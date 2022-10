Ahora más que nunca, nos encontramos en un momento donde muchas historias que conocimos primero en los libros o en el cine, están pasando a la televisión. Así ha sucedido en los últimos años con franquicias como From Dusk ‘till Dawn, Interview with the Vampire y ahora, le toca a Gangs Of New York.

De acuerdo con lo que menciona Deadline en un reporte exclusivo, Miramax Television ya está trabajando en una serie sobre esta historia con todo y Martin Scorsese a bordo para dirigir algunos episodios. Les contamos qué hay con todo esto.

Imagen de la película del 2002. Fotos: Miramax.

Tendremos serie de ‘Gangs Of New York’ y Martin Scorsese está a bordo del proyecto

Seguro que cada vez que escuchan hablar de Gangs Of New York, se les viene a la mente aquella película del 2002 protagonizada por Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz y Daniel Day-Lewis. Sí, esa cinta dirigida por Martin Scorsese recibió una respuesta mixta de la crítica, pero aún así aspiró a varios Oscars (incluidos Mejor Película y Mejor Director) aunque al final no se llevó ninguno.

Eso sí, con el tiempo, la historia originalmente publicada como novela en 1927 por el autor Hebert Asbury sigue siendo una joya que vale la pena revisitar. Pues bueno, ahora recibirá su tratamiento a manera de serie de televisión.

Imagen de la película del 2002. Fotos: Miramax.

El propio Scorsese, quien dirigió la cinta del 2002, también le entra a este nuevo proyecto como director ejecutivo, además de que dirigirá los primeros dos episodios del programa. Así que ya podemos esperar con gran expectativa esta serie.

Y bien, ¿será un remake de la película o qué onda? Según lo que menciona Deadline, será una adaptación completamente diferente (es decir que no está ligada como tal a la cinta). Aún no hay muchos detalles sobre la trama del show, pero se sabe que el guionista será Brett Leonard (que ha trabajado en series como Fear The Walking Dead y Shantaram) e incluirá a muchos personajes que no tuvieron aparición en la cinta de hace 20 años.

Martin Scorsese. Foto: Getty Images

¿A qué servicio de streaming llegará la serie?

Oh, sí… Lo chido del asunto es que la nueva serie de Gangs Of New York no será un estreno meramente para la televisión convencional… o bueno, eso es lo que dicen las fuentes.

De acuerdo con el reporte de este jueves 13 de octubre, Miramax Television lanzará su convocatoria a finales de este mes para ver qué plataforma de streaming compra los derechos de transmisión con este contenido. Así que andaremos atentos a cuando se de a conocer ese detalle.

Por supuesto, aún no hay elenco ni fecha de estreno contemplada, pero los mantendremos actualizados. ¿Emocionados?