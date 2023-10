Ay mi corazón: Fans dejan flores a Matthew Perry afuera del departamento de 'Friends' en Nueva York

Lo que necesitas saber: Fans han asistido a la fachada del edificio de 'Friends' para dejarle flores a Matthew Perry.

Y para echarle más limón a la herida… La muerte del actor Matthew Perry, sin duda, fue una de las noticias más sorprendentes y comentadas de este fin de semana. Sobre todo entre los fans de ‘Friends’ que lamentaron la inesperada partida del buen Chandler.

Desde el año 1994 y a través de 10 temporadas (que terminaron en el 2004), Matthew Perry se convirtió en una de las celebridades más reconocidas junto a sus amigos y colegas Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer.

El elenco de ‘Friends’ Foto: Warner Bros. Television

Matthew Perry ha recibido varios tributos por parte de los fans de ‘Friends’

Para nadie es un secreto que la serie fue todo un fenómeno a finales de los 90 y principios de los años 2000, pues fueron miles los que se identificaron con situaciones de la vida diaria que enfrentaron Chandler Bing, Phoebe Buffay, Monica Geller, Ross Geller, Rachel Green y Joey Tribbiani en Nueva York.

De hecho, tanta fue la influencia que ‘Friends’ dejó en la cultura popular, que el edificio que aparecía en el show –el cual se ubica en la esquina de Bedford Street y Grove Street– se convirtió en un atractivo turístico de la ciudad de Nueva York en los últimos años.

El edificio de ‘Friends’ en Nueva York. Foto: AFP

Varios le dejaron flores a las afueras del departamento de ‘Friends’ en Nueva York

Por eso no fue tan inesperado ver que muchos de los fans de la serie se lanzaron a dicho lugar para mostrarle su amor a Matthew Perry, ya que a las afueras del departamento de ‘Friends’ dejaron algunas flores y mensajes emotivos en memoria del fallecido actor de 54 años de edad.

En varias imágenes compartidas en redes sociales se pueden ver los ramos con flores y un cartel con el mensaje “The One Where We All Lost a Friend”. Todos dejados por personas de varias partes del mundo que decidieron agradecer a Matthew Perry por tantas risas.

Fans dejaron varios ramos de flores a la memoria del fallecido actor. Foto: Especial

Foto: @TiempoDeSeries (X)

Algunos también escribieron mensajes al actor que murió a los 54 años. Foto: @NuriaPiera (X)

Imagen: Especial

Las autoridades encontraron medicamentos prescritos en la casa de Matthew Perry

Si bien los fans de la serie de los años 90 sigue sorprendida con la muerte de Matthew Perry, quien se ganó los corazones al interpretar al buen Chandler Bing, las autoridades de Los Ángeles siguen trabajando en la investigación de lo que le ocurrió al actor.

Fue de nueva cuenta el portal TMZ quien reveló que los socorristas que fueron a la casa de Matthew Perry el sábado, luego de la llamada al 911 por parte de su publicista, no encontraron drogas ilegales en el lugar de los hechos.

Siguen en la investigación de lo que le ocurrió al actor que daba vida a Chandler Bing en ‘Friends’

A pesar de eso, fuentes policiales indican que sí hallaron varias “drogas recetadas” en la casa del actor, tales como antidepresivos, ansiolíticos y un medicamento para tratar la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) en la casa.

“Matthew fue fumador durante su vida. El forense del condado de Los Ángeles realizará un examen toxicológico para determinar si había alguna droga en el organismo de Perry, pero eso podría llevar meses”, indicó TMZ sobre esta nueva actualización.

Te puede interesar