Murió Estelle Harris, actriz que hizo de madre de George Costanza en “Seinfeld”

A casi dos años de la muerte de Jerry Stiller, quien personificó al jocoso Frank Costanza, ahora tocó decir adiós a quien fue su pareja en Seinfeld: Estelle Harris.

Según los primeros reportes, la actriz Estelle Harris murió de causas naturales. Tenía 93 años. El lamentable fallecimiento fue confirmado el sábado 2 de abril por su hijo, Glen Harris:

“Es con la mayor pena y tristeza que anuncio que Estelle Harris falleció esta noche a las 6:25 p.m”, dijo el hijo de la comediante en un comunicado. “Su amabilidad, pasión, sensibilidad, humor, empatía y amor prácticamente no tenían rival, y todos los que la conocieron la extrañarán terriblemente”.

Estelle Harris nación en Nueva York el 22 de abril de 1928. A diferencia de muchas actrices que comienzan su carrera a temprana edad, Harris lo hizo hasta que sus hijos crecieron. Después de actuar en algunos comerciales (con bastante éxito), su carrera formal comenzó en 1977, cuando formó parte del filme Looking Up.

Luego tuvo algunas participaciones en conocidas series, como Married… With Children, pero su pico de fama llegó cuando interpretó a la hilarante madre de George Costanza, Estelle Costanza, en la serie cómica Seinfeld.

Junto al ya también fallecido Jerry Stiller, quien la hacía de Frank, padre de George Costanza, Harris apareció en 27 episodios de Seinfeld entre 1992 y 1998.

Otro papel que le vale ser recordada con cariño por millones de personas que conformaron el público de los 90 fue el de la voz de la Sra. Cara de Papa en la franquicia de la película Toy Story. De acuerdo con Consequence, la cuarta parte de la cinta de Pixar fue la última vez que Estelle Harris actuó profesionalmente.

Varias celebridades que trabajaron con ella o que la conocieron no dejaron de lamentar su muerte. Especialmente el actor Jason Alexander, George Costanza en Seinfeld.

“Una de mis personas favoritas ha fallecido: mi mamá televisiva, Estelle Harris. La alegría de actuar con ella y saborear su gloriosa risa fue un placer. Te adoro, Estelle. Amor para tu familia”. escribió Alexander en su cuenta Twitter, rematando con “‘Serenity now’ y siempre”, haciendo referencia a la frase que Jerry Stiller hizo celebre en Seinfeld.

Ese no fue el único gag de la serie que Jason Alexander sacó a cuenta, luego de recibir miles de mensajes de fans, el actor agradeció y recordó una pregunta que Estelle Costanza continuamente hacía: “¿Por qué no puedes ser más como Lloyd Braun?”… ahhhh, les daríamos “contexto”, pero así no tiene gracia. Mejor vean Seinfeld si no le entendieron.