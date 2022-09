La franquicia de Knives Out regresa en grande y la verdad es que ya estamos bastante emocionados con la secuela de la exitosa película lanzada en 2019. Y sí, viene con un elenco de esos que tiene puro figurón.

Este jueves 8 de septiembre, Netflix (AQUÍ los estrenos de septiembre) compartió el nuevo tráiler de Glass Onion: A Knives Out Mystery que llegará a la plataforma en diciembre (para que se arme el maratón de Navidad).

Logo de la película. Foto: Netflix.

Aquí el nuevo tráiler de la secuela de ‘Knives Out’

Han pasado tres años desde que se estrenó la primera película de Knives Out, que como dijimos fue un hitazo en su momento por la historia, el elenco, el desarrollo de la trama y todo eso. Una cinta de misterio muy divertida como pocas, hay que decirlo.

Por eso, la expectativa está a tope respecto a lo que será esta secuela titulada Glass Onion: A Knives Out Mystery que se estrena el 23 de diciembre en Netflix. Y de entrada, ya desde el primer avance oficial que nos muestran ahora, luce a que sigue esa misma fórmula de misterios y situaciones divertidas e irreverentes de su antecesora.

El elenco en el tráiler de Glass Onion’. Foto: Netflix.

En este primer tráiler, Daniel Craig regresa como el detective Benoit Blanc con toda la disposición de desenmascarar un caso de asesinato. Pero ahora, no será dentro de una mansión, sino más bien en un destino paradisiaco en una isla privada de Grecia que le pertenece a Miles Bron, un magnate de la tecnología interpretado por Edward Norton.

“Ustedes esperaban un misterio, esperaban un rompecabezas… pero para alguien en esta isla, esto no es un juego”, dice el personaje de Craig mientras vemos secuencias llenas de acción, suspenso y drama por parte de los demás protagonistas. Kate Hudson, Dave Bautista, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr, Jessica Henwick, Madelyn Cline, ahí nomás para que calen el reparto brutal que armaron para esta producción.

“Cierren las puertas. No salgan de su cuarto. Todos corren peligro”, se escucha en una voz en off que nos pone la piel chinita de la emoción. Aquí el tráiler de la nueva cinta de Knives Out.