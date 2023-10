Lo que necesitas saber: Las secuelas o segunda partes siempre son complicadas. Pero nos emociona la noticia de una nueva producción de 'It Follows'.

En 2014, David Robert Mitchell estrenó It Follows, una de las películas de terror más destacadas del siglo XXI protagonizada por Maika Monroe (y recomendada por figuras como Jordan Peele). ¿Pero en qué se diferenció esta cinta frente a otras dentro del género? La respuesta es amplia, pero en realidad se centra en la forma en la que está ambientada en una pesadilla relacionada con el sexo y el consentimiento.

It Follows está protagonizada por Jay, una chica que tiene una vida regular junto a su nueva pareja Hugh y un grupo de amigos que integra a Paul, un amigo de la infancia que tiene un crush con ella. Todo marcha bien hasta que Jay descubre que sin saberlo, le entró a una especie de culto sexual relacionado con una entidad maldita que la va a matar.

Después de tener relaciones sexuales, queda marcada por dicha entidad, la cual la persigue con la amenaza de matarla a menos que tenga relaciones sexuales con alguien más, bajo consentimiento de ambas partes, para “transmitir” dicha maldición a la otra persona.

It Follows es una genialidad en cada uno de sus aspectos. Pero lo mejor es cómo integra en su discurso la idea de la vergüenza que surge a partir del sexo (no necesariamente casual) y los prejuicios (o mejor dicho riesgos) que la sociedad le ha puesto tales como enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Les contamos de esta cinta porque surgió la noticia de que tendrá una segunda parte…

Maika Monroe en ‘It Follows’ / Foto: Gussi Cine

It Follows tendrá una secuela titulada They Follow

Como les contamos, It Follows tendrá una segunda parte que contará con el regreso de Maika Monroe en su papel de Jay y saldrá bajo el título de They Follow. También suma a David Robert Mitchell como director y guionista de esta nueva entrega.

Ahora bien. No se han revelado muchos detalles de esta producción. Y si bien sabemos que las segundas partes suelen ser complicadas, por decirlo de alguna manera, nos da la confianza no sólo de que estén tanto Monroe como Mitchell, sino que el estudio que estará detrás es Neon.

Neon nos ha traído algunas de las mejores películas de la última década tales como Parasite, Pleasure, Crimes of the Future, el documental de Moonage Daydream, Titane, The Worst Person in the World, Portrait of a Lady on Fire, I, Tonya, más recientemente la restauración de Oldboy, entre muchas otras.

Películas de terror de la última década

El género de terror siempre ha sido uno de los que más audiencia ha jalado. Pero en los últimos años, nos atrevemos a decir, que se ha reinventado a través de la mirada de algunos creadores innovadores. Para que se den una ida, incluso se ha inaugurado un nuevo subgénero llamado “elevated horror” (el cual ha dividido opiniones respecto a su misma existencia).

It Follows es una de las que más ha dado de qué hablar desde su estreno en 2014 junto con otras cintas como Under the Skin de Jonathan Glazer, The VVITCH de Robert Eggers, Hereditary de Ari Aster, It Comes at Night de Trey Edward Shults, Huesera de Michelle Garza Cervera, Get Out de Jordan Peele, Train to Busan de Yeon Sang-ho, Raw de Julia Ducornau, Mandy de Panos Cosmatos, y más.

