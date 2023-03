El universo de DC en la televisión y el cine se reestructura, pero la polémica continúa entorno a algunas franquicias ya lanzadas a la pantalla grande. Los informes más recientes tienen a Dwayne Johnson y Black Adam en la mira, sobre todo teniendo en cuenta lo distinta que pudo ser la recién estrenada Shazam! Fury of the Gods.

Todo el rollo involucra algunos cameos que el propio Dwayne Johnson habría prohibido (por decirlo de alguna manera), esto de acuerdo con un reporte publicado por el medio The Wrap este martes 21 de marzo. Les contamos cómo esta la onda.

Dwayne Johnson. Foto: Getty.

Así el tema de los cameos que Dwayne Johnson negó entre Black Adam y Shazam

El tema del posible encontronazo de Shazam y Black Adam en el universo de DC en el cine, fue un tema que despertó la curiosidad en los fans durante mucho tiempo. Estos personajes son archienemigos en los cómics, así que la idea de verlos enfrentándose en una película era bastante emocionante.

¿Pudo suceder? Los ingredientes estaban puestos con Zachary Levi interpretando al héroe, y con Dwayne Johnson obteniendo el protagónico para la película individual del villano, estrenada apenas en 2022…. Y aún con eso, no parece que la idea le agradara del todo al también exluchador.

Zachary Levi interpreta a Shazam. Foto: Getty.

El reciente informe de The Wrap menciona que Dwayne Johnson habría rechazado cualquier intento de juntar a Black Adam y Shazam, bloqueando la posibilidad de que se hicieran cameos conjuntos en la cinta de su personaje y en la segunda parte del superhéroe de Zachary Levi.

“The Rock” aparentemente no quiso que Levi apareciera en Black Adam como parte de un posible cameo. También se detalla la negativa de Johnson para que la Justice Society of America, el equipo de héroes encabezado por Dr. Fate (Pierce Brosnan) que sale en BA, tuviera su cameo en Fury of the Gods.

El artículo del medio citado, menciona que Dwayne Johnson tenía una idea para que el universo de DC girara entorno a su personaje y Superman, este con el regreso de Henry Cavill. Pero como recordamos, eventualmente James Gunn, presidente de DC Studios, anunció que Black Adam y el Superman de Cavill no estaban contemplados en los planes de su nuevo universo.

Pierce Brosnan interpretó a Dr Fate, líder de la Justice Society of America, en ‘Black Adam’. Foto: Warner Bros.

El director de ‘Shazam 2’ ya había hablado de los cameos cancelados

Hace unos días, The Hollywood Reporter publicó una entrevista donde el director David F. Sandberg habló sobre los cameos de Shazam! Fury of the Gods. El cineasta confirmó a dicho medio que una de las apariciones especiales que se tenían contempladas, era la de la Justice Society of America. El equipo saldría a cuadro en un cameo breve a la mitad de los créditos finales de Shazam 2.

“Eso se vino abajo tres días antes de que fuéramos a filmar…”, dijo Sandberg sin mencionar los motivos de esa decisión creativa (que ahora ya tendría respuesta). Aquí abrimos una ALERTA DE SPOILER… Al final, Fury of the Gods tuvo dos apariciones especiales: la Gal Gadot como Wonder Woman y la de un par de personajes que vimos en The Suicide Squad y Peacemaker.

Esta última fue con la que se suplió el ‘cameo prohibido’ de la Justice Society of America, en la segunda entrega del héroe protagonizado por Levi. Así las cosas con Dwayne Johnson y sus intentos detrás de cámaras por evitar que Black Adam y Shazam se encontraran en el cine.

David F. Sandberg, director de ‘Shazam! Fury of the Gods’. Foto: Getty

¿Zachary Levi afirmó el tema de Dwayne Johnson sobre Black Adam y Shazam?

Los informes sobre la negativa de Dwayne Johnson respecto a los cameos entre Black Adam y Shazam, provenientes de The Wrap, habrían sido confirmados por el propio Zachary Levi en sus redes sociales.

Tras darse a conocer el reporte, el actor que da vida a Shazam subió una historia de Instagram donde escribió “la verdad los hará libres”, esto en respuesta a un posteo en donde se citaba la información de The Wrap. Aquí la imagen.

Zachary Levi se pronunció sobre el artículo de The Wrap acerca de Dwayne Johnson y la negativa a los cameos entre ‘Black Adam’ y ‘Shazam’. Foto: Captura de pantalla de IG.

Pues está bastante denso el chismecito con el tema de Dwayne Johnson, Black Adam y Shazam… Pero bueno, al final de cuentas, el universo de DC en el cine y la TV se prepara para una reestructuración luego de que James Gunn y Peter Safran tomaran la presidencia de DC Studios. Estos son los 10 proyectos que están en camino para esta nueva fase.

Y ya que andamos en esas, aquí abajito les dejamos la plática que tuvimos con Zachary Levi y el director David F. Sandberg por el estreno de Shazam! Fury of the Gods. El actor y el cineasta le entraron a una dinámica de 'cierto o falso' respecto al mundo de Shazam y lo que se dice de él en internet.