Ocasión inmejorable para recordar a la eterna Princesa Leia… A los fans de Star Wars seguro se les llenará de sentimiento el corazón con el homenaje de Mark Hamill a Carrie Fisher que se dio justo en este May the 4th be with you (o el Día de Star Wars vaya).

Este 4 de mayo, el actor que da vida a Luke Skywalker y Billie Lourd (hija de Fisher) develaron la estrella del Paseo de la Fama de Hollywood en honor a la actriz, quien nos dejó en diciembre del 2016. Y claro, el momento no pasó desapercibido cuando Mark recordó a la que fuera su hermana en la pantalla grande.

Mark Hamill y Carrie Fisher en la época donde filmaban la trilogía original de Star Wars. Foto: Getty.

Así el homenaje de Mark Hamill a Carrie Fisher en el Paseo de la Fama de Hollywood

De todas las cosas que uno podría imagina para un 4 de mayo en el Día de Star Wars, el homenaje de Mark Hamill a Carrie Fisher debe ser una de las más emotivas por mucho. Y la verdad es que el legado de la Princesa Leia va más allá de lo que una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood pueda suponer.

Mark contó que conoció a Carrie cuando él tenía 24 y ella 19 años. Y aunque en un principio su encuentro no le generó una impresión mayor (debido a que ella era mucho menor de edad), pronto se dio cuenta de la tremenda persona con la que se había cruzado en la vida.

“Era tan encantadora, tan divertida, tan adorable, tan sabia más allá de su edad. Y brutalmente franca”, dijo Hamill recordando a su coestrella y amiga de prácticamente toda la vida.

Mark Hamill en su discurso de homenaje a Carrie Fisher en el Paseo de la Fama de Hollywood. Foto: Getty.

“Carrie era única, nos pertenecía a todos, nos gustara o no… Ella era nuestra princesa, maldita sea, y la actriz que la interpretó se convirtió en una hermosa, ferozmente independiente y ferozmente divertida mujer que tomó las riendas y que nos dejó sin aliento”, agregó Mark Hamill en su homenaje a Carrie Fisher.

“Estoy agradecido por la risa, la sabiduría, la amabilidad e incluso la mierda malcriada y autoindulgente con la que mi querida gemela espacial me volvió loco a lo largo de los años. Así que gracias, Carrie. Te amo”, agregó Mark Hamill en su discurso en la revelación de la estrella de Carrie Fisher. Acá abajito les dejamos el discurso completo.