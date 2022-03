Estas fueron las mejores presentaciones musicales de los Oscar 2022

Después de mucha espera, este 27 de marzo por fin se llevaron los Oscar 2022 y vaya que hubo de todo. A lo largo de poco más de tres horas, se reunieron varias de las celebridades más importantes de Hollywood en una ceremonia donde premiaron a lo mejor de la industria cinematográfica este año, dejándonos momentos bastante essstraños (como el cachetadón que Will Smith le acomodó a Chris Rock). Sin embargo, además de esto, nos ofrecieron momentos musicales para amenizar este eventazo.

Desde hace algunas semanas nos enteramos que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográfica de Hollywood haría varios espacios importantes para que algunos artistas se aventaran las rolas que compusieron o interpretaron para las cintas que premiarían en el Dolby Theatre y que incluso estaban nominadas dentro de la categoría de Mejor Canción Original. Pero no nos imaginábamos que podrían el ambiente y que le darían otro toque a la premiación, que la verdad, necesitaba algo así.

Tuvimos varios momentos musicales en los Oscar 2022

Luego de que los nominados e invitados especiales desfilaran por la alfombra roja, todo el mundo tomó sus lugares e inició la edición 2022 de los Oscar. Durante todo ese tiempo tuvimos chance de checar a un montón de figuras de la industria musical, como Billie Eilish y FINNEAS, Beyoncé, Sebastián Yatra y hasta Luis Fonsi, Becky G y Megan Thee Stallion se aparecieron en la ceremonia para un momento que probablemente los fans de Disney estaban esperando. Hubo de todo en cuanto a los números

Y por si ustedes no pudieron seguir en vivo la premiación de la Academia de Hollywood o de plano quieren revivir las presentaciones musicales de este eventazo, no se preocupen, que acá les traemos el resumen con lo mejor de lo mejor de las actuaciones de este año. Así que póngase cómodos y corran por sus audífonos (si es que no los tienen a la mano) para checar a los artistas que se presentaron en la fiesta más importante de la industria cinematográfica y que la rompieron por completo.

Beyoncé – “Be Alive”

Justo para arrancar la ceremonia 2022 de los Oscar, arrancamos con un número espectacular. Las hermanas Venus y Serena Williams presentaron a ni más ni menos que Beyoncé, quien nos sorprendió interpretando “Be Alive”, la rola original de King Richard justo en el barrio donde estas tenistas tan importantes crecieron y dieron sus primeros pasos en el deporte blanco. Sin duda, no había mejor manera de iniciar un evento tan importante que con una de las mejores artistas de la actualidad.

Sebastián Yatra – “Dos Oruguitas”

Si en una categoría tenía que entrar Encanto de Disney era en Mejor Canción Original, porque Lin-Manuel Miranda –como siempre– se rifó como los grandes componiendo las rolas de esta película. Y para interpretar “Dos Oruguitas”, uno de los temas más conmovedoras de la familia Madrigal en los Oscar 2022 subió Sebastián Yatra, quien dio una emotiva presentación acompañado de una escenografía tropical, pero también acompañado de varios músicos y un par de bailarines haciendo danzas típicas de Colombia.

El elenco de ‘Encanto’ junto a Luis Fonsi, Megan Thee Stallion y Becky G – “We Don’t Talk About Bruno”

Continuando con Encanto y a pesar de que no estaba dentro de las nominaciones, no podían dejar de lado una de las canciones de esta cinta de Disney que todo el mundo ha escuchado, ni más ni menos que “We Don’t Talk About Bruno”, que ha sonado en la radio y hasta en TikTok se hizo viral. El elenco de esta película acompañados de Luis Fonsi y Beky G aparecieron en la ceremonia de los Oscars 2022 para interpretar esta rola que estamos seguros que muchos aún no pueden sacar de sus cabezas.

Billie Eilish – “No Time To Die”

Por supuesto que en esta edición de los Oscar no podía faltar Billie Eilish. La artista se subió al escenario de la ceremonia junto a su hermano y productor, FINNEAS, para tocar “No Time To Die”, la rola que compusieron para la película número 25 de James Bond del mismo nombre. Y vaya que nos dejaron con el ojo cuadrado, porque nos regalaron una interpretación sumamente íntima y alucinante acompañados de una orquesta que sin duda, le dieron un toque épico a esta melodía que se llevó el Oscar a Mejor Canción Original.