The Rolling Stones y más: Justin Hurwitz nos cuenta todo detrás del score de 'Babylon'

“Él nunca me obligará a hacer algo que no quiero hacer y nunca intentaré forzarle a escuchar música que no le guste”, dice Justin Hurwitz sobre trabajar con el director Damien Chazelle, su fiel amigo y compañero al que le musicalizó la película ‘Babylon’.

“Simplemente seguiremos buscando y buscando hasta que tengamos esa pieza musical buena para los dos. Eso nos mantiene en una buena relación”, nos contó el compositor estadounidense que este año compite por un premio Oscar a ‘Mejor Score Original’ gracias a ‘Babylon’.

Justin Hurwitz fue quien creó el score para la película ‘Babylon’, de Damien Chazelle. Foto: Getty Images

Babylon es la quinta película de Damien Chazelle, ambientada en el año de 1920, que nos muestra el lado oscuro de Hollywood lleno de excesos, depravación y el precio a pagar dentro del glamouroso (pero cruel) mundo que muchos anhelan desde hace décadas.

Protagonizada por Brad Pitt, Margot Robbie y Diego Calva, ‘Babylon’ se ha convertido en una de las películas favorita en la ‘temporada de premios’. Mucho de esto es gracias a la música creada por Justin Hurwitz, quien pasó tres años trabajando para darle vida a la cinta a través de la música.

Brad Pitt como John Gilbert en ‘Babylon’/Foto: Paramount Pictures

En esta ocasión Justin Hurwitz estuvo presente en todo el proceso de ‘Babylon’

Igual que otras cintas exitosas de Chazelle que Justin Hurwitz ha musicalizado, como es el caso de ‘Wiplash’ (2014) y ‘La La Land’ (2016), el compositor originario de Los Ángeles, trabajó de la mano del director de principio a fin.

Y es que a diferencia de cintas anteriores, para ‘Babylon’, Justin comenzó a crear la música desde que Damien inició el guión de la película. Algo que lo llevó a trabajar en música pensada en escenas de la cinta antes y después de que estuviera hecha.

Margt Robbie como Nellie en ‘Babylon’ / Foto: Paramount Pictures.

“Ya fuera para conocer los tiempos de la cámara o simplemente porque Damien quería sentirlo, creamos alrededor de una hora de música antes de que se filmara la película, y luego creamos una segunda hora de música después de que la película fue grabada”, nos dijo Justin en una entrevista.

“En ese momento hice lo que normalmente hace un compositor de películas: ver las escenas que ya se filmaron y saber si estás respondiendo a lo que estás viendo y a lo que sientes, así que fue un poco de ambas”, agregó sobre el realizar el score de ‘Babylon’.

Margot Robbie como Nellie en ‘Babylon’ / Foto: Paramount Pictures

El trabajo de Justin Hurwitz para el score de ‘Babylon’ ha sido aplaudido por muchos

La critica especializada alabó el trabajo de Justin Hurwitz en el score de ‘Babylon’, pues sus creaciones como la ya conocida “Voodoo Mama” dan intensidad, ritmo y encajan perfectamente con el ambiente y lo mostrado dentro de la película.

Irónicamente, aunque ‘Babylon’ se inspira en la música de los años 20, Justin tomó inspiración de artistas que nacieron varias décadas después para crear el soundtrack de esta cinta. Y no sólo eso, sino también tomó de referencia otros géneros musicales distintos al jazz.

El compositor estadounidense se inspiró en bandas como The Rolling Stones y AC/DC para la música de ‘Babylon’

“Los instrumentos, la formación de las bandas y algunas de estas escenas son todo que podrías encontrar en la década de 1920, como un par de trompetas, un par de trombones y saxofones”, nos mencionó el compositor sobre su creación en ‘Babylon’.

“Pero la música que realmente inspiraba, el sentimiento de lo que estábamos tratando de hacer, era muy a menudo rock and Roll. Así que estábamos escuchando cosas como The Rolling Stones, The Kinks y AC/DC; música impulsada por riffs”, detalló sobre su inspiración detrás de este score.

The Rolling Stones fue una de las bandas que Justin Hurwitz escuchó para la creación del score en ‘Babylon’. Foto: Getty Images

“Una pieza de música como “Voodoo Mama”, por ejemplo, es un riff que podría tocarse en una guitarra eléctrica… Teníamos un pie en el mundo de la década de 1920, pero la escritura mucho más inspirada en el rock and roll”, aseguró el músico.

“También escuchábamos música de baile más contemporánea y nos inspirábamos en el sentimiento de cómo la música de baile genera expectación y luego el ritmo cae”, recordó sobre realizar el score. “Nos estábamos inspirando mucho en términos del sentimiento y la estructura de la música dance moderna”.

Justin Hurwitz se tomó el tiempo de encontrar a grandes músicos para el score de ‘Babylon’

Pero los artistas que inspiraron la creación del score para ‘Babylon’ no fueron lo único detalles en los que Justin Hurwitz se esmeró, pues también se dio a la tarea de encontrar a los mejores músicos que le dieran a la cinta su personalidad.

“Hay un personaje de un trompetista en la película, así que la tarea fue encontrar al trompetista correcto y el sonido correcto para la trompeta; tanto como para el personaje como para todo el score”, afirmó Hurwitz que hasta usó internet para encontrar a sus músicos.

Justin Hurwitz seleccionó cuidadosamente a los músicos que vemos en ‘Babylon’. Foto: Paramount Pictures

E incluso recurrió a plataformas como YouTube

“Cuando digo que encontré a estas personas en YouTube no encontré a nadie que no fueran ya trompetistas bien conocidos, pero yo no los conocía personalmente en ese entonces”, recuerda sobre su etapa en la que buscaba músicos por videos virales.

“Vi un video de YouTube hace años de este increíble trompetista Shawn Jones tocando. Él vive en Baltimore, en Estados Unidos, y pensé “oh, es el tipo perfecto para tocar estos difíciles, muy divertidos y agresivos solos”, aseguró Justin quien contó las dificultades en el proceso.

Justin Hurwitz. Foto: Getty Images

Tomó algunos años conseguir a Sean porque hace muchas giras y está muy ocupado. Así que, mientras tanto, grabamos a este increíble trompetista Dontae Winslow de L.A., que tocó las maravillosas y hermosas baladas de trompeta y en la partitura. También Ludovic Louis, grabó muchos de los divertidos solos. Justin Hurwitz sobre los músicos que convocó para el score de ‘Babylon’.

Y hasta tomó referencia algunos videos virales de hace años

Justin Hurwitz también encontró en YouTube a Leo Pellegrino, miembro de la banda Too Many Zooz, por un video viral de hace 10 años donde bailaba en el metro de Nueva York y que le dio una idea de lo que buscaba.

“Él baila mientras toca; gira y patea sus piernas mientras toca. Es un músico muy entretenido y yo había estado escribiendo esta música de baile realmente divertida para un saxofón de barítono y lo vi tocar y pensé “Oh Dios mío, así tiene que ser el que toque el saxofón”, nos contó Hurwitz.

Justin Hurwitz se ha convertido en el amo del jazz dentro de los scores de películas

Justin Hurwitz es uno de los favoritos para llevarse el premio Oscar, pues apenas se coronó en la edición 2023 de los Golden Globes gracias a este score de ‘Babylon’ con el que, una vez más, nos hizo recordar nuestro gusto desconocido por el jazz.

“Es una de las cosas más gratificantes que escucho de la gente cuando dicen ‘Nunca me gustó el jazz hasta que vi Whiplash, La La Land o Babylon’. O la gente dice ‘Nunca pensé que me gustaban los musicales hasta que vi La La Land'”, comentó el músico.

Ryan Gosling y Emma Stone en ‘La La Land’. Foto: Sony Pictures

“Debo decir que todo esto es realmente por Damian Chazelle, quien hace estas películas que desafían el género y atraen a las personas a un mundo a través de una historia, un tema o un personaje con el que las personas realmente se identifican”, aseguró el también guionista.

“Damien atrae a personas a un mundo en el que tal vez no esperaban que estarían, pero es el hecho de que podemos abrir puertas a nuevos estilos de música y nuevos géneros; compartir las cosas que amamos con audiencias más amplias y tal vez animarlos a ir a algunos clubes de jazz reales”, afirmó.

Miles Teller y J.K. Simmons en ‘Wiplash’. Foto: Sony Pictures

“Si ‘Whiplash’, ‘La La Land’ o ‘Babylon’ provoca que la gente tenga ganas de ir a un club de jazz y ver a músicos reales improvisando y haciendo todas las cosas increíbles que hacen todas las noches, es solo un resultado tan sorprendente de nuestras películas”, aseguró. “Me encanta escuchar que la gente está descubriendo cosas nuevas a través de estas cintas”.

Y en el fiel colaborador y amigo del director Damien Chazelle

Las flores de Justin Hurwitz a Damien Chazelle, a quien conoció al ser su roomie en Harvard hace ya varios años, no es más que producto de la increíble dupla que el director y el compositor han forjado al trabajar juntos en varias cintas exitosas.

“Me siento tan afortunado de haber encontrado un socio que hace películas que me encantan. Quiero decir, sería fanático de sus películas, incluso si no trabajara en ellas”, nos confesó Hurwitz.

Damien Chazelle y Justin Hurwitz se conocen desde la universidad. Foto: Getty Images

Justin Hurwitz asegura que se siente feliz de trabajar con alguien como Chazelle

“[Damien] es un gran cineasta y también alguien que valora la música; para él es gran parte de su proceso. Entonces, como compositor se siente tan bien ser parte de esto desde el principio hasta el final”, aseguró sobre trabajar con el director de 38 años.

“Una de las cosas que mantiene nuestra relación y hace que sea exitosa y divertida es que es importante para ambos que la otra persona sea feliz y que nadie se sienta orillado a nada con lo que el otro no esté contento”, detalló Justin sobre su relación con Damien.

Justin y Damien se han vuelto una de las duplas más importantes en el mundo del cine. Foto: Getty Images

Con quien a pesar de no estar siempre de acuerdo, buscan estar en la misma página

“Damien y yo no todo el tiempo estamos en desacuerdo: Si él quiere la versión A y yo quiero la versión B, y no podemos estar de acuerdo, entonces buscamos la versión C que nos haga felices a los dos”.

“Es siempre buscar la mejor opción creativa que nos satisfaga a los dos. Nosotros siempre continuamos hasta que ambos estamos seguros y en la misma página”, cuenta Justin Hurwitz sobre su trabajo con Damien Chazelle, tanto en Babylon como en otras cintas.

Póster de la película ‘Babylon’. Foto: Paramount Pictures.

