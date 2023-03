Shazam! Fury of the Gods ya llegó a los cines del mundo y el suceso no es para menos. Se trata de la segunda parte de la vida de Billy Batson, el niño (ahora ya no tan pequeño) que obtuvo poderes y ahora se vuelve un superhéroe sólo al pronunciar la palabra “Shazam!”

La secuela del director David F. Sandberg ya ha comenzado a dar de qué hablar, pues en ‘Shazam! Fury of the Gods’ vemos a nuevos personajes malvados. Sí, hablamos de Hespera, Kalypso y Anthea, las hijas del titán Atlas que buscan venganza para su padre.

Asher Angel y Jack Dylan Grazer nos hablaron sobre los nuevos personajes en Shazam! Fury of the Gods

La participación de estas villanas no es poca cosa, pues incluso Asher Angel, quien da vida a Billy Batson, y Jack Dylan Grazer, que interpreta a Freddy Freeman, consideran que una de ellas es la villana más poderosa que ha visto el mundo de Shazam!

“Hespera”, nos contó Jack en una entrevista que tuvimos con él en Los Ángeles. “Tiene mucho tiempo de practica y experiencia de miles de años”, asegura. “Es la líder de la manada”, agrega Asher Angel, quien en esta segunda parte de Shazam! lidia con el temor de volverse adulto.

Jack Dylan Grazer y Asher Angel en ‘Shazam! Fury of the Gods’. Foto: Warner Bros.

Asher Angel nos detalló su preparación al interpretar al lado humano de Shazam!

El proceso de Billy Batson hacia la edad adulta es muy importante en la historia de Shazam! Fury of the Gods, pues es la incertidumbre de lo que pasará con su familia lo que lo lleva a meterse en problemas y también, en tratar de salvar al mundo de las hijas de Atlas.

“Traté de mantener a Billy lo más conectado a la tierra posible. Y creo que obviamente con su infancia traumática y todo lo que ha pasado yo lo que quería sumergirme profundamente en eso”, contó Asher Angel sobre darle vida a la parte infantil de Shazam!

Zachary Levi como Shazam!. Foto: Warner Bros.

Y algunos momentos emotivos que su personaje nos dará en ‘Shazam! Fury of the Gods’

“Realmente investigué los cómics y me metí en todo eso. Pero también quería tener gente que pudiera relacionarme con él, porque lo que Billy atraviesa es identificable”, aseguró el actor de 20 años originario de Phoenix, Estados Unidos.

“Creo que la escena vulnerable con mi mamá fue uno de los momentos más grandes como Billy. Es parte de una montaña rusa de emociones… quería hacerle justicia al momento”, nos confesó sobre una de las escenas más importantes en la cinta.

Billy Batson nos da momentos muy emotivos en ‘Shazam! Fury of the Gods’. Foto: Warner Bros.

También tuvimos una dinámica con las nuevas villanas de ‘Shazam! Fury of the Gods’

Hablando de los personaje nuevos, serán Hespera (Helen Mirren), Kalypso (Lucy Liu) y Anthea (Rachel Zegler) quienes le darán problemas a Shazam! y la ‘shazamilia’. Pero sin afán de spoilearlos, mejor les dejamos esta divertida dinámica que tuvimos y que les ayudará a conocer mejor a las hermanas.