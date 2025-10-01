Lo que necesitas saber:

'Frankenstein' es la adaptación de Guillermo del Toro al clásico de Mary Shelley.

Hace unos meses, Netflix reveló las primeras imágenes de Frankenstein de Guillermo del Toro… y clarito se indicaba que llegaría directo a la plataforma. Por fortuna, hay cambios y la nueva película del cineasta mexicana sí tendrá estreno en cines. Pero antes, va el trailer oficial.

Checa las primeras imágenes de ‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro

¿Cuándo se podrá ver Frankenstein en cines?

De acuerdo con Netflix, Frankenstein de Guillermo del Toro se estrenará oficialmente el próximo 7 de noviembre. Peeeero, antes habrá proyección en cines…. “En algunos”, aclara la plataforma streaming.

Frankenstein de Guillermo del Toro / Imagen: @NetflixLAT

¿En cuáles cine se proyectará?

Pues bien, de acuerdo con Netflix, la más reciente película de Del Toro podrá verse en la pantalla grande el próximo 23 de octubre. Al parecer, será una única fecha.

Por el momento se desconoce en cuál cine de México se proyectará Frankenstein de Guillermo del Toro (o si se proyectará en el país). Habrá que estar pendientes, porque seguramente los boletos volarán.

Checa el trailer oficial

Frankenstein es una adaptación del clásico de Mary Shelley, en el que se relata la historia de Víctor Frankenstein, un científico brillante pero egocéntrico que da vida a una criatura en un monstruoso experimento, que finalmente provocará la perdición tanto del creador como de su trágica creación.

La película, como es sabido, es dirigida por Guillermo del Toro y cuenta con las actuaciones de Oscar Isaac, Jacob Elordi, Mia Goth, Felix Kammerer, David Bradley y Lars Mikkelsen.

El elenco lo completan Christian Convery, Charles Dance y Christoph Waltz. Y aquí va el trailer oficial:

