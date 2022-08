Parecemos disco rayado, pero es que prácticamente cada semana tenemos una noticia sobre Ezra Miller. Y lamentablemente no son buenas noticias las que hay que informar, pues desde hace un buen rato se la ha pasado dando la nota por un montón de delitos de los que se le acusan. Sin embargo, recientemente nos dejó con el ojo cuadrado saber que el protagonista de The Flash estaría involucrado en la desaparición de tres personas… así como lo leen.

A Miller se le ha acusado de un montón de cosas, como robo, alterar el orden público, agredir personas, ofrecer drogas a una menor de edad y hasta de acoso. Pero quizá uno de los más graves vino en junio de este 2022, cuando acusaron a Ezra de resguardar a una madre de 25 años y a sus tres hijos en su granja en Vermont –donde por cierto, lo andan buscando por robo–, bajo condiciones supuestamente inseguras.

¿Y cuáles eran dichas condiciones en ls que vivían la mujer y los niños? Bueno, pues se decía que dentro de la propiedad, Ezra Miller tenía armas que no se encontraban en las mejores condiciones y estarían al fácil alcance de los menores de edad. Sin embargo, la cosa para el actor se puso color hormiga, pues al parecer la policía investiga la desaparición de la chica y sus hijos, y el actor de 29 años sería el principal sospechoso.

Ezra Miller estaría en medio de la desaparición de una mujer y sus hijos.

De acuerdo con distintos medios como Rolling Stone, mencionan que la policía del estado de Vermont intentó notificar una orden de cuidado de emergencia a la mujer durante el fin de semana, en la que se exigía retirar a los niños de su cuidado y custodia por temor a su seguridad. Según esta misma fuerte, Ezra Miller afirmó que la familia no había vivido allí durante meses, pero las autoridades sospechan que se trata de un intento de “evadir la notificación” de la orden por parte de Ezra.

“Miller, el propietario de la residencia, informó de que la madre y los niños no habían permanecido allí durante los últimos dos meses. Esto contradice la información que presentó al tribunal en su declaración jurada, ya que la madre estaba publicando en las redes sociales a finales de julio de 2022 que (la abogada del caso) y reconoció el interior de la residencia de Miller”. Dice el presunto documento que incrimina a Ezra Miller

A pesar de todo, siguen en pie los planes de ‘The Flash’

Hasta el momento de redactar esta nota, tanto Ezra Miller como sus representantes no han comentado nada al respecto, pero esto se suma al largo historial de acusaciones del actor y situaciones un tanto extrañas (como que supuestamente lo han visto armado por miedo a que el Ku Klux Klan u otro culto lo ataque). Pero esto no fue lo único que dejó a muchos con la boca abierta pues al parecer, en medio de todos los escándalos, DC lo habría llamado para regrabar The Flash.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, algunas fuentes les reportaron que Miller participó durante una sesión de grabación adicional programada durante el verano, justo cuando sus escándalos ya habían explotado. No está claro cuándo tuvo lugar todo esto, pero parece que los encuentros programados de Ezra con las autoridades no le impidieron rodar escenas adicionales para la próxima película, que se estrenará el 23 de junio de 2023.

Foto: DC Comics/Warner Bros.