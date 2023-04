Sin duda, Cannes es uno de los lugares más emblemáticos del cine a nivel mundial. Cada año, los pesos pesados de la industria cinematográfica y amantes del séptimo arte se lanzan hasta Francia para checar lo mejor en cuanto a películas del año. Y agárrense, porque después de mucha espera, por fin tenemos la selección oficial del Festival de Cannes 2023.

Después de una edición 2022 bastante interesante y llena de propuestas alucinantes, el Festival de Cannes, uno de los espacios más grandes para el cine a nivel mundial, regresará en unas cuantas semanas con un montón de cintas que seguramente darán de qué hablar o armarán conversación en los próximos meses.

Anne Hathaway durante el Festival de Cannes 2023/Foto: Getty Images

Por fin tenemos la selección oficial del Festival de Cannes 2023

Resulta que este 13 de abril, los organizadores anunciaron con bombo y platillo la selección oficial del Festival de Cannes 2023, el cual se llevará a cabo del 16 all 27 de mayo. Y vaya que nos dejaron con la boca abierta, pues anunciaron que algunas películas rifadas estarán dentro de la competencia y en las demás categorías.

Para que se den una idea, durante el Festival de Cannes 2023 se estrenarán películas como Asteroid City de Wes Anderson, Monster de Hirokazu Koreeda, La chimera de Alice Rohrwacher, The Zone of Interest de Jonathan Glazer, May December de Todd Haynes, así como proyectos de Wim Wenders, Ari Kaurismaki y más cineastas grandiosos.

Pero eso no es todo, ya que dentro de la selección oficial del Festival de Cannes (pero fuera de la competencia) proyectarán cintas como Jeanne Du Barry, la primera película protagonizada por Johnny Depp tras su polémico juicio; así como Indiana Jones and the Dial of Destiny y Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. A continuación les dejamos la lista completa.

Película (fuera de competencia) que inaugurará el Festival de Cannes 2023

Jeanne Du Barry (Maïwenn)

En competencia

Club Zero (Jessica Hausner)

The Zone of Interest (Jonathan Glazer)

‘Fallen Leaves’ (Aki Kaurismaki)

‘Les filles d’Olfa’ (‘Four daughters’) (Kaouther Ben Hania)

‘Asteroid City’ (Wes Anderson)

‘Anatomie d’une chute’ (Justine Triet)

‘Monster’ (Hirokazu Koreeda)

‘Il sol dell’avvenire’ (Nanni Moretti)

‘L’été dernier’ (Catherine Breillat)

‘Kuru otlar ustune’ (‘About dry grasses’) (Nuri Bilge Ceylan)

‘La chimera’ (Alice Rohrwacher)

‘La passion de Dodin Bouffant’ (Tran Anh Hung)

‘Rapito’ (Marco Bellocchio)

‘May December’ (Todd Haynes)

‘Jeunese’ (Wang Bing)

‘The old oak’ (Ken Loach)

‘Banel et adama’ (Ramata-Toulaye Sy)

‘Perfect days’ (Wim Wenders)

‘Firebrand’ (Karim Aïnouz)

‘Asteroid City’, la nueva película de Wes Anderson formará parte del Festival de Cannes 2023/Foto: Focus. Features

Un Certain Regard

‘Le règne animal’ (Thomas Cailley)

‘Los delincuentes’ (Rodrigo Moreno)

‘How to have sex’ (Molly Manning Walker)

‘Goodbye Julia’ (Mohamed Kordofani)

‘Kadib Abyad’ (‘The mother of all lies’) (Asmae El Moudir)

‘Simple comme Sylvain’ (Monia Chokri)

‘Crowrä’ (‘The Buriti flower’) (João Salaviza, Renée Nader Messora)

‘Los colonos’ (Felipe Gálvez)

‘Omen’ (Baloji Tshiani)

‘The breaking ice’ (Anthony Chen)

‘Rosalie’ (Stéphanie Di Giusto)

‘The new boy’ (Warwick Thornton)

‘If only I could hibernate’ (Zoljargal Purevdash)

‘Hopeless’ (Kim Chang-hoon)

‘Terrestrial verses (Ali Asgari, Alireza Khatami)

‘Rien à perdre’ (Delphine Deloget)

‘Les meutes’ (Kamal Lazraq)

Fuera de competencia

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny (James Mangold)

‘Cobweb’ (Kim Jee-woon)

‘The Idol’ (Sam Levinson)

‘Killers of the Flower Moon’ (Martin Scorsese)

‘Indiana Jones and the Dial of Destiny’ también se proyectará en el Festival de Cannes 2023/Foto: Lucasfilm

Funciones de medianoche

‘Kennedy’ (Anurag Kashyap)

‘Omar la Fraise’ (Elias Belkeddar)

‘Acide’ (Just Philippot)

Premiere en el Festival de Cannes 2023

‘Kubi’ (Takeshi Kitano)

‘Bonnard, Pierre et Marthe’ (Martin Provost)

‘Cerrar los ojos’ (Victor Erice)

‘Le temps d’aimer’ (Katell Quillévéré)

Proyecciones especiales

‘Man in black’ (Wang Bing)

‘Occupied city’ (Steve McQueen)

‘Anselm’ (‘Das Rauschen der Zeit’) (Wim Wenders)

‘Retratos fantasmas’ (Kleber Mendonça Filho)