‘Animales Fantásticos’: Repasemos el árbol genealógico y la historia de la familia Dumbledore

El mundo mágico de J.K. Rowling es enorme y tiene un montón de personajes que no solo captaron nuestra atención, también se robaron nuestros corazones. Y en esa categoría por supuesto que tendría que estar Albus Dumbledore, el legendario director de Hogwarts que desde el asesinato de los padres de Harry Potter a manos de Voldemort, se encargó de que el ‘niño que vivió para contarlo’ cumpliera su destino, aunque eso significara que tuviera que sacrificarse (sí, nos sigue doliendo y mucho su muerte).

Sin embargo, la historia de Dumbledore va más allá de ser una figura de sabiduría que siempre guió a Harry, Ron y Hermione en sus aventuras. Muchos años antes de que todo esto pasara –al menos en las novelas de la escritora británica– tuvo un pasado bastante interesante que apenas estamos explorando con las películas de la franquicia de Animales Fantásticos. Y uno de los puntos que seguramente le interesa a muchos es conocer un poco más de su familia, porque en las cintas previas apenas nos dieron una probadita.

Repasemos la historia de la familia Dumbledore

Desde la saga de Harry Potter nos enteramos que Albus Dumbledore tenía dos hermanos: Aberforth y Ariana. El primero incluso tiene un papel importante en Las reliquias de la muerte, donde cuenta cómo fue que murió su hermana. Pero aunque ustedes no lo crean, los integrantes de esta familia son más interesantes de lo que parece, porque su árbol genealógico –a pesar de no ser tan grande– incluye a personajes que tienen historias que cualquier Potterhead o fan de este mundo mágico debería saber.

Actualmente el linaje de los Dumbledore –la cual es mestiza– inicia con Parcival Dumbledore, quien se casó con la bruja hija de muggles, Kendra. Ambos tuvieron tres hijos: Albus Parcival Wulfric Brian, Aberforth y Ariana, y así como muchos otros dentro de este universo, parecían ser una familia “normal”. Sin embargo, conforme pasó el tiempo, la hija menor empezó a demostrar sus grandes habilidades en la magia que años más tarde no pudo controlar y los sentenciaría a un destino trágico.

Los sucesos que los cambiaro para siempre

Cuando Ariana tenía seis años, fue atacada por tres niños muggles luego de que la vieran usando su magia y que provocó que jamás lograra controlar sus poderes. Por supuesto que el patriarca de la familia Dumbledore no se podía quedar con los brazos cruzados, pues al enterarse de lo que pasó, persiguió a esos niños y los atacó con el hechizo cruciatus –que como recordarán, este es uno de los tres maleficios imperdonables–. Es por eso que lo enviaron a Azkaban, ya que no reveló la razón de su crimen y murió en dicha prisión.

Después de este incidente, Kendra Dumbledore y sus hijos se mudaron al Valle de Godric –sí, el mismo lugar donde vivía Harry Potter junto a sus papás años más tarde y donde también murieron–. Sin embargo, las cosas con la hermana menor de Albus iban de mal en peor, pues al no tener control de sus habilidades mágicas, en un accidente asesinó a su madre. Muchos fans consideran que Ariana se convirtió en un obscurial (concepto que vimos en Animales Fantásticos que se refiere a esos magos reprimidos que guardan una fuerza oscura).

La relación de Albus y Gellert Grindelwald que acabó muy mal

Siendo unos jóvenes, los Dumbledore se quedaron huérfanos. Para ese momento, los hijos ya estudiaban en Hogwarts pero les preocupaba mucho la situación de su hermana. A pesar de que Albus se opuso rotundamente, Aberforth abandonó sus estudios en magia y hechicería para cuidar a Ariana. Mientras tanto, el mayor de la familia continuó en la famosa escuela donde rápidamente destacó por su talento, aunque de igual manera, fue en este mismo lugar en el que conoció a Gellert Grindelwald.

Dumbledore y Grindelwald se convirtieron en grandes amigos y más tarde tuvieron una especie de relación sentimental complicada, tanto así que como nos enteramos en la segunda película de Animales Fantásticos, tienen un pacto de sangre para evitar que se dañen físicamente, esto como medida de precaución por si algún momento alguno de los dos se revelara contra el otro. Pero como ya es una costumbre, la tragedia siempre está rondando a esta familia tan famosa.

Luego de que Gellert y Albus se conocieran, deciden visitar a Aberforth durante las vacaciones de verano, pero tras una discusión entre los tres, inician un enfrentamiento que termina con la muerte de Ariana. Se dice que el hechizo que la asesinó salió de la varita de Grindelwald, aunque después de este suceso tan doloroso, los hermanos Dumbledore cargaron con esta culpa por siempre y las cosas entre ellos se complicaron –pues Aberforth culpó a Albus de la muerte de su hermana–.

A pesar de todo, los hermanos se apoyaron mutuamente

Pero tras este suceso, también se rompió la relación entre el mayor de los Dumbledore y Gellert Grindelwald. Cada quien tomó su camino, el primero regresó a Hogwarts donde se convirtió en un gran maestro mientras que el segundo se convirtió en uno de los magos oscuros más temidos de la historia. Inevitablemente ambos se enfrentaron y a pesar de que esto le causó mucho sufrimiento, Albus lo derrotó y así obtuvo la varita de sauco (una de las tres reliquias de la muerte).

A pesar del resentimiento que Aberforth sentía por Albus, siguió ayudándolo cuando era necesario. No solo peleó fue integrante de la Orden del Fenix y luchó contra Voldemort y sus mortífagos, también ayudó a Harry Potter y sus amigos durante su búsqueda de los horrocruxes pues como recordarán, fue él quien mandó a Dobby para ayudarlos a salir de la mansión de los Malfoy y también los dejó usar un túnel secreto que conectaba su taberna en Hogsmeade con Hogwarts. Por si esto no fuera suficiente, también luchó para detener a ‘quien no debe ser nombrado’.

Aún faltan muchos secretos sobre los Dumbledore por descubrir

Pero quizá lo que no sabían es que en medio de la búsqueda de los famosos horrocruxes, Albus descubrió que uno de ellos, el anillo de los Gaunt, era también una de las reliquias de la muerte: la piedra de la resurrección. Por la emoción del momento olvidó las precauciones y, deseando ver de nuevo a sus padres y su hermana, se puso el anillo en su dedo, sin darse cuenta que era ahora él mismo un horrocrux, sufriendo la maldición que Voldemort había puesto para protegerlo y de la cual ni Severus Snape lo pudo salvar.

El resto de la historia de los Dumbledore probablemente ya la conocen. Aberforth sobrevivió a ambas Guerras Mágicas contra el señor tenebroso, mientras que Albus al ver su inevitable final, decide sacrificarse antes pidiéndole a Snape que lo matara para que así, lograra ganarse la confianza de Lord Voldemort y evitara que Draco Malfoy se manchara las manos asesinándolo. Así terminó uno de los personajes más queridos del mundo mágico de Harry Potter, que dejó muchas enseñanzas.

Aunque hay un montón de momentos documentados en los libros de J.K. Rowling, estamos seguros que todavía hay muchos secretos de esta familia que no conocemos y eso lo veremos en la tercera película de Animales Fantásticos. Y sin duda, lo que nos tiene intrigados es el verdadero origen de Credence Barebone, que como recordarán, al final de la segunda cinta el mismísimo Grindelwald le revela que su nombre es Aurelius Dumbledore pero, ¿será pariente de Albus? Eso ya lo descubriremos en el cine.