Hacer una cinta biográfica sobre un famoso no debe ser una tarea sencilla, sobre todo si esa persona está involucrada en el proyecto o sus familiares, pues quieren que todo quede perfecto. Sin embargo, no siempre se puede tener a todos contentos, y eso nos quedó claro porque los herederos de Elvis Presley están enojados con la película Priscilla de Sofia Coppola… no es broma.

Luego de ver la biopic de Elvis dirigida por Baz Luhrmann (que incluso se llevó varias nominaciones en los Oscar 2023), A24 anunció que estaba trabajando en una cinta a cargo de Sofia Coppola donde conoceremos la vida de Priscilla Presley, la exesposa del ‘rey’, quien lo acompañó en momentos tanto buenos como malos.

Cailee Spaeny y Jacob Elordi en el primer tráiler de ‘Priscilla’ de Sofia Coppola/Foto: A24

Los herederos de Elvis Presley no están contentos con la película ‘Priscilla’ de Sofia Coppola

Después de lanzar el póster oficial, por fin llegó el primer tráiler de Priscilla de Sofia Coppola, y al menos de este lado nos dejó un gran sabor de boca. Sin embargo, aunque no lo crean, algunos herederos de Elvis Presley están que no los calienta el Sol con esta película, pues no están de acuerdo con algunas cosas que vieron en este adelanto.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, de acuerdo con TMZ, el pleito comenzó porque A24 y Sofia Coppola arrancaron la producción de esta película sin su consentimiento o conocimiento, la cual está basada en el libro Elvis and Me, que incluyen las memorias de Priscilla Presley. Además, señalan que esta cinta es otro intento de la exesposa del ‘rey’ para sacar dinero.

Cailee Spaeny dará vida a Priscilla Presley en esta película/Foto: A24

La mismísima Priscilla Presley opina todo lo contrario de la biopic

Según la misma fuente, uno de los herederos de Elvis Presley pudo ver toda la película de Priscilla y le tiró gacho. Para empezar, dijo que esta cinta parecía una parodia, además, describió la dirección y adaptación de Sofia Coppola como “horrible” y dijo al respecto: “Se siente como una película universitaria. Los diseños de los sets son horribles, así no es como luce Graceland”.

Por supuesto que Priscilla Presley tiene una opinión muy distinta, pues le dijo a TMZ que tiene muchas ganas de checar la película completa: “Estoy muy emocionada de ver la interpretación de mi libro por la magistral Sofia Coppola. Ella tiene una perspectiva tan extraordinaria y siempre he sido fan de su trabajo. Estoy segura de que esta película llevará a todos a un viaje emocional”.

Uno de los herederos de Elvis Presley se quejó de la película ‘Priscilla’ de Sofia Coppola/Foto: Getty Images

Para nadie es un secreto que desde hace años, los herederos de Elvis Presley se han peleado con Priscilla Presley por el control del dinero y los derechos del ‘rey del rock & roll. Sin embargo, parece que la bronca llegó al siguiente nivel con esta película biográfica y esto solo aumenta nuestras expectativas por checar lo que hizo Sofia Coppola con Priscilla. ¿Qué opinan al respecto? ¿De qué lado están?