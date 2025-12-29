Lo que necesitas saber: El capítulo de los Tigres del Norte en Los Simpson se estrenó este 28 de diciembre a través de Fox.

Mucha emoción causó el anuncio de la participación de Los Tigres del Norte en un capítulo de Los Simpson… y más la presencia del gran Humberto Vélez, quien por años fue la voz de Homero en el doblaje latino y, ahora, ya es canon en el universo de la serie amarilla.

Fotografía @tigresdelnorte

Los Tigres del Norte presentan el corrido de Pedro y Homero

A todos los fans de la banda, les llegó su regalo atrasado de Navidad. El 26 de diciembre del 2025, la cuenta oficial de Los Simpson confirmó que, Los Tigres del Norte, una banda legendaria, tendrán una participación especial en la serie.

Más allá de solo hacer una aparición especial, cantaron su nuevo corrido “Pedro y Homero” (con guiño tremendo al tremendo temazo “Pedro y Pablo”: una canción original que resumió a la perfección lo que vimos en el capítulo de estreno bautizado como “The Fall Guy-Yi-Yi”

“Una banda legendaria. Una canción original. Un giro muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán ‘El Corrido de Pedro y Homero‘”. Se lee en la publicación en x.

Humberto Vélez participa en capítulo

En “The Fall Guy-Yi-Yi” vimos la historia de cómo Homero se convirtió en doble de riesgo… un stunt. y bueno, la anunciada participación de Humberto Vélez no se limitó a prestar la voz para “El abejorro”…

En una de las escenas, Homero y El Abejorro caen de una piramide, provocando la risa de las personas presentes… una de ellas, el gran Humberto Vélez, quien suelta la ya cánonica frase: “El dolor de este hombre me quita mis propias penas”.

Momentazo para el doblaje, no sólo de México, sino a nivel Latinoamérica. ya que, recordemos, Humberto Vélez fue quien dio voz a Homero Simpson en la versión doblada de los capítulos de las primeras temporadas de la serie.

En “The Fall Guy-Yi-Yi” también colaboraron Johnny Knoxville… ¡y Alejandro González Iñárritu! Ahhhhh y la imagen promocional del capítulo homenajeó el poster de la película mexicana Tal para cual, protagonizada por Jorge Negrete, María Elena Marqués y Luis Aguilar.

Homenaje de Los Simpson a cine mexicano / Captura de pantalla

¿Dónde ver el capítulo de los Tigres del Norte en Los Simpson?

El capítulo de los Tigres del Norte en Los Simpson se estreno, primero en Estados Unidos el domingo 28 de diciembre a través de Fox.

La ‘mala noticia’ es que, habrá que esperar un poco más para verlo en México por Disney+, pero no se preocupen, nosotros les informamos en cuanto confirmen la fecha.

Y bueno, para que vayan calentando motores les dejamos por acá este rolón.