La mentira como mecanismo de justicia… Detrás de ello, hay un dilema moral y ético importante: ¿es válido mentir si se trata de obtener justicia? Ese cuestionamiento es uno de los tantos sobre los que el público reflexionará con Blanquita, la nueva película del director chileno Fernando Guzzoni, a quien tuvimos la oportunidad de tener en entrevista para Sopitas.com.

Esta cinta se basa en el Caso Spiniak, uno de los procesos judiciales más controversiales en la vida pública de Chile de la época reciente. El caso se llevó a los tribunales en 2003 y durante varios años, ocupó un foco de atención importante no solo para el país sudamericano, sino para el mundo entero.

“El caso fue muy comentado y fue un hito histórico, político y judicial de Chile, de los últimos 20 años, básicamente porque fue la primera interrogación al poder y a la élite por parte de un grupo que no tenían vínculos con ese poder formal“, nos dice Guzzoni en la entrevista.

En resumidas cuentas, el Caso Spiniak fue un proceso judicial acontecido en Chile donde se descubrió que el poderoso empresario Claudio Spiniak tenía nexos con redes de pederastia y pornografía infantil, entre otros delitos contra menores.

Las investigaciones arrojaron que gente del gobierno chileno –varios senadores influyentes– tenían vínculos en estas redes de pederastia. Y todo cobraba sentido gracias al testimonio de una joven llamada Gema Bueno, quien revelaba a los medios el abuso del que fue objeto por parte de los allegados de Spiniak.

Sin embargo, llegó un momento en que Gema reveló que sus declaraciones eran falsas; ella había mentido sobre sus experiencias con los implicados y lo había hecho incitada por el sacerdote José Luis Artiagoitía. Blanquita, el personaje principal de la nueva película de Fernando Guzzoni, se inspira en Gema (apodada ‘Gemita’ en el proceso judicial).

Sin embargo, la película de Blanquita, aunque se basa en ese caso, se enfoca principalmente en el personaje inspirado en Gema Bueno. La protagonista, interpretada por la debutante Laura López, escucha los testimonios de uno de los menores que sufrieron el abuso de Spiniak y su red pederasta.

Así es como ella, de la mano del sacerdote que maneja la casa de acogida donde ellos viven, decide tomar esos testimonios y se hace pasar por una de las víctimas, esto para denunciar el abuso de ese grupo de la élite. ¿Pero este sacrificio los

Blanquita ya llegó a salas de cine de México y en entrevista, Fernando Guzzoni nos cuenta lo que para él significó adentrarse de nuevo en este caso, cómo diseñó al personaje principal y los dilemas que hay en los sistemas de justicia de Chile y Latinoamérica.

Si hablamos de inspiración para la película, Fernando Guzzoni explica que detrás del proyecto de Blanquita hubo diversas inspiraciones. No solo se trataba de hablar de un caso que hasta estos días aún resuena; también hay que hablar sobre el sistema de justicia (o injusticia), y cómo funciona de manera diferente para aquellos que tienen riqueza, y la gente común.

“En este caso, una mujer joven que vivía en un hogar de acogida de menores empieza este proceso judicial, y se erige una suerte de relación como de David contra Goliath… Eso ya me parecía que era un elemento para decidir por qué era necesario que este caso volviera a interrogarse”, menciona Guzzoni en entrevista.

La planeación de Blanquita fue diversa. Es decir, Fernando Guzzoni buscó qué ángulo darle y luego de un arduo proceso de investigación, encontró múltiples formas de abordar la historia. “Finalmente decidí situar el punto de vista en la testigo principal, en Blanquita que es este personaje de ficción inspirado en la testigo real llamada Gema Bueno“, nos platica el cineasta.

“Me parecía que había algo muy subversivo en el personaje que tenía que ver con la relación de la justicia, pero no de una manera tan ortodoxa. Eso me parecía que la alejaba de una figura victimizante, y también de una construcción de lo femenino como algo puro, que me parece que suele ser el lugar que se le reserva a la mujer muchas veces en la cultura, como si fueran sujetos que no pueden tener contradicciones o ambigüedades que solo pueden tener intereses, digamos, higienizados”.

Fernando Guzzoni sobre el personaje de Blanquita.