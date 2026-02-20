Muere Eric Dane, actor de Grey's Anatomy, a los 53 años

Lo que necesitas saber: Eric Dane falleció a los 53 años tras padecer esclerosis lateral amiotrófica.

El 19 de febrero termina con una triste noticia: Eric Dane, reconocido por el personaje de dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, falleció este jueves, de acuerdo con la confirmación que su familia hizo a People.

“Con gran pesar les informamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA”, declaró la familia del actor en un mensaje compartido por la revista People.

Foto: @people

Muere Eric Dane a los 53 años

“Pasó sus últimos días rodeado de queridos amigos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su vida”.

Eric Dane fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) o la enfermedad de Lou Gehrig —que es un trastorno neurodegenerativo, progresivo, que destruye las neuronas motoras con consecuencias como debilidad muscular y parálisis— en 2025.

Foto: shutterstock

Y desde entonces, el actor impulsó la difusión de información, investigación y concientización de esta enfermedad.

Eric Dane

Eric William Dane nació el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, Estados Unidos.

Si bien Dane formaba parte del equipo de waterpolo de su universidad, descubrió que también tenía un gran interés por la actuación.

E inició su carrera como actor de televisión en la década de los 90, interpretando papeles secundarios hasta llegar al cine o prestar su voz para el videojuego X-Men: The Official Game en 2006.

Precisamente, es gracias a las series de televisión que el mundo entero reconoció el trabajo de Dane con la interpretación de personajes en: Charmed, Grey’s Anatomy —con más de 100 capítulos—, Euphoria, en cuya tercera temporada participó, Countdown o The Last Ship.