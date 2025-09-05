Podríamos decir que en septiembre es cuando se concentran la mayor cantidad de eventos relacionados con el cine y la televisión. Por ejemplo, es el cierre del Festival de Venecia, pero arranca el de Toronto y el de Nueva York. Y además, se celebran los Premios Emmy.

Estos últimos son los encargados de reconocer lo mejor de la televisión, sobre todo aquella que se produce en el idioma inglés entre Estados Unidos y el Reino Unido con algunas producciones internacionales muy destacadas.

Este 2025 se celebrará la edición 77 de los Premios Emmy traen un montón de producciones nominadas, las cuales han dado mucho de qué hablar y se han convertido en las favoritas de la audiencia en este último año para las nuevas, o aquellas que regresaron con una nueva temporada. Por acá les contamos todo lo que deben saber.

Imagen ilustrativa de los premios Emmy/Foto: Getty Images

¿Cuándo y a qué hora será la ceremonia de los Premios Emmy?

La ceremonia de los Premios Emmy se celebrará el domingo 14 de septiembre. En México la transmisión arrancará a las 5 pm, mientras en Colombia sucederá a las 6 pm y en Argentina a las 8 de la noche.

La transmisión se podría ver en el canal de TNT, peor también será simultánea en la plataforma de HBO Max.

Imagen ilustrativa de los premios Emmy/Foto: Getty Images

¿Qué temporada cubren las nominaciones de los Emmy 2025?

Hay algunas series bastante populares que no aparecieron entre las nominaciones a los Premios Emmy. La razón es que se estrenaron fuera de los tiempos para ser elegibles. Para esta edición, las series tuvieron que estrenarse entre el 1 de junio de 2024 y el 31 de mayo de 2025.

¿Quién será el presentador de los Premios Emmy de este año?

El año pasado, los Premios Emmy tuvieron como host a Eugene y Dan Levy, la dupla de padre e hijo que ha retomado fuerza a partir del éxito que la serie Schitt’s Creek tuvo desde 2015. Ambos la protagonizaron y escribieron, y de hecho, fue bastante nominada en ediciones pasadas.

Para este 2025, los Emmy serán presentados por el comediante Nate Bargatze, quien se especializa en el stand-up. Pero no sólo se dedica a este formato de la comedia, sino también es productor, tiene un podcast y es director.

De acuerdo con algunos reportes, Nate Bargatze fue el comediante con mayor venta registrada para sus shows en 2024 con un total de 1.2 millones de boletos. Tiene dos especiales de la comedia en Netflix.

Las series más nominadas de los Emmy

La serie más nominada de los Premios Emmy para 2025 fue la segunda temporada de Severance de Apple TV+. Esta serie dirigida por Ben Stiller recibió un total de 27 nominaciones, seguida por The Penguin de HBO Max con el protagónico de Colin Farrell y sus 24 menciones.

La tercera entrega de The White Lotus, también de HBO Max, ocupa el tercer lugar con 23 nominaciones a los Emmy. Pero hay otra cosa muy destacada. Resulta que The Studio de Apple TV+ recibió 23 nominaciones… rompiendo el récord de menciones para una serie en su primera temporada.

Martin Scorsese en ‘The Studio’ / Foto: Apple TV+

Sólo como dato, ese récord lo obtuvo Ted Lasso (igual de Apple) en 2021, pero sumando 21 nominaciones en las distintas categorías. Otra cosa con la que The Studio nos sorprendió es con el mayor número de nominaciones para una serie de comedia, dejando de lado a The Bear.

Otra mención va para HBO con las 16 nominaciones de la segunda temporada de The Last of Us.

Ya en términos de plataformas o canales, las cosas quedan así:

HBO Max recibió 142 nominaciones en total (la mayor cantidad para la plataforma)

Netflix obtuvo 120 nominaciones

Apple TV+ se quedó con 81

&t=313s &t=313s

Las categorías principales de los Emmy 2025

Las tres categorías principales de los Premios Emmy son las que corresponden a las mejores series en drama, comedia y serie limitada, la cual engloba cualquiera de las dos narrativas. Este 2025 se pusieron buenas las nominaciones porque hay sorpresas nuevas como en el caso de The Pitt, fenómenos del streaming como Adolescence o comedias bastante ligeras como Nobody Wants This.

Por acá les dejamos a las nominadas en sus respectivas categorías.

MEJOR DRAMA

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

MEJOR COMEDIA

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

MEJOR SERIE LIMITADA

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Melendez Story

The Penguin