Lo que necesitas saber: Issa López es la showrunner de ‘True Detective: Night Country’, pues escribió, dirigió y fue la productora de la cuarta temporada de la serie de HBO. Ha escrito y dirigido diversas telenovelas y películas

La cuarta temporada de True Detective está ambientada en Alaska y su idioma original es el inglés, pero sin duda es la más mexicana de toda la serie. La mexicana Issa López está detrás de esta nueva historia protagonizada por Jodie Foster y Kali Reis.

Night Country (Tierra Nocturna) es el título de la cuarta temporada de True Detective, la cual se estrena este domingo 14 de enero en HBO Max. Si ya viste las tres primeras temporadas sabes que hablamos de una serie donde se resuelve un crimen bien intenso, con suspenso total a la orden del día. Bueno, gracias a Issa López la cuarta temporada mantendrá esa esencia, pero con sello mexicano.

Issa López. Foto: Getty.

¿Quién es Issa López, la mexicana detrás de ‘True Detective: Night Country’?

Issa López nació el 3 de agosto de 1971 en la Ciudad de México. Es escritora, guionista, productora y directora. Escribió telenovelas como Laberintos de Pasión, Primer amor… a mil por hora y Primer amor… tres años después.

También escribió el guion de la película Ladies’ Night del 2003, para luego debutar como directora con Efectos Secundarios en el 2006, cinta de la que también fue guionista.

Entre su ya amplio repertorio podemos encontrar Niñas mal, Sucedió un día, Viaje de generación, Amor a primera visa, 600 millas, A la mala, Casi Divas, Todo Mal y Vuelven, película de 2017 por la que ganó el premio a la mejor directora en el Fantastic Fest.

Issa López, la mente detrás de True Detective: Night Country / Foto: Getty

La influencia de Issa Lopez en la cuarta temporada de ‘True Detective’

“Esta serie está hecha en inglés, pero es una serie mexicana; el sonido, la imagen, los diálogos, todo está cuidado por una mexicana. Podemos irnos del país y vivir en otra parte del mundo, pero lo que un mexicano vive y experimenta, sobre todo en la Ciudad de México, eso no se puede negar”. Con esas palabras describió Night Country la mexicana Issa López, esto durante una conferencia de prensa en la Cineteca Nacional.

Como ves, Issa López promete que la cuarta temporada de True Detective nos hará sentir algo de México, pero también habló de las referencias al terror que veremos en Night Country. Encontró inspiración para eso en autores como Edgar Allan Poe y H.P. Lovecraft, pero también en el trabajo de Guillermo del Toro, quien pronto volverá con Frankenstein.

“Guillermo del Toro tiene ese concepto de ir a un lugar místico, un lugar tan oscuro, tan cerrado, que hace que todo lo que escondes de ti mismo se revela ante ti”. Issa López

Issa López, la mente detrás de True Detective: Night Country / Foto: Getty

Como te platicamos cuando se estrenó el trailer de True Detective: Night Country, Issa López es la showrunner de esta cuarta temporada. Es decir, ella escribió, dirigió y fue la productora ejecutiva del proyecto. Por eso decimos que la mexicana está completamente detrás de todo lo que veremos en HBO Max a partir de este 14 de enero.

“Volver a trabajar con Issa y volver a México son dos cosas que volvería hacer sin pensarlo”, dijo Kali Reis con mucha emoción, según palabras retomadas por El Universal.

“México tiene una larga tradición cinematográfica, con muchos maestros que han venido de este país, así que es ella (Issa López) es la próxima maestra que viene de México (…) Es una directora extraordinaria y divertida. Tiene un gran sentido del humor, muy fuerte emocionalmente pero también muy fuerte intelectualmente, y por lo general no juntas esas dos cosas; ella realmente entiende el cine“, dijo por su parte Jodie Foster.

Issa López, la mente detrás de True Detective: Night Country / Foto: Getty

¿De qué va ‘True Detective: Night Country’?

Por si no has visto antes True Detective, déjanos contarte que cada temporada es una historia diferente a la anterior. Night Country tratará sobre la desaparición de ocho hombres que trabajaban en la Estación de Investigación del Ártico Tsalal, en Ennis, Alaska.

Las agentes Liz Danvers (Jodie Foster) y Evangeline Navarro (Kali Reis) se encargan de investigar el caso mientras enfrentan la oscuridad total que sumerge esa parte del mundo dada su ubicación, nada lejano a lo que pasa en varios poblados de Alaska en la vida real.

Imagen oficial de ‘True Detective 4’. Foto: HBO.

Danvers y Navarro también tendrán que enfrentarse a ellas mismas, pues no tienen una buena relación. El tráiler de la cuarta temporada de True Detective nos reveló que no pueden superar un episodio de su pasado donde no lograron evitar un asesinato.

Pffff… esa intensa trama con un toque mexicano gracias a Issa López, ¡¿dónde firmó?! Recuerda que cada domingo desde este 14 de enero se estrenará un nuevo capítulo de True Detective: Night Country, para que no te la vayas a perder.

Te puede interesar