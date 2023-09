Películas, invitados y todo lo que debes saber sobre el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023

Lo que necesitas saber: El Festival Internacional de Cine de Morelia regresa en 2023, con un montón de cintas y hasta invitados de lujo que prometen armar una edición épica.

Si algo ha quedado muy claro es que en nuestro país se hace tanto cine como eventos al respecto increíbles. Y eso se puede ver muy claro con espacios como el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM para los cuates), que durante 21 años, nos ha confirmado el talento y el amor que existe en México por el cine.

Desde hace varios años, este festival se ha convertido en uno de los más importantes no solo de este lado del charco, también a nivel mundial. Y esto gracias a que siempre nos presentan una selección impresionante de películas nacionales como de todos los rincones del planeta, y además, cuentan con invitados especiales de la industria cinematográfica que le caen a Morelia por unos cuantos días para compartir la pasión por el séptimo arte.

Imagen del FICM. Foto: FICM

Acá les contamos todos los detalles del Festival Internacional de Cine de Morelia 2023

Es por eso que esperamos con mucha emoción el Festival Internacional de Cine de Morelia, pues con el tiempo va creciendo y vaya que este año no bajaron los brazos. A través de una conferencia de prensa, anunciaron con bombo y platillo los detalles de la edición 2023, la cual se llevará a cabo del 20 al 29 de octubre en el Centro Histórico de Morelia con un formato híbrido (con funciones y eventos tanto presenciales como a distancia)

Para que se den una idea de cómo estará la cosa, confirmaron la selección oficial de este año, que contará con 96 películas que conforman la competencia oficial del FICM 2023: 11 en la Sección Michoacana (10 cortometrajes y 1 largometraje), 62 títulos en la Sección de Cortometraje Mexicano (16 de animación, 17 de documental y 29 de ficción), 12 títulos en la Sección de Documental Mexicano y 11 títulos en la Sección de Largometraje Mexicano. Acá les dejamos la lista completa de cintas que competirán en cada una de las selecciones:

¿Están listos para una nueva edición del Festival Internacional de Cine de Morelia/Foto vía Twitter: @FICM

Sección Mexicana

Cortometraje

Akryon | Fernando Llanos

The Ballad of Tita and the Machines (El corrido de Tita y las máquinas) | Miguel Ángel Caballero

Un campo que ya no huele a flores | César Flores Correa

Does a Snail dream of Home? (¿Sueña el caracol en su hogar?) | Luis Armando Sosa Gil

Entre dos luces | Bruno Aroesty

El perro negro | Ximena Rodríguez Juárez

Sol | Marianed Soria, Sarah Greig

La tierra llama | Miguel Valdés

Traslado | Guillermo Aranda

Veintiuno | Christopher Bedolla

Largometraje Documental

Tan cerca de las nubes | Manuel Cañibe

Sección de Cortometraje Mexicano

Animación

Amanita | Carolina Revilla, Alexa Angeles

Antes de entrar permita salir | Alejandro “Male” García Caballero

Ark | Braulio Martínez

Burnout | María de Lourdes Báez Reyes

Camille | Denise Roldán Alcalá

Cilindro | Erika Salazar

Emme y sus días mutantes | Diego Acevedo

Humo | Rita Basulto

I Can’t Go On Like This by Aria Covamonas from Planet Earth (Ya no puedo seguir así por Aria Covamonas del planeta Tierra) | Aria Covamonas

La canción del lago | Carlos Sallas, Ariana Navarrete

La vieja y el cuervo | Lucía Bayardo

Nube | Christian Arredondo Narváez, Diego Alonso Sánchez de la Barquera Estrada

Nyanga | Medhin Tewolde Serrano

Runa y las mortificaciones | Javiera Dolores Soledad

Shell Shock | Emilio Ramírez Castro

Trasiego | Amanda Woolrich

Documental

África | Salvador Santana

Ajá | Dennis Noel López Sosa

Amor Ice | Katy Araiza

Arkhé | Armando Navarro

Bucan Tu Rhachhidu’ (Deja lo que te espanta) | Luna Marán

Charrascas | Carlos Hernández Vázquez

Cometa | Flavia Martínez

Coronas negras | André Fara BIram Lo Sánchez

Las estatuas | Natalia García Clark

Lisboa nueva | Elizabeth Beristain, Valentina Pelayo Atilano, Lourdes Hernández

Mátalos a todos | Sebastián Molina Ruiz

¿Me olvidarás? | Sofía Landgrave Barbosa

Neón Cortex | Bruno Varela

Plataneros | Juan Garrafa

Toda la noche vi crecer el fuego | Rodrigo Alonso Kahlo

Tristeza tipo III | Itzanamí Vidales

Últimos atardeceres en la tierra | Daniela Silva Solórzano

Ficción

Ha | María Almendra Castro Camacho

Apnea | Natalia Bermúdez

Casa caída | Fernanda Labastida

Casi invisible | Dalia Huerta Cano

Chica de fábrica | Selma Cervantes

Día 1 | Ana Montaño, Eduardo García

El brillo de la luciérnaga | Augusto Reyes

El color de la habitación | Iván Löwenberg

El fuego que hemos construido | Fernanda Tovar Masvidal

El hiato azul | Juan Romo

Él, detrás del arma | Gabriel Esdras

Extinción de la especie | Nicolasa Ruiz, Matthew Porterfield

Glaciar | Eduardo Moreno Fernández

In Freedom (En Libertad) | Jorge Sistos Moreno

Jardín | María González de León

La voz del rayo | Mariela Pérez-Campa

Los cuerpos que se apagan | Satoru Montiel

Los ojos de doña Lucy | Carlos Hinojosa, Gerardo Romero

Luz de sol | Marco Aurelio Celis

Maquinal | Nicolás Gutiérrez Wenhammar

Plumaje | Matías Rodríguez Sfeir

Retiro de la fuerza | Juan Daniel González Trujillo

Revolución | Natalia García Agraz

Santos inocentes | Luis Arrieta

Sin lágrimas para llorar | Luis Fernando Puente

Solo la luna comprenderá | Kim Torres

The Broken Skateboard (La patineta rota) | Arturo Santana

Totó | Andrea Ibarra Rocha

Xquipi (Ombligo) | Juan Pablo Villalobos Díaz

Sección Documental Mexicano

A través de Tola | Casandra Casasola

Ch’ul be, senda sagrada | Humberto Gómez Pérez

El eco | Tatiana Huezo

La frontera invisible | Mariana Flores Villalba

M20 Matamoros ejido 20 | Leonor Maldonado García

Mil pinos | Sebastián Díaz

Nómadas de la 57 | Alberto Arnaut, José María Castro Ibarra

Sueño mexicano | Laura Plancarte

three sparks (tres chispas) | Naomi Uman

Una jauría llamada Ernesto | Everardo González

La vida es un carnaval | Fernando Colin Roque

Sección de Largometraje Mexicano

A cielo abierto | Mariana Arriaga, Santiago Arriaga

Desaparecer por completo | Luis Javier Henaine

Itu Ninu (Cumbres de maíz) | Itandehui Jansen

Latido | Katina Medina Mora

lumbrensueño | José Pablo Escamilla

No voy a pedirle a nadie que me crea | Fernando Frías de la Parra

Temporada de huracanes | Elisa Miller

Todo el silencio | Diego del Río

Todos los incendios | Mauricio Calderón Rico

Tótem | Lila Avilés

Valentina o la serenidad | Ángeles Cruz

El jurado del FICM 2023

Ahora bien, después de repasar la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia, es momento de conocer el jurado de la edición 2023, el cual será presidido por el cinefotógrafo y director mexicano Rodrigo Prieto y conformado por la actriz francesa y actual Presidenta del Instituto Lumière, Irène Jacob; Giona A. Nazzaro, director artístico del Festival Internacional de Cine de Locarno, la productora francesa Marie-Pierre Macia, la fotógrafa Brigitte Lacombe y Raul Niño, director creativo del Festival Internacional de Documentales de Sheffield

Pero eso no es todo, ya que; la documentalista Michèle Stephenson; Michael Almereyda, realizador y productor estadounidense; Léo Ortuno, miembro del comité de selección de la Semana de la Crítica de Cannes, Justine Valtier; directora artística del Festival Internacional de Cortometrajes de Saguenay; Jaime E. Manrique fundador y director del Festival de Cortos de Bogotá; Pável Granados, director general del Canal 22; Fabienne Aguado, agregada audiovisual del Instituto Francés de América Latina y Ángeles Castro, directora de la Escuela Nacional de Artes Cinematográficas también son parte del jurado.

El cinefotógrafo mexicano Rodrigo Prieto será el presidente del jurado del FICM 2023/Foto: Getty Images

Los estrenos mexicanos dentro de esta edición del Festival Internacional de Cine de Morelia

Claro que la selección oficial del Festival Internacional de Cine de Morelia 2023 tiene títulos nacionales para ver de aquí a lo que termina el año. Sin embargo, durante esta edición también se estrenarán varias películas mexicanas, demostrando que el cine de nuestro país está pasando por un momento muy importante. Estas son las cintas mexas que se proyectarán por primera vez en el FICM.

Confesiones | Carlos Carrera

Dante y Soledad | Alexandra de la Mora

La huella de unos labios | Julián Hernández

Lluvia | Rodrigo García Saiz

Recursos humanos | Jesús Magaña

El sabor de la Navidad | Alejandro Lozano

Señora Influencer | Carlos Santos

La sombra del Catire | Jorge Hernández Aldana

Straight | Marcelo Tobar

Alexandra de la Mora estrenará ‘Dante y Soledad’ con Irene Azuela y José María Yazpik/Foto: PIANO

La muestra internacional en el FICM 2023 y los invitados especiales

Además de las películas y cineastas mexicanos, al Festival Internacional de Cine de Morelia siempre le caen grandes invitados especiales, y por supuesto que la edición 2023 no será la excepción. Lo decimos porque se confirmó que el festival arrancará con la proyección de The Dead Don’t Hurt, la nueva película de Viggo Mortensen, quien vendrá a presentarla.

Pero eso no es todo, ya que además de formar parte del jurado del FICM 2023, Rodrigo Prieto presentará Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Además, varios cineastas y documentalistas irán a Morelia para mostrar sus nuevos proyectos, entre ellos Michel Franco con Memoria; Nicolas Philibert con Sur L’Adamant, Irène Jacob con The Double Life of Veronique y Three Colours; Krzysztof Kieślowski con Red; James Ivory con A Cooler Climate; Frank Marshall con Rather y hasta Eugenio Derbez presentará la película Radical.

Rodrigo Prieto estrenará en México ‘Killers of the Flower Moon’ de Martin Scorsese en el FICM 2023/ Foto: Apple TV+

Para rematar, en el Festival Internacional de Cine de Morelia 2023 tendremos también estrenos de otras partes del mundo bastante esperados y otros que suenan interesantes, como Poor Things de Yorgos Lanthimos; Wildcat de Ethan Hawke; May December de Todd Haynes o Next Goal Wins de Taika Waititi. A continuación les dejamos la lista completa de títulos internacionales de este año.

Documental

À la chaleur des années froides (Al calor de los años frios) de Eytan Jan y Darius Kaufmann

A Season with Isabella Rossellini de Marian Lacombe

A Still Small Voice de Luke Lorentzen

The Art of Eating – The Life of M.F.K. Fisher de Gregory Bezat

Celluloid Underground de Ehsan Khoshbakht

Cinema Has Been My True Love: The Work and Times of Lynda Myles de Mark Cousins

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project de Joe Brewster y Michèle Stephenson

Petro de Sean Mattison

The Private Lives of Jordi Mollà & Domingo Zapata de Giuseppe Ferlito

Rather de Frank Marshall

Ricardo and the Painting de Barbet Schroeder

Room 999 de Lubna Playoust

The Space Race de Lisa Cortes y Diego Hurtado de Mendoza

Viva Varda! de Pierre-Henri Gibert

Ficción

All of Us Strangers de Andrew Haigh

Anatomy of a Fall de Justine Triet

Aristotle and Dante Discover the Secrets of the Universe de Aitch Alberto

Banel & Adama de Ramata-Toulaye Sy

(Can’t) Let It Go de Roy Szuper

Cerrar los ojos de Victor Erice

La chimera de Alice Rohrwacher

Club Zero de Jessica Hausner

Conversaciones sobre el odio de Vera Fogwill

Los colonos de Felipe Gálvez Haberle

Los delincuentes de Rodrigo Moreno

L’Été dernier de Catherine Breillat

Ex-Husbands de Noah Pritzker

Fallen Leaves de Aki Kaurismäki

Fingernails de Christos Nikou

The Holdovers de Alexander Payne

How to Have Sex de Molly Manning Walker

Wildcat de Ethan Hawke

I Told You So de Ginevra Elkann

Los impactados de Lucía Puenzo

Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese

May December de Todd Haynes

Next Goal Wins de Taika Waititi

Perfect Days de Wim Wenders

Pet Shop Days de Olmo Schnabel

Poor Things de Yorgos Lanthimos

Radical de Christopher Zalla

Rapito de Marco Bellocchio

Le Règne Animal de Thomas Cailley

Richelieu de Pier-Philippe Chevigny

Robot Dreams de Pablo Berger

The Shepherd de Iain Softley

Teddy de Ludovic Boukherma y Zoran Boukherma

Tres Hermanos de Francisco Joaquín Paparella

The Zone of Interest de Jonathan Glazer

Funciones especiales

Perdidos en la noche de Amat Escalante

El águila y el gusano de Guita Schyfter

Berlin People de Agustín Valdez Moncada

Comedor de cobre de Vica Garrido Canseco

El origen de las princesas de Adrián González-Camargo

Rebeladas de Andrea Gautier y Tabatta Salinas

The Michoacán File de Bernardo Arsuaga Cárdenas

I Am More Dangerous Dead de Matthew Berger

Macario (1960) de Roberto Gavaldón

Llévame en tus brazos (1954 de Julio Bracho

Mutt de Vuk Lungulov-Klotz

Semana de la Crítica

Ama Gloria de Marie Amachoukeli

Il pleut dans la maison (It´s Raining in the House) de Paloma Sermon-Daï

Inshallah walad (Inshallah a Boy) de Amjad Al Rasheed

Jam (Sleep) de Jason Yu

Le ravissement (The Rapture) de Iris Kaltenbäck

Levante (Power Alley) de Lillah Halla

Lost Country de Vladimir Perišić

Tiger Stripes de Amanda Nell Eu

