez, la casa de Mickey Mouse había estado confiando demasiado en secuelas basadas en franquicias existentes. “¿Necesitan una tercera o una cuarta, o es hora de recurrir a otros personajes?”. preguntó el mero mero de Disney, añadiendo que el público debería esperar “muchas novedades” en el futuro.

Imagen ilustrativa de Kevin Feige hablando sobre Marvel/Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, para cerrar el tema del Universo Cinematográfico de Marvel, Bob Iger señaló que la idea es renovar a los superhéroes con los que cuentan actualmente en Disney: “Vamos a volver a la franquicia de Los Vengadores, pero con todo un conjunto de Vengadores diferentes”.

El futuro del Universo Cinematográfico de Marvel y Disney

Hasta el momento no se sabe si Disney volará algunas series y películas de las nuevas fases del Universo Cinematográfico de Marvel. La fase 5 arrancó en la pantalla grande con Ant-Man and the Wasp Quantumania, pero seguirá con Guardians of the Galaxy Vol. 3 y The Marvels. Aunque eso sí, en medio de todo esto habrá más producciones de cine y televisión.

Para que se den una idea, entre 2023 y 2024 veremos historias de Marvel (tanto en el cine como en Disney+) como: Secret Invasion, Echo, Loki 2, Blade, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos, Daredevil: Born Again, Thunderbolts y Captain America: New World Order.

Pero eso no es todo, ya que como sabrán, el Universo Cinematográfico de Disney está tan bien planeado que Disney ya tiene listas las series y películas para la fase 6, en donde una vez más, los superhéroes de la casa de cómics deberán enfrentarse a otro enemigo muuuy poderoso: ni más ni menos que Kang El Conquistador.

La Multiverse Saga contará con producciones bastante interesantes y esperadas, como Deadpool 3, Fantastic Four, Avengers: The Kang Dinasty y Avengers: Secret Wars. Así que como verán, tendremos un montón de historias en la televisión y cine sobre los personajes de Marvel, pero, ¿creen que deberían recortar algunas producciones o así como van está bien?